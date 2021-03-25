Військовослужбовець на Львівщині крав пальне й організував дві підпільні АЗС. ФОТОрепортаж

Він прямо на території військової частини за низькими цінами продавав місцевим жителям крадене дизпальне, а також організував 2 підпільні АЗС. Військовослужбовця затримали.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

На продажу пального упіймався тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби пально-мастильних матеріалів Міжнародного центру миротворчості та безпеки у військовій частині А4150, що дислокується на Яворівському полігоні.

"Встановлено, що військовослужбовець систематично продавав на території військової частини дизельне пальне місцевим жителям за заниженими цінами. Також він організував на території Яворівського району Львівської області діяльність двох незаконних автозаправних комплексів, через які щомісяця збував викрадене пальне на загальну суму близько 200 тис. грн", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовця взяли на гарячому - затримали під час закупівлі на суму 38 тис. грн.

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Під час обшуків на території в/ч за адресами його ймовірних спільників вилучено понад 5 тонн краденого пального.

Тепер військовослужбовцю може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Суд визначить йому запобіжний захід.















