Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС. ФОТОрепортаж
Він прямо на території військової частини за низькими цінами продавав місцевим жителям крадене дизпальне, а також організував 2 підпільні АЗС. Військовослужбовця затримали.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
На продажу пального упіймався тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби пально-мастильних матеріалів Міжнародного центру миротворчості та безпеки у військовій частині А4150, що дислокується на Яворівському полігоні.
"Встановлено, що військовослужбовець систематично продавав на території військової частини дизельне пальне місцевим жителям за заниженими цінами. Також він організував на території Яворівського району Львівської області діяльність двох незаконних автозаправних комплексів, через які щомісяця збував викрадене пальне на загальну суму близько 200 тис. грн", - сказано в повідомленні.
Військовослужбовця взяли на гарячому - затримали під час закупівлі на суму 38 тис. грн.
Під час обшуків на території в/ч за адресами його ймовірних спільників вилучено понад 5 тонн краденого пального.
Тепер військовослужбовцю може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Суд визначить йому запобіжний захід.
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как-то так
надеюсь ублюдка закроют , и пару командиров ( вышестоящих ) выбросят из армии с волчьим билетом
у данного персонажа , одна надежда - на судью
Любому контролирующему органу проводящему ревизию, эти схемы известны как аксиома. Теперь вопрос в другом: будут ли раскручивать дальше или ограничатся только им одним (взяв с остальных бабло и честное слово, что больше попадаться не будут)