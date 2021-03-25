На Сумщині на хабарі 90 тис. гривень затримали чиновника однієї з міськрад, - Нацполіція. ФОТО

У Сумській області правоохоронці затримали на одержанні хабаря начальника управління освіти, культури, молоді, спорту і туризму однієї з міських рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав 90 тис. грн. "відкату", за цю суму він обіцяв підприємцю укласти з ним договори на виконання будівельних робіт у навчальних закладах.

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Сьогодні, 25 березня, оперативники затримали фігуранта поблизу міськради, на місці події поліцейські вилучили передані йому кошти.

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Вирішується питання про повідомлення хабарнику про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.