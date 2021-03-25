На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські затримали наркоугруповання, яке торгувало метадоном. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 31-го до 52-х років. Організували наркобізнес дві жінки з Южноукраїнська, а метадон їм на замовлення поставляв одесит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Повідомляється, що наркозбувачів затримали 23 березня під час спецоперації, яка проводилась за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і роти поліції особливого призначення, слідчими Слідчого управління (детективами), оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ та співробітниками Управління карного розшуку із залученням кінологів зі службовими собаками, криміналістів та під процесуальним керівництвом прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організували наркобізнес дві жінки 43-ох та 45-ти років. На території м. Южноукраїнськ та у Первомайському районі вони налагодили торгівлю метадоном. Дилерки контролювали діяльність членів групи та розподіл грошових коштів, а чоловіки, які на них працювали, здійснювали охорону і контроль за особами, залученими до роздрібного збуту наркотичних засобів. На замовлення організаторок наркотики їм постачав 52-річний житель Одеси. Відомо, що за місяць угруповання могло збути до 10 000 доз, а кількість їхніх клієнтів перевищувала 100 осіб.

Правоохоронці провели 10 обшуків за місцями мешкання фігурантів де вилучили декілька літрів метадону, а також мобільні телефони, банківські і скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, якими користувались наркозбувачі під час незаконної діяльності, чорнові записи з розподілом доходів між учасниками групи та клієнтською базою, грошові кошти та інші речові докази.

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Четверо зловмисників, у тому числі одна з лідерок, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим за процесуальної підтримки прокуратури вже повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України) та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо інших осіб, причетних до збуту метадону, тривають процесуальні дії.

























Фото: сайт Нацполіції