На Чернігівщині громадянин РФ продав пенсіонеру 128 "царських монет" за пів мільйона гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали громадянина РФ, який на Чернігівщині продав пенсіонеру за пів мільйона гривень "царські монети".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
20 березня до поліції Прилук звернувся 68-річний чоловік та розповів, що його ошукав незнайомець. За день до цього до пенсіонера підійшов молодий чоловік та запропонував придбати унікальні "царські монети". Прилучанина зацікавила така пропозиція, тож він оглянув товар та погодився його купити.
Продавець за 128 монет хотів отримати майже пів мільйона гривень. Пенсіонер не мав таких грошей при собі. Частину названої суми він виніс з будинку, за рештою довелося йти до банку та знімати з депозиту. Загалом пенсіонер віддав шахраю 11 тис. доларів США та 200 тис. гривень, що в гривневому еквіваленті сягає понад пів мільйона. Лише згодом прилучанин вирішив звернутися до фахівця і підтвердити цінність покупки. Пенсіонеру повідомили, що монети фальшиві, вони виготовлені з дешевого металу та лише мають нашарування золота і срібла.
В ході реалізації оперативної інформації продавця монет затримали в місті Фастів Київської області. У скоєнні шахрайства підозрюється 29-річний громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну на початку березня. Він курсував різними населеними пунктами в пошуках покупця монет, поки не натрапив на довірливого дідуся в Прилуках.
В ході обшуку автомобіля підозрюваного правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом. Також вилучено запас монет, які зловмисник не встиг реалізувати. Вилучене направлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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Как этот автомобиль с монетами пересек украинскую границу?
Как нидерландские конфеты с запахом конопли но без ТГК.
Я сам обманываться рад...".
У нас і на форумі така категорія "лохів" є - вони відрізняються впевненістю в тому, що вони - розумніші за всіх... І чим менше вони розбираються в тому чи іншому питанні, тим агресивніше себе ведуть...
но за монеты особо разорятся не буду потому шо не покупаю я золотые монеты пока шо но думаю не мог дед просто так слить деньги , може там гипноз какой ...хз интересная ситуация ....
наследственный тыпилизм и куча резко "упавших в руки" денег.
Лучше до восьми! Может потом обменять можно будет на украинского заложника
Источник: https://censor.net/ru/p3255433
Лучше до восьми!"
Но учтите, есть и немагнитные сплавы. В банке для этого есть специальный мини-томограф.
Только знающий человек сразу поймет что на монетах петровской эпохи не может быть набита надпись с николаевского рубля.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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Легко, с помощью мензурки с водой. Проще, с помощью штангеля и школьной геометрии.
Покажы мне мензурку для измерения объёма ОДНОЙ монеты. И штангель приложы к ребристой поверхности.
А оказалось - сам Лох.
За что наказывать продавца? Он даже дал образцы.