Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов. ФОТО
Напередодні в Києві запрацював стаціонарний прищеплювальний пункт, в якому вакцинують людей вікової групи 80+, хто записався через сімейних лікарів. За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"З цією категорією людей дуже важливо розмовляти, переконувати і в жодному разі не змушувати. Я переконав своїх батьків-лікарів вакцинуватися власним прикладом. Сьогоднішні вакциновані були надзвичайно свідомі. Їм майже 90 і кажуть, що вакцинувалися, бо хочуть ще пожити мінімум до 100 років, побавити онуків і правнуків. За годину після щеплення почувалися добре. В разі якихось побічних дій – порадив одразу звертатися до сімейного лікаря", - зазначив міністр.
Він нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а через 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу.
"В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
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А про Степанова , если без куртки --- кто бы знал??
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А трусы у него почём? И какого цвета?
Цьому дохтору забули повідомити, що найцікавіше після вакцини починається через кілька годин? І триває це "цікаве" майже добу.
Саме тоді і потрібно уважно стежити за станом здоров'я вакцинованих.
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А ты, коляша, и в школе никогда не учился.
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