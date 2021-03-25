На Чернігівщині громадянин РФ продав пенсіонеру 128 "царських монет" за пів мільйона гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали громадянина РФ, який на Чернігівщині продав пенсіонеру за пів мільйона гривень "царські монети".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

20 березня до поліції Прилук звернувся 68-річний чоловік та розповів, що його ошукав незнайомець. За день до цього до пенсіонера підійшов молодий чоловік та запропонував придбати унікальні "царські монети". Прилучанина зацікавила така пропозиція, тож він оглянув товар та погодився його купити.

Продавець за 128 монет хотів отримати майже пів мільйона гривень. Пенсіонер не мав таких грошей при собі. Частину названої суми він виніс з будинку, за рештою довелося йти до банку та знімати з депозиту. Загалом пенсіонер віддав шахраю 11 тис. доларів США та 200 тис. гривень, що в гривневому еквіваленті сягає понад пів мільйона. Лише згодом прилучанин вирішив звернутися до фахівця і підтвердити цінність покупки. Пенсіонеру повідомили, що монети фальшиві, вони виготовлені з дешевого металу та лише мають нашарування золота і срібла.

В ході реалізації оперативної інформації продавця монет затримали в місті Фастів Київської області. У скоєнні шахрайства підозрюється 29-річний громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну на початку березня. Він курсував різними населеними пунктами в пошуках покупця монет, поки не натрапив на довірливого дідуся в Прилуках.

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В ході обшуку автомобіля підозрюваного правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом. Також вилучено запас монет, які зловмисник не встиг реалізувати. Вилучене направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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