Злочинна група на Прикарпатті викрала нафти на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті поліція викрила учасників злочинного угруповання, які викрали нафти під виглядом технологічних послуг на 2 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

У повідомленні зазначається: "Учасники угруповання займалися розкраданням паливо-мастильних матеріалів, у тому числі і нафти. Маскували свої злочинні дії під виглядом надання офіційних технологічних послуг з очистки ємностей та вивезення відходів. Натомість спецтранспортом вивозили сировину – нафту. Викрадене зловмисники збували через підконтрольні мережі АЗС в обхід будь-яких податкових платежів".

У НПУ підкреслили: "Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Івано-Франківської області. За участі спецпідрозділу КОРД поліцейські провели понад 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, на підприємствах та у транспортних засобах".

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"Як результат - вилучили документи, що підтверджують протиправний збут викраденої продукції, "чорнові" записи та журнали, понад 900 тонн сировини, 100 бочок з нафтопродуктами ємністю по 180 л кожна, обладнання для перекачування нафтопродуктів, вантажні автомобілі із заповненими сировиною цистернами об’ємом понад 70 тонн", - сказано в повідомленні.

"Вирішується питання щодо накладання арешту на майно та призначення відповідних експертиз. Після проведення необхідних слідчо-оперативних заходів ключовим фігурантам буде повідомлено про підозри.

Досудове розслідування проводиться за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За попередніми підрахунками, сума збитків державі, завданих діями учасників угруповання, сягає 2 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура", - резюмується в повідомленні.







