Люди, яким під 90, вакцинувалися в Києві. Через годину почувалися добре. Кажуть, хочуть прожити мінімум до 100 років, - Степанов. ФОТО

Напередодні в Києві запрацював стаціонарний прищеплювальний пункт, в якому вакцинують людей вікової групи 80+, хто записався через сімейних лікарів. За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"З цією категорією людей дуже важливо розмовляти, переконувати і в жодному разі не змушувати. Я переконав своїх батьків-лікарів вакцинуватися власним прикладом. Сьогоднішні вакциновані були надзвичайно свідомі. Їм майже 90 і кажуть, що вакцинувалися, бо хочуть ще пожити мінімум до 100 років, побавити онуків і правнуків. За годину після щеплення почувалися добре. В разі якихось побічних дій – порадив одразу звертатися до сімейного лікаря", - зазначив міністр.

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Він нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а через 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу.

"В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно", - додав Степанов.





