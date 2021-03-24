Прокуратура Донеччини направить до суду в Гаазі інформацію про обстріл найманцями РФ об'єктів цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Україна направить звернення щодо численних обстрілів найманцями РФ цивільних об'єктів у Донецькій області в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Відповідний документ підписав керівник обласної прокуратури Євген Білоусов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У документі представлена ​​інформація про обстріл з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) об'єктів електропостачання, водопроводів, гідротехнічних споруд та закладів охорони здоров'я.

"Йдеться про 42 факти невибіркових обстрілів міст Авдіївка, Лиман, Слов'янськ, Вуглегірськ, Ясинуватського і Мар'їнського районів Донецької області із загальною чисельністю населення понад 200 тис. громадян", - повідомили в прокуратурі.

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Від початку російської агресії в Донецькій області задокументовано понад 3,5 тис. пошкоджених та зруйнованих об'єктів інфраструктури. Потерпілими визнано майже 3 тис. осіб. З них понад 90% - фізичні особи.

"Отримано докази загибелі 735 і поранення 1835 цивільних внаслідок ворожих обстрілів. Всього у правоохоронних органів області є інформація про 3969 фактів ушкодження і руйнування житлових будинків, промислових будівель і інших цивільних об'єктів", - повідомили в прокуратурі Донецької області.

Також прокуратура регіону веде реєстр постраждалих від збройного конфлікту.







