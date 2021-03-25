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Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС. ФОТОрепортаж

Він прямо на території військової частини за низькими цінами продавав місцевим жителям крадене дизпальне, а також організував 2 підпільні АЗС. Військовослужбовця затримали.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

На продажу пального упіймався тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби пально-мастильних матеріалів Міжнародного центру миротворчості та безпеки у військовій частині А4150, що дислокується на Яворівському полігоні.

"Встановлено, що військовослужбовець систематично продавав на території військової частини дизельне пальне місцевим жителям за заниженими цінами. Також він організував на території Яворівського району Львівської області діяльність двох незаконних автозаправних комплексів, через які щомісяця збував викрадене пальне на загальну суму близько 200 тис. грн", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовця взяли на гарячому - затримали під час закупівлі на суму 38 тис. грн.

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Під час обшуків на території в/ч за адресами його ймовірних спільників вилучено понад 5 тонн краденого пального.

Тепер військовослужбовцю може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Суд визначить йому запобіжний захід.

Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 01
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 02
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 03
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 04
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 05
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 06
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 07
Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС 08

Автор: 

крадіжка (658) військовослужбовці (4770) паливо (893) ЗСУ (7580) ДБР (3505) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+9
Гнидо-мародер...
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25.03.2021 17:21
+3
Думаешь в ВСУ одни патриоты служат?! Вашей ватной гниды, там тоже хватает, "за края"!
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25.03.2021 18:43
+2
Нормально так крав..Що аж дві (!) АЗС прийшлось організувати. Покрав-і в тюрягу!
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25.03.2021 17:20
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Ииии... От Негодяй....
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25.03.2021 17:20 Відповісти
Нормально так крав..Що аж дві (!) АЗС прийшлось організувати. Покрав-і в тюрягу!
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25.03.2021 17:20 Відповісти
не надо спешить говорить "гоп"
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25.03.2021 17:22 Відповісти
Гнидо-мародер...
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25.03.2021 17:21 Відповісти
Теперь он вор!!!! Фу !!!! Не солидно !
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25.03.2021 17:22 Відповісти
****-****-****!!!!
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25.03.2021 17:28 Відповісти
мелковато...ему бы в НАТО...вот там масштабы
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25.03.2021 17:42 Відповісти
Настоящий щирий патриот! А по воскресеньям в церковь с семьёй ходит.
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25.03.2021 17:43 Відповісти
Думаешь в ВСУ одни патриоты служат?! Вашей ватной гниды, там тоже хватает, "за края"!
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25.03.2021 18:43 Відповісти
+ 100. были и такие . что хвастались - автомат ни разу с предохранителя не снимал по убеждениям но в ВСУ мрази не гнушались служить .
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25.03.2021 19:09 Відповісти
Чи обходиться хоч один день у Бутусова без новини про "поганих" військових?
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25.03.2021 18:21 Відповісти
подобное безобразие , можно осуществить , только в сговоре с вышестоящими командирами
как-то так
надеюсь ублюдка закроют , и пару командиров ( вышестоящих ) выбросят из армии с волчьим билетом
у данного персонажа , одна надежда - на судью
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25.03.2021 18:31 Відповісти
Разумеется не мог, все это добро, должно было на что-то списываться, а сам себе, он таких бумажек выдавать не мог. Кто то, должен был выписывать накладные на его склад, под фиктивную заправку техники (например, для проведения учений которых не было).
Любому контролирующему органу проводящему ревизию, эти схемы известны как аксиома. Теперь вопрос в другом: будут ли раскручивать дальше или ограничатся только им одним (взяв с остальных бабло и честное слово, что больше попадаться не будут)
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25.03.2021 18:42 Відповісти
Когда мы будем в НАТО))))) Ответ очевиден-никогда)
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25.03.2021 19:19 Відповісти
Ахаха, цього подкидька нам кляті вороги підкинули. Я бачив, яу його Путін ще при януковичу через кордон у сумці приніс.
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26.03.2021 09:17 Відповісти
 
 