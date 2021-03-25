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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов. ФОТО

Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов. ФОТО

Напередодні в Києві запрацював стаціонарний прищеплювальний пункт, в якому вакцинують людей вікової групи 80+, хто записався через сімейних лікарів. За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"З цією категорією людей дуже важливо розмовляти, переконувати і в жодному разі не змушувати. Я переконав своїх батьків-лікарів вакцинуватися власним прикладом. Сьогоднішні вакциновані були надзвичайно свідомі. Їм майже 90 і кажуть, що вакцинувалися, бо хочуть ще пожити мінімум до 100 років, побавити онуків і правнуків. За годину після щеплення почувалися добре. В разі якихось побічних дій – порадив одразу звертатися до сімейного лікаря", - зазначив міністр.

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Він нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а через 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу.

"В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно", - додав Степанов.

Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов 01
Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов 02
Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) пенсіонери (888) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Что оно мелет? Мы с женой записались, 300000 е. в очереди, дальше что?
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25.03.2021 12:21
+4
"Через час чувствовали себя хорошо."

Цьому дохтору забули повідомити, що найцікавіше після вакцини починається через кілька годин? І триває це "цікаве" майже добу.
Саме тоді і потрібно уважно стежити за станом здоров'я вакцинованих.
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25.03.2021 12:26
+3
говорят что кур доят ..нам туфту гонит а само в курточке за 600 косарей ходит
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25.03.2021 12:26
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Что оно мелет? Мы с женой записались, 300000 е. в очереди, дальше что?
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25.03.2021 12:21 Відповісти
Ну, к 90 годам и очередь подойдет, а кто старше 90 -- тем без очереди! Сломаете систему!
Когда 20-летними будете жениться , на свадьбу не забудьте позвать!
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25.03.2021 12:37 Відповісти
В 90 сделают только первую прививку, а вот до второй дожить уже проблема...
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25.03.2021 14:17 Відповісти
В 90 років це щеплення більш схоже на евтаназію.
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25.03.2021 15:25 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-likarni-smertnist/31167244.html
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25.03.2021 12:24 Відповісти
говорят что кур доят ..нам туфту гонит а само в курточке за 600 косарей ходит
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25.03.2021 12:26 Відповісти
Покупать столь дорогую одежду - типичный признак жлоба.
"Кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак" - Подеревянский
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25.03.2021 12:33 Відповісти
Уоррен Баффет ($70млрд.) одежду покупает на распродажах, и весь мир его и так знает...
А про Степанова , если без куртки --- кто бы знал??
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25.03.2021 12:43 Відповісти
а само в курточке
===
А трусы у него почём? И какого цвета?
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25.03.2021 12:38 Відповісти
А через три години??? Відчувають себе напевно 20 літніми😂! А попереду ще чекає нас така заява. Вакциновані 90 річні через два дні після вакцинації одружилися, а через три місяці в них народиться трійня!!!😂😂 І все завдяки вакцинації індійським шмурдяком
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25.03.2021 12:26 Відповісти
ага, и жить вдруг захотелось )))
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25.03.2021 12:53 Відповісти
"Через час чувствовали себя хорошо."

Цьому дохтору забули повідомити, що найцікавіше після вакцини починається через кілька годин? І триває це "цікаве" майже добу.
Саме тоді і потрібно уважно стежити за станом здоров'я вакцинованих.
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25.03.2021 12:26 Відповісти
Какое оно врач https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степанов оно же не года в медицине не работало
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25.03.2021 12:31 Відповісти
не года
===
А ты, коляша, и в школе никогда не учился.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
Я с тобой вместе не пил, это насчет коляши - ну зайди на вики прочитай или не грамотный. Еще вопросы будут ?
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25.03.2021 13:01 Відповісти
Уровень аргументации "сам дурак" , а я надеялся на конструктив
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25.03.2021 13:06 Відповісти
"посоветовал сразу же обращаться к семейному врачу"
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25.03.2021 15:59 Відповісти
Нехай дасть звіт про їхнє самопучуття через тиждень.
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25.03.2021 16:02 Відповісти
Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов - Цензор.НЕТ 3943
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25.03.2021 12:27 Відповісти
Хуцпа она такая
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Пропагандон редкий
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25.03.2021 12:33 Відповісти
на какую пенсию эти пенсионеры живут, если хотят прожить еще до 100 лет?
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25.03.2021 12:52 Відповісти
пенсії бувають різні, наприклад, у мене 11 600грн
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25.03.2021 12:58 Відповісти
слава богу
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25.03.2021 13:27 Відповісти
Ач як заметушився, гнида ! Просрав все що можна було просрати, тепер піариться на літніх людях. Бреше про ковішилд. А китайську вакцину, не визнану ніде у світі завіз через прокладку, падло !
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25.03.2021 12:55 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1375037041877118978 6 мин

Грузия получила вакцину BNT162b2 Pfizer‑BioNTech. Украина получила обещания от Вовы что с первого мая снова повысят цену на электроэнергию.
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25.03.2021 12:57 Відповісти
в Перу вакцинируют тоже Pfizer
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25.03.2021 14:01 Відповісти
стапашку послушать, так это не шмурдяк, а прямо какой-то эликсир молодости )
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25.03.2021 13:04 Відповісти
Этих вакциной не возьмёшь!
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25.03.2021 13:55 Відповісти
Директор легхім сказал, что вакцина будет стоить 504 грн, интересно, а за сколько купили ее у китайцев , а Супрун боролось против "прокладок", но она была "доктор смерть"
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25.03.2021 14:04 Відповісти
Ці "божі одуванчики" хоч тямили, що це з ними роблять? Гріх використовувати їх для піару чи реклами.
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25.03.2021 15:22 Відповісти
эта власть некомпетентна и бесперспективна
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25.03.2021 15:37 Відповісти
Ні ближніх, ні, тим більше віддалених результатів цієї "вакцинації" немає а цей жулик уже витратив мільярди бюджетних коштів, отримав сотні мільйонів відкату і піариться без розуму і совісті. На чім попало. Фінал буде жахливим...
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25.03.2021 16:42 Відповісти
говорят хотят прожить минимум .......
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25.03.2021 21:38 Відповісти
 
 