УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5234 відвідувача онлайн
Новини Фото Боротьба з коронавірусом
4 880 38

У Грузію доставили першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech. ФОТОрепортаж

До Грузії доставлена ​​перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцини сьогодні вночі на літаку привезли до Тбіліського аеропорту зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Препарат відправлять до Національного центру з контролю захворювань, а звідти розподілять по чотирьох локаціях у Тбілісі, а також в Батумі і в Кутаїсі, - пише "Новости-Грузия".

У Грузію доставили першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech 01

Вакцина Pfizer повинна зберігається в спеціальних холодильних установках за температури мінус 80 градусів. Така інфраструктура є в шести клініках, де буде проходити вакцинація. Раніше країна отримала і спеціальні шприци для цього препарату.

Читайте: Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу

У Грузію доставили першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech 02

Вакцина Pfizer буде доступна як для медиків, яких почали прищеплювати з 15 березня, так і для громадян старше 65 років, - заявила раніше глава МОЗ Катерина Тікарадзе.

Грузія розраховувала отримати вакцину Pfizer ще в лютому, однак досягти домовленості не вийшло через зволікання з оформленням контрактів з компанією-виробником. В результаті Грузії допоміг Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який займається розподілом вакцини.

У Грузію доставили першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech 03

Фото: з сайту "Эхо Кавказа".

Вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech і американським фармацевтичним концерном Pfizer - перша дозволена в грудні 2020 року до застосування в ЄС і перша офіційно схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Згідно з офіційними даними, вакцина Pfizer дає 95% ефективності і зберігає стійкість до коронавірусу до шести місяців.

Першу партію вакцини від коронавірусу Грузія отримала 13 березня - це були 43,2 тисячі доз британо-шведського препарату AstraZenecа. Наступна партія AstraZenecа - 86,4 тисячі доз, надійде в квітні. В отриманні препаратів Грузії допомагає ЮНІСЕФ.

Також читайте: Громадяни України з березня зможуть в'їжджати до Грузії з негативним ПЛР-тестом

За даними Міністерства охорони здоров'я, для отримання вакцини від коронавірусу Грузія веде переговори з усіма країнами-партнерами, в тому числі, з Ізраїлем, для отримання вакцин Moderna і Pfizer. Переговори йдуть і з Німеччиною, проте отримати від цієї країни вакцину вдасться тільки в третьому кварталі року. Переговори також ідуть з Індією, Південною Кореєю, компаніями Moderna і Johnson & Johnson. Грузія також не виключає ввезення китайської вакцини.

Автор: 

вакцина (4419) Грузія (1846) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Це тому що в них степашки немає.
показати весь коментар
25.03.2021 11:34
+20
Тому що грузини не обирають у владу кловунів. Папріколу.
показати весь коментар
25.03.2021 11:36
+15
при таких объемах новую куртку не купишь....
показати весь коментар
25.03.2021 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нам и в индийской отказали
показати весь коментар
25.03.2021 11:32 Відповісти
Болт вам, расходитесь по домам.
показати весь коментар
25.03.2021 11:34 Відповісти
Це тому що в них степашки немає.
показати весь коментар
25.03.2021 11:34 Відповісти
Тому що грузини не обирають у владу кловунів. Папріколу.
показати весь коментар
25.03.2021 11:36 Відповісти
Скажи спасибо своему Свиночолому и его своре из ПЕС, которые саботируют голосования.
В зРаде еле пропихнули закон о компенсации риска из бюджета при вакцинации, чтобы получить БЕСПЛАТНО 114 тыс доз Файзера в рамках поставок Юнисеф.
Так после этого вся свиноферма на задницу падала, орала ЗРАДА.
показати весь коментар
25.03.2021 12:04 Відповісти
Клоун, ти знаєш що таке монобільшість?
показати весь коментар
25.03.2021 12:05 Відповісти
А тебе убогая пускай все сдохнут, бо ми опозиція?
показати весь коментар
25.03.2021 12:06 Відповісти
Юродиве, питаю вдруге, ти знаєш що таке монобільшість?
показати весь коментар
25.03.2021 12:08 Відповісти
Убогая а нафига нужны люди в Украине, чтобы цукерки Рошен купляли?
показати весь коментар
25.03.2021 12:11 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне.
показати весь коментар
25.03.2021 12:14 Відповісти
Для вас з секти усі жалюгідні.
показати весь коментар
25.03.2021 12:16 Відповісти
Добре що ти хоч це усвідомлюєш. Все, набрид. Ходи здорове.
показати весь коментар
25.03.2021 12:19 Відповісти
Добре що ти усвідомлюєшь що з секти, що грошики не пахнуть?
показати весь коментар
25.03.2021 12:24 Відповісти
Вася,забудь про Петю. Разбирайся со своими олигофренами которых выбрал и у которых вся полнота власти. Ваш скулеж ,,пропороха,, уже надоел и не работает
показати весь коментар
25.03.2021 13:08 Відповісти
Воно знає що таке 30 срібників.
показати весь коментар
25.03.2021 13:49 Відповісти
Ти впевнений що Сивочолий мій? Доведи, інакше будеш занесений до списку тріпачів з відповіднми наслідками. Чекаю доказів.
показати весь коментар
25.03.2021 12:08 Відповісти
Ну посмотри результаты головования, традиционно ОПЗЖ, ПЕС и Голос НОЛЬ голосов.
показати весь коментар
25.03.2021 12:10 Відповісти
Повторюю. Доведи що Сивочолий мій.
показати весь коментар
25.03.2021 12:15 Відповісти
Отже, ти занесений до списку тріпачів з порядковим номером 58, згідно абетки.
показати весь коментар
25.03.2021 12:23 Відповісти
Пошукай ще щось там у себе
показати весь коментар
25.03.2021 12:25 Відповісти
Вася, ты дебил???
показати весь коментар
25.03.2021 12:41 Відповісти
Воно йо .... нуте.
показати весь коментар
25.03.2021 13:55 Відповісти
Куда он вам зедебилам недоумкам он еще не наложил? Был бы Порох ,уже давно была бы Американская вакцина и вакцинация бы началась как у всего цивилизованного мира с 24 .12 20.А так получи то что выбрал зедебил.
показати весь коментар
25.03.2021 12:43 Відповісти
Хужє нє будєт, пА прІколу, кінець епохи бідності, весна прийде саЖАТЬ будем...
Хотіли цирку ржіть на всі зуби. Кутні.
показати весь коментар
25.03.2021 13:52 Відповісти
Фигня!
Вот когда начнут Пфайзером вакцинировать бомжей в Никарагуа, вот тогда Зеленский со Степановым и начнут ее завозить в Украину... и то, это не точно.
показати весь коментар
25.03.2021 11:35 Відповісти
Эти твари скорее завезут сюда вакцинированных бомжей из Никарагуа и запилят видосик что украинцев вакцинировали пфайзером.
показати весь коментар
25.03.2021 11:37 Відповісти
А от не треба подавати їм такі ідеї
показати весь коментар
25.03.2021 11:45 Відповісти
при таких объемах новую куртку не купишь....
показати весь коментар
25.03.2021 11:35 Відповісти
прямая поставка из Украины вместе с очередной партией масок)
показати весь коментар
25.03.2021 11:36 Відповісти
славно зебилы дело на Байдена открыли
показати весь коментар
25.03.2021 11:37 Відповісти
да,прикололись славно,шо те,шо их недовыборци..
показати весь коментар
25.03.2021 11:40 Відповісти
Этот пфайзер во все страны кроме Америки и Германии привозят мизерными партиями, чтобы похвастать и попиариться, как будто отхватили дефицит во время совка.
показати весь коментар
25.03.2021 11:51 Відповісти
Це вашим кацапським спутніком хваляться всюди! А потім привиті ним хворіють))))
показати весь коментар
25.03.2021 12:01 Відповісти
В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech - Цензор.НЕТ 7772
показати весь коментар
25.03.2021 12:09 Відповісти
Москалику, чо ховаєшся за японським стягом? Триколора встидаєшся? Чи ти на Курілах, які Японії належать?
показати весь коментар
25.03.2021 12:11 Відповісти
Непонятная новость. Саакашвили недавно сообщал, что в Грузии пророссийская власть и грозился ехать ее свергать. Хз, может пока очень занят простыми и быстрыми реформами в Украине.
показати весь коментар
25.03.2021 12:30 Відповісти
Це добре. Щасти.
показати весь коментар
25.03.2021 12:31 Відповісти
Даже Молдова, Грузия получили партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer!
А Украине болт.....и шмурдяк от Индии и Китая.. будут испытывать на людях, не эфиктивным шлаком...
показати весь коментар
25.03.2021 15:53 Відповісти
 
 