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На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські затримали наркоугруповання, яке торгувало метадоном. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 31-го до 52-х років. Організували наркобізнес дві жінки з Южноукраїнська, а метадон їм на замовлення поставляв одесит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Повідомляється, що наркозбувачів затримали 23 березня під час спецоперації, яка проводилась за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і роти поліції особливого призначення, слідчими Слідчого управління (детективами), оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ та співробітниками Управління карного розшуку із залученням кінологів зі службовими собаками, криміналістів та під процесуальним керівництвом прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організували наркобізнес дві жінки 43-ох та 45-ти років. На території м. Южноукраїнськ та у Первомайському районі вони налагодили торгівлю метадоном. Дилерки контролювали діяльність членів групи та розподіл грошових коштів, а чоловіки, які на них працювали, здійснювали охорону і контроль за особами, залученими до роздрібного збуту наркотичних засобів. На замовлення організаторок наркотики їм постачав 52-річний житель Одеси. Відомо, що за місяць угруповання могло збути до 10 000 доз, а кількість їхніх клієнтів перевищувала 100 осіб.

На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 01

Правоохоронці провели 10 обшуків за місцями мешкання фігурантів де вилучили декілька літрів метадону, а також мобільні телефони, банківські і скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, якими користувались наркозбувачі під час незаконної діяльності, чорнові записи з розподілом доходів між учасниками групи та клієнтською базою, грошові кошти та інші речові докази.

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На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 02

Четверо зловмисників, у тому числі одна з лідерок, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим за процесуальної підтримки прокуратури вже повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України) та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо інших осіб, причетних до збуту метадону, тривають процесуальні дії.

На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 03
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 04
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 05
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 06
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 07
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 08
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 09
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 10
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 11
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 12
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 13
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн 14
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

наркотики (1449) Миколаїв (1808) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+10
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8587
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25.03.2021 10:09
+3
Це співробітники ОПУ! відпустіть їх нєгадяї!
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25.03.2021 10:05
+2
Это представители новосозданных рабочих мест от Шмыгаля с достойными зарплатами или еще нет?
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25.03.2021 10:21
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Це співробітники ОПУ! відпустіть їх нєгадяї!
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25.03.2021 10:05 Відповісти
На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8587
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25.03.2021 10:09 Відповісти
А почему шприц 20 а не ведерный.
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25.03.2021 10:06 Відповісти
может дозировали так? там же шкала есть
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25.03.2021 10:10 Відповісти
А потому что ведерный - только для бубочки, это-же у него закончилась эпоха его бедности.
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25.03.2021 10:54 Відповісти
Сумку надо было больше взять, спалилась потому что шприц торчал из сумки, 11 фото.
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25.03.2021 10:19 Відповісти
Это представители новосозданных рабочих мест от Шмыгаля с достойными зарплатами или еще нет?
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25.03.2021 10:21 Відповісти
сжечь живьём вместе с наркотой... только так
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Із нашим КПК вони скоріше за усе уникнуть покарання.
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25.03.2021 10:32 Відповісти
Группировка 6 человек ! Хоть бы не позорились !
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25.03.2021 10:43 Відповісти
Задержаны члены...
Члены в ОП, ВР, кабмине. Причем ЗЕленые. А это мелкая шушера.
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25.03.2021 10:59 Відповісти
Наркоманів і наркоторговців нам підкинули кляті москалі. Справжій укріїнець до цього дерьма ніколи не доторкнеться. Він стоїть осяяний сонцем на Говерлі або на Драгобраті. Дуде у трамбіту та дихає смерековим повітрям. Звісно у тих місцях де її ще не вирубили кляті москалі
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25.03.2021 11:23 Відповісти
Кацап, а ти вивчав українську, чи юзаєш транслейтер?
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25.03.2021 12:14 Відповісти
Чому я кацап? Тому що сміюся над недоумками, які не можуть 30 років збудувати державу, а тільки її руйнуюсть і живуть мріями? Звісно, вивчав у школі. З 5 по 11 клас.
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25.03.2021 12:35 Відповісти
Так від тебе мокшанськими болотами тхне)))
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25.03.2021 13:00 Відповісти
Доречі, а коли в США затримують наркобариг з етнічних угруповань- це також руйнування держави?))) Ще раз повторюсь- від тебе мокшанськими болотами тхне)
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25.03.2021 13:15 Відповісти
вы б так росийских наемников задерживали
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25.03.2021 11:26 Відповісти
або "конкуренти" або не зійшлись на долі за кришування.
У нас просто так такі бізнеси не закривають.
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25.03.2021 11:28 Відповісти
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн - Цензор.НЕТ 4428
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25.03.2021 12:12 Відповісти
На Миколаївщині затримано членів наркоугруповання: за місяць вони збували до 10 тис. доз метадону, а їхній заробіток досягав 500 тис. грн - Цензор.НЕТ 3862
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25.03.2021 12:48 Відповісти
Це фігня скільки вони збули. Факт є той, що ці дози комусь потрібні. А скільки ще не попалися, які збули? Розвели наркоманію пани Авакови і Геращенки. Головне ловити тих, хто не байдужий і пішов з протестов і розбив шипку і такого самого, тільки дорогого наркомана.
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25.03.2021 16:00 Відповісти
 
 