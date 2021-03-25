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На Чернігівщині громадянин РФ продав пенсіонеру 128 "царських монет" за пів мільйона гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали громадянина РФ, який на Чернігівщині продав пенсіонеру за пів мільйона гривень "царські монети".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Чернігівщині громадянин РФ продав пенсіонеру 128 царських монет за пів мільйона гривень, - Нацполіція 01

20 березня до поліції Прилук звернувся 68-річний чоловік та розповів, що його ошукав незнайомець. За день до цього до пенсіонера підійшов молодий чоловік та запропонував придбати унікальні "царські монети". Прилучанина зацікавила така пропозиція, тож він оглянув товар та погодився його купити.

Продавець за 128 монет хотів отримати майже пів мільйона гривень. Пенсіонер не мав таких грошей при собі. Частину названої суми він виніс з будинку, за рештою довелося йти до банку та знімати з депозиту. Загалом пенсіонер віддав шахраю 11 тис. доларів США та 200 тис. гривень, що в гривневому еквіваленті сягає понад пів мільйона. Лише згодом прилучанин вирішив звернутися до фахівця і підтвердити цінність покупки. Пенсіонеру повідомили, що монети фальшиві, вони виготовлені з дешевого металу та лише мають нашарування золота і срібла.

На Чернігівщині громадянин РФ продав пенсіонеру 128 царських монет за пів мільйона гривень, - Нацполіція 02

В ході реалізації оперативної інформації продавця монет затримали в місті Фастів Київської області. У скоєнні шахрайства підозрюється 29-річний громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну на початку березня. Він курсував різними населеними пунктами в пошуках покупця монет, поки не натрапив на довірливого дідуся в Прилуках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині громадянин РФ продав пенсіонеру 128 царських монет за пів мільйона гривень, - Нацполіція 03

В ході обшуку автомобіля підозрюваного правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом. Також вилучено запас монет, які зловмисник не встиг реалізувати. Вилучене направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також дивіться: 4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1091) Нацполіція (15193) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Чернігівщина (1584) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+32
Хех! А кажуть що у нас пенси риються в сміттєвих баках.
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25.03.2021 00:05
+19
"Некислый" пенсионер. Полляма отдаёт на свои хотелки. А лох лохом. Такого и прокинуть не грех.
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25.03.2021 00:07
+15
По-любому пенсионер - тоже русский.
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25.03.2021 00:10
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Хех! А кажуть що у нас пенси риються в сміттєвих баках.
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25.03.2021 00:05 Відповісти
Хех !А кажуть що у нас митниця і кордони на замку.А пенсіонерам суддям у цьому році підвищили пенсію на 22тис грн і тепер отримують 70тис то невідомо хто з вас на смітниках.
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25.03.2021 06:55 Відповісти
"В ходе обыска автомобиля подозреваемого правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем. Также изъят запас монет, которые злоумышленник не успел реализовать."

Как этот автомобиль с монетами пересек украинскую границу?
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25.03.2021 08:20 Відповісти
Ти в мене питаєш?
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25.03.2021 08:23 Відповісти
По факту это сувениры, не представляющие никакой ценности.
Как нидерландские конфеты с запахом конопли но без ТГК.
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25.03.2021 08:38 Відповісти
думаешь такого трешака нельзя тут сделать?
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25.03.2021 18:05 Відповісти
а вы говорите пенсам пенсии маленькие платят....страна чудес
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25.03.2021 00:06 Відповісти
Пенсионер пенсионеру рознь. Судьи и чиновники тоже пенсионеры. А какая разная пенсия в сравнении с обычными.
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25.03.2021 01:12 Відповісти
"Некислый" пенсионер. Полляма отдаёт на свои хотелки. А лох лохом. Такого и прокинуть не грех.
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25.03.2021 00:07 Відповісти
"Ах, обмануть меня несложно -
Я сам обманываться рад...".
У нас і на форумі така категорія "лохів" є - вони відрізняються впевненістю в тому, що вони - розумніші за всіх... І чим менше вони розбираються в тому чи іншому питанні, тим агресивніше себе ведуть...
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25.03.2021 04:17 Відповісти
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25.03.2021 18:05 Відповісти
Бедные пенсионеры имеют по пол миллиона гривен ?
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25.03.2021 00:08 Відповісти
По-любому пенсионер - тоже русский.
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25.03.2021 00:10 Відповісти
откуда такие бабки спросили?
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25.03.2021 00:16 Відповісти
А вот это, кстати, никого не должно интересовать, если бабки легальные.
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25.03.2021 00:19 Відповісти
всю жизнь недоедал, копил на черный день
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25.03.2021 07:38 Відповісти
Это не пенсионер просто барыга при пенсии.
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25.03.2021 00:13 Відповісти
Не согласен, если б он был барыгой фиг бы его так легко прокинули.
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25.03.2021 00:17 Відповісти
Ти класику української літератури любиш? Почитай п"єсу Івана Карпенка-Карого, "Сто тисяч"...
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25.03.2021 04:19 Відповісти
Для барыги он сильно тупой
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25.03.2021 00:31 Відповісти
За останній час, між іншим, це вже не перша новина про таких небідних ошуканих пенсіонерів.
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25.03.2021 00:30 Відповісти
Пенсіонер із як мінімум $11К в кишені, зустрічає незнайомого кацапа, і викуповує у нього фальшиві «золоті» монети із якою ціллю? Перепродати і збагатитись? Як то кажуть «стою на асфальті у лижі обутий, чи лижі не ідуть, чи я іпанутий». Просто цікаво: звідки в такого жадного і довірливого як дитина дурня такі гроші? І чому він їх раніше не пустив в якусь подібну комерційну справу?
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25.03.2021 00:39 Відповісти
пенсионер-действительно дурень: был бы умный никогда не связался бы с кацапом!
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25.03.2021 01:29 Відповісти
в фейсбуке таких червонцев - кучи) На Черниговщине гражданин РФ продал пенсионеру 128 "царских монет" за полмиллиона гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2812 на зуб нужно было пробовать 中国是一个强大的家园
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25.03.2021 00:57 Відповісти
Що таке "азотна кислота" і "голка", чув?
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25.03.2021 04:21 Відповісти
та то пенсионеру нужно говорить ,за которого милиция бегом роняя калл , нашла кидалу (в отличии от других представителей насэлэния ) . мне ,например , противно покупать золото килограммами у какого то проходящего по улице алкоголика
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25.03.2021 09:44 Відповісти
ну или не алкоголика.
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25.03.2021 10:04 Відповісти
В нете видел методов по проверке в домашних условиях , штук десять. Азотная кислота могла у пенсионера и не быть дома, но хоть какими то методами из тех шо я написал проверить можно было.
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25.03.2021 10:10 Відповісти
Ну, знаєш, перед тим, як витрачать такі гроші, я-б, точно поцікавився методами перевірки... Всі доступні дешеві метали окислюються, наскільки я пам"ятаю, і соляною, і сірчаною кислотами... А амальгомована поверхня тонка, дряпається легко, особливо, якщо монета виготовлена з свинцю чи його сплавів, які за вагою найбільш схожі на золото...,
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25.03.2021 13:04 Відповісти
согласен, там шо то пошло не так ...не уследил дед
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25.03.2021 19:48 Відповісти
Знаєш, по життю надивився я на такий, суперзнаючих... І чим менше їх "життя било", тим більше в них гонору - "Шо ти мене вчиш? Я сам все знаю!...". Цей дідок, видно, теж з "таких"...
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25.03.2021 19:55 Відповісти
я если шо тут за органы - то до последнего - шо пережил ....буду топить хоть стреляйте как деды
но за монеты особо разорятся не буду потому шо не покупаю я золотые монеты пока шо но думаю не мог дед просто так слить деньги , може там гипноз какой ...хз интересная ситуация ....
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25.03.2021 20:09 Відповісти
Не знаю... Мене там не було...
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25.03.2021 20:11 Відповісти
органы разберутся !
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25.03.2021 20:14 Відповісти
Пенсионер явно папаша кого-то из депутатов "Слуг Зели":
наследственный тыпилизм и куча резко "упавших в руки" денег.
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25.03.2021 01:17 Відповісти
Іноземці які прибули в Україну з метою скоєння злочинів мають нести покарання в рази тяжче ніж громадяни України - ми не збираємось їх перевиховувати. Ми маємо їх карати так щоб навіть думки не виникало злодійствувати в нашій країні. Для цього в нас є Житомирські щебкарєри, а спеціально для кацапів уранові копальні і Жовтих Водах.
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25.03.2021 01:32 Відповісти
Хапуга, хотел навариться
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25.03.2021 01:49 Відповісти
... хотел голды с пол кило прикупить за мизер.
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25.03.2021 01:51 Відповісти
..спочатку зъим, а потим надкусю..= помылка хохла
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25.03.2021 02:59 Відповісти
В одну камеру обоих.
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25.03.2021 03:01 Відповісти
зверніться до класики - "Сто тисяч" така сама історія, а пенсіонер не простий, раз так міліція швидко знайшла його навіть у Фастові. він при покупці макав монети в кислоту, а потібно було просто перед тим як макати, надфільком трішки провести, а так лоханувся. такі монет, особливо в 50 роки, наробили багато, тоді був пік. А зараз внуки тих кідал так само їздять по городах і весях.
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25.03.2021 03:54 Відповісти
боявся, бо ж відразу цінність втрачає хоча воно й так нічого не варте
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25.03.2021 12:01 Відповісти
а по нормальному як не розумієця, то мав би хоч до ювеліра піти, той за пару грн. все оглянув би і сказав би ч не підробка.
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25.03.2021 12:02 Відповісти
Один продал второй купил,в чём проблема?Проверять надо было,как говорится,не отходя от кассы.
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25.03.2021 04:05 Відповісти
Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Лучше до восьми! Может потом обменять можно будет на украинского заложника
Источник: https://censor.net/ru/p3255433
Лучше до восьми!"
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25.03.2021 05:08 Відповісти
Цыгане этим промышляют, у нас один такой отгрёб люлей. Машина на российских таблицах была, там и фальшаки такие были и бензопилы с болгарками левыми.
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25.03.2021 05:14 Відповісти
до нас сірійці заїзжали, безопилку Гускварну типа тулили починав з 200 доларів, а вже за 50 віддавав, але логотип наклеєний, та й на вигляд якась хлипка, я його послав, то намагався набір ножів швейцарських продати, таке саме лайно.
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25.03.2021 12:04 Відповісти
Дудушкс не бывший мусор?
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25.03.2021 05:59 Відповісти
скорее всего
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25.03.2021 06:37 Відповісти
Мне как-то пытались такое продать, так эти "золотые" монеты ПРИМАГНИЧИВАЛИСЬ! Продавец что-то стал рассказывать про "еврейское золото", потом растворился.

Но учтите, есть и немагнитные сплавы. В банке для этого есть специальный мини-томограф.
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25.03.2021 06:42 Відповісти
Не хилая цена для китайских сувениров,кстати на них лоханулась не одна тысяча человек.
Только знающий человек сразу поймет что на монетах петровской эпохи не может быть набита надпись с николаевского рубля.
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25.03.2021 08:20 Відповісти

Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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25.03.2021 08:20 Відповісти
монеты проще всего проверить на вес. Купил бы 1 рыжую на пробу.
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25.03.2021 08:28 Відповісти
А как в домашних условиях ты померяешь её объём?
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25.03.2021 10:16 Відповісти
А как в домашних условиях ты померяешь её объём?
===
Легко, с помощью мензурки с водой. Проще, с помощью штангеля и школьной геометрии.
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25.03.2021 11:01 Відповісти
Не умничай!
Покажы мне мензурку для измерения объёма ОДНОЙ монеты. И штангель приложы к ребристой поверхности.
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25.03.2021 11:29 Відповісти
Мене а ПЕРШУ чергу цікавить питання а як він попав в Україну?? Чи заборона на в"їзд громадян Росії чоловіків з 16 до 60 років вже не діє?? . Зелене лайно розвалює всі державні інститути !!
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25.03.2021 08:29 Відповісти
готовьтесь...кацапня скоро золото Полуботка начнет впаривать по сходной цене .
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25.03.2021 09:19 Відповісти
Думал - халява.
А оказалось - сам Лох.
За что наказывать продавца? Он даже дал образцы.
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25.03.2021 09:34 Відповісти
Все діду, спалився. Тепер субсидію на газ тобі вже не дадуть!
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25.03.2021 09:38 Відповісти
Как страшно жить в Украине. Пенсионер продал свои последние пол вареника и половину таблетки и купил монеты.
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25.03.2021 10:12 Відповісти
 
 