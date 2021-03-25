У Грузію доставили першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech. ФОТОрепортаж

До Грузії доставлена ​​перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцини сьогодні вночі на літаку привезли до Тбіліського аеропорту зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Препарат відправлять до Національного центру з контролю захворювань, а звідти розподілять по чотирьох локаціях у Тбілісі, а також в Батумі і в Кутаїсі, - пише "Новости-Грузия".

Вакцина Pfizer повинна зберігається в спеціальних холодильних установках за температури мінус 80 градусів. Така інфраструктура є в шести клініках, де буде проходити вакцинація. Раніше країна отримала і спеціальні шприци для цього препарату.

Читайте: Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу

Вакцина Pfizer буде доступна як для медиків, яких почали прищеплювати з 15 березня, так і для громадян старше 65 років, - заявила раніше глава МОЗ Катерина Тікарадзе.

Грузія розраховувала отримати вакцину Pfizer ще в лютому, однак досягти домовленості не вийшло через зволікання з оформленням контрактів з компанією-виробником. В результаті Грузії допоміг Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який займається розподілом вакцини.

Фото: з сайту "Эхо Кавказа".

Вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech і американським фармацевтичним концерном Pfizer - перша дозволена в грудні 2020 року до застосування в ЄС і перша офіційно схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Згідно з офіційними даними, вакцина Pfizer дає 95% ефективності і зберігає стійкість до коронавірусу до шести місяців.

Першу партію вакцини від коронавірусу Грузія отримала 13 березня - це були 43,2 тисячі доз британо-шведського препарату AstraZenecа. Наступна партія AstraZenecа - 86,4 тисячі доз, надійде в квітні. В отриманні препаратів Грузії допомагає ЮНІСЕФ.

Також читайте: Громадяни України з березня зможуть в'їжджати до Грузії з негативним ПЛР-тестом

За даними Міністерства охорони здоров'я, для отримання вакцини від коронавірусу Грузія веде переговори з усіма країнами-партнерами, в тому числі, з Ізраїлем, для отримання вакцин Moderna і Pfizer. Переговори йдуть і з Німеччиною, проте отримати від цієї країни вакцину вдасться тільки в третьому кварталі року. Переговори також ідуть з Індією, Південною Кореєю, компаніями Moderna і Johnson & Johnson. Грузія також не виключає ввезення китайської вакцини.