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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ під час обстрілу використовують заборонені російські міни ПОМ-2, - ОТГ "Північ". ФОТОрепортаж

23 березня, під час обстрілу позицій одного з підрозділів ЗСУ, окупанти замінували територію забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Найманці РФ під час обстрілу використовують заборонені російські міни ПОМ-2, - ОТГ Північ 01

"Сьогодні, 24 березня, близько 15-ї години боєприпас самоліквідувався, на щастя, не заподіявши нікому шкоди", - сказано в повідомленні.

Найманці РФ під час обстрілу використовують заборонені російські міни ПОМ-2, - ОТГ Північ 02

Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, згідно з Конвенцією, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилася підписати і ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ. Таким чином мінування позицій ЗСУ цими забороненими боєприпасами можливо тільки за умови їх надходження з РФ.

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Найманці РФ під час обстрілу використовують заборонені російські міни ПОМ-2, - ОТГ Північ 03

Найманці РФ під час обстрілу використовують заборонені російські міни ПОМ-2, - ОТГ Північ 04

Вперше в російсько-українську війну застосування цих мін було зафіксовано 30 березня 2016 р в районі Авдіївки.

Автор: 

мінування (1218) Донбас (22356) найманці рф (2058) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Стаття "НІ ПРО ЩО"... Росія цю Конвенцію підписувать відмовилась...
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24.03.2021 19:44
+5
Чому цей факт не розігнати в інформпросторі від Європи до Америки.? Щоб не тільки ми це читали на Цензорі. Щоб люди читали на BBC і СNN. Щоб деякі європейці після слів про підтримку норд стрім 2 пояснювали чому вони за міни ПОМ-2. А. Ну так. Геополітика.
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24.03.2021 19:50
+4
Ну, і до чого тут твій "висер"? Конвенція подібного роду - справа добровільна... Якщо якась країна її не визнає, не підписує і не ратифікує, то їй "насрать" на її існування ... А цих мін, з Донбасу уже натягали "вагон і тачку", ще при Порошенку, для підтвердження участі Росії у конфлікті... Перший раз їх демонстрували, якщо я не помиляюся,ще в 2015 році...
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24.03.2021 21:37
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Стаття "НІ ПРО ЩО"... Росія цю Конвенцію підписувать відмовилась...
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24.03.2021 19:44 Відповісти
ти видно з тих що пока по лбу не получить до нього не доходить...
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24.03.2021 21:26 Відповісти
Ну, і до чого тут твій "висер"? Конвенція подібного роду - справа добровільна... Якщо якась країна її не визнає, не підписує і не ратифікує, то їй "насрать" на її існування ... А цих мін, з Донбасу уже натягали "вагон і тачку", ще при Порошенку, для підтвердження участі Росії у конфлікті... Перший раз їх демонстрували, якщо я не помиляюся,ще в 2015 році...
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24.03.2021 21:37 Відповісти
Ну так про це і йде мова- дуже зручно мінувати дронами стежки між постами спостереження та підступи до вогневих позицій ВСУ.... GPS у допомогу....
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25.03.2021 01:59 Відповісти
"Апельсин оранжевий, тому що круглий..."?
Про що мова ведеться у статті?
Про те, що Росія порушує Конвенцію...
Про що я написав?
Про те, що Росії начхать на Конвенцію, тому що вона її підписувать відмовилась...
А ви обоє про що мені написали?...
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25.03.2021 03:56 Відповісти
Про те як вона «чхає» мінами з безпілотнику
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25.03.2021 11:47 Відповісти
ПОМ-2 .Мина устанавливается средствами дистанционного минирования, такими например какhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9C%D0%97_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) УМЗ или https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%93%D0%9C%D0%97&action=edit&redlink=1 УГМЗ . Применяется также стрельбаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 реактивными снарядами , содержащими ПОМ-2, изhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F РСЗО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-2 [2] . Кроме того, постановка минных заграждений ПОМ-2 производится авиационными системами минирования https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%A1%D0%9C-1&action=edit&redlink=1 ВСМ-1 , а также БКФ-ПОМ-2«Амга-2» (контейнерные блоки для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%93%D0%A3 КМГУ )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-3 [3] .

Все? Начхався" "безпілотник"? Людей-би, хоч, не смішили, "пацани в коротких штанцях"...
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25.03.2021 12:33 Відповісти
Чому цей факт не розігнати в інформпросторі від Європи до Америки.? Щоб не тільки ми це читали на Цензорі. Щоб люди читали на BBC і СNN. Щоб деякі європейці після слів про підтримку норд стрім 2 пояснювали чому вони за міни ПОМ-2. А. Ну так. Геополітика.
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24.03.2021 19:50 Відповісти
а як йому потім в очі дивитися?
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24.03.2021 20:10 Відповісти
Ну как им не стыдно?
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24.03.2021 20:01 Відповісти
Не можна до русскіх ставитись по людськи...до русскіх можна ставитися лише па русскі.
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24.03.2021 20:04 Відповісти
То есть, мы уничтожили свои и ответить такой же гадостью не можем. Неправакуемо...
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24.03.2021 20:02 Відповісти
Какие правила и конвенции могут быть на войне?есть только одно правило уничтожить врага и остаться живым
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24.03.2021 20:04 Відповісти
главное,что Украина ликвидировало по указанию рашиста этих мин 3 с лихой млн штук.
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24.03.2021 20:09 Відповісти
А шо, есть разрешённые мины ? Нелетальные что ли ?Стоит такой себе чел из ОБеСеЕ и молвит..."Вот этими херачте хохлов, а этими зась" .... новости ********.
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24.03.2021 23:28 Відповісти
Ахренеть! А наши ДЕБИЛЫ за пару копеек уничтожили !
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25.03.2021 00:03 Відповісти
скоріш утилізують, а не використовують.
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25.03.2021 08:43 Відповісти
 
 