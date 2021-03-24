Найманці РФ під час обстрілу використовують заборонені російські міни ПОМ-2, - ОТГ "Північ". ФОТОрепортаж
23 березня, під час обстрілу позицій одного з підрозділів ЗСУ, окупанти замінували територію забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Сьогодні, 24 березня, близько 15-ї години боєприпас самоліквідувався, на щастя, не заподіявши нікому шкоди", - сказано в повідомленні.
Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, згідно з Конвенцією, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилася підписати і ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ. Таким чином мінування позицій ЗСУ цими забороненими боєприпасами можливо тільки за умови їх надходження з РФ.
Вперше в російсько-українську війну застосування цих мін було зафіксовано 30 березня 2016 р в районі Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про що мова ведеться у статті?
Про те, що Росія порушує Конвенцію...
Про що я написав?
Про те, що Росії начхать на Конвенцію, тому що вона її підписувать відмовилась...
А ви обоє про що мені написали?...
Все? Начхався" "безпілотник"? Людей-би, хоч, не смішили, "пацани в коротких штанцях"...