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Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО

Антимонопольний комітет вже тричі виносив рішення про скасування тендера, на якому ця компанія отримала право постачати продукти в армію, але рішення не виконуються.

Про це пише у Фейсбуці народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на постачання харчів виграє компанія фаворит – ВІйськсервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають в Збройні Сили України гниле м’ясо, овочі та фрукти з пліснявою", - написала нардепка.

За словами Бобровської, таких випадків дуже багато, але керівництво Міноборони ігнорує скарги на продукти, а глава відомства Таран у відповідь на її запитання заявив, що таких порушень давно немає.

"А тим часом у Міноборони - два невиконані рішення суду, три рішення АМКУ, і кілограми гнилих продуктів, які купують для армії за гроші платників податків.

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Дуже чекаю засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки з цього питання ", - додала Бобровська.

Інформацію про гнилі продукти в армії підтверджує радник командувача Сухопутними військами Олена Шевцова.

"При цьому цькують зампотилів бригад, щоб це все брали. Якщо не прийняти одразу, виникають незручності, тому що заміна продуктів - це час, а годувати людей потрібно вже сьогодні, і штрафи для цих покидьків не страшні", - написала вона.

За словами Шевцової, це питання в армії порушували вже неодноразово, і нещодавно відбулася нарада за участю керівника компанії, який обіцяв виправити ситуацію, але нічого не змінилося.

Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 01
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 02
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 03
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 04

Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 05
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 06
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 07
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 08
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 09
Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 10

Компанія Військсервіс Волонтер поставляє в ЗСУ тухле мясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка Голосу Бобровська (доповнено) 11

Автор: 

армія (3772) Міноборони (7406) продукти (1149) їжа (429) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+60
Зеленського би нагодувати цими продуктами.
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25.03.2021 18:36
+40
"Зе-кодлі" варто показать фільм "Броненосец Потёмкин"... Там почалося з гнилого м"яса, а закінчилося тим, що командний склад пішов рибу годувать...
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25.03.2021 18:39
+33
Это всё Порошенко подбросил.
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25.03.2021 18:39
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тю.. у супермаркетах пенсіонери такий товар зі знижкою 50 - 75% гребуть добряче... хоча, для наших вояків таке не годиться... в столовку ВРУ хай завезуть - гірше не буде
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25.03.2021 18:54 Відповісти
Фигня эти фотки. Нужно на склад этой конторы ("Військсервіс Волонтер") ехать и там проверять и фоткать!!!
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25.03.2021 19:01 Відповісти
Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 956

думаете почему дерьмак с зеленьским первыми хлебать стали???
потому как это то что они с собой привезли )))) а остальным - извините..
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25.03.2021 19:01 Відповісти
Це не прикра випадковість,а система,створена Хомчаком.
Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 9210

Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 7277
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25.03.2021 19:04 Відповісти
Вихід є, треба заарештувати на 10 суток все командування збройних сил, і годувати їх цими харчами, хто вціліе відправити на нари.
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25.03.2021 19:04 Відповісти
А частину цих продуктів відправити в депутатську їдальню Ради.
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25.03.2021 19:38 Відповісти
Свидельство от 02.10.20 "Відродження". Срок хранения 240 дней при определенных условиях Получатель ТОВ "Юніон Бшзнес Груп"? Кто это. Почему получатель не воинская часть?
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25.03.2021 19:05 Відповісти
Скорее всего получатель увидел всю эту гниль и отправил назад, а те решили сплавить в воинскую часть
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26.03.2021 07:47 Відповісти
Где все это время находились продукты???? И почему их не вернул на склад приемщик?
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25.03.2021 19:10 Відповісти
Це вже десяте запитання. Як і запитання: чому ця мадама "топить" цю фірмочку. Дарма лише тато маму цілує.
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25.03.2021 19:14 Відповісти
угрожает ли национальной безопасности, когда армию кормят гнилыми продуктами, или еще нет? ах да, с праздником, сбу...
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25.03.2021 19:12 Відповісти
Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 9125
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25.03.2021 19:19 Відповісти
Це владі не цікаво. Армія десь далеко...там на сході. .
От якби рейтинг підняти, то вони б тут як тут відосик запиляли
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25.03.2021 19:22 Відповісти
ЛЮДИ , кто виноват что народ без Бога и без страха живёт и жрет как в последний день.
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25.03.2021 21:23 Відповісти
А при чём тут жрет?
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25.03.2021 22:05 Відповісти
жрет в смысле - жадность к деньгам и благам для себя любыми путями
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25.03.2021 23:40 Відповісти
А шо? Хлопці заробляють!
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25.03.2021 19:39 Відповісти
Интересная конторка, "Військсервіс Волонтер". Уставной капитал аж 35000 гривен. Зарегистрированная в 2016 году.
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25.03.2021 20:09 Відповісти
А кто в 2016м был Президентом? Шах и мат порохоботам.
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25.03.2021 20:38 Відповісти
факт є факт.
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25.03.2021 20:55 Відповісти
а какой должен быть уставной капитал?
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25.03.2021 23:27 Відповісти
Да как то удивительно, что в такой фирме такой уставной капитал "бомжацкий".
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26.03.2021 00:13 Відповісти
"ХУЖЕ НЄ БУДЄТ"...
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25.03.2021 20:35 Відповісти
Вспомните бунт на Броненосце Потемкин..Фирма не имеет нормальных складов хранения и склады воинских частей -тоже.При закупке продукты были нормальные.Нужно американские методы обслуживания воинских частей принимать.Ну и как всегда,грызуны в погонах и поставщики-грызуны.
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25.03.2021 20:39 Відповісти
а че бобровская , не пойдет сама на склад , в столовую , в штаб , снимет фильмец , и нам покажет , она-же депутат , а депутатам можно все , но такого она не сделает , так как похитне веру у держслужбовцив
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25.03.2021 21:03 Відповісти
страна насквозь пронизана на молекулярном уровне коррупцией, мошенничеством, воровством ... на протяжении 30 лет и ничего святого в гнилых душах быть не может , ни Бога, ни прокурора не боятся, а виноват Зе?
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25.03.2021 21:20 Відповісти
Ти бачила як кормили в армії при совку? Ні? То мовчи. Коли при зеленому підері миші з"їдають тисячі вагонів зерна, то чому б в армію не поставляти гниле м"ясо, генеральна лінія позволяє.
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25.03.2021 23:00 Відповісти
вот ты боишься Боба? в чем это у тебя выражается? не используешь гигиенические прокладки и контрацептивы, бо это все от бесов? моешься только хозяйственным мылом?
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25.03.2021 23:28 Відповісти
Настоящіє набожниє нє моются
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25.03.2021 23:37 Відповісти
Полиграф Полиграфович , БоБа я не боюсь , а что в школе каникулы?
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25.03.2021 23:43 Відповісти
Так ті добухалась до того,что уже и не помниш,что надо на занятия?!
Логика - ну блин железобетонная.
Когда все ворі - надо поцелолвать в задницу бедного еврейского мальчика и відать ему индульгенцию.
И сразу сцук.ну просто все сразу перестанут воровать! Все так просто! Как перестать стрелять...
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26.03.2021 08:02 Відповісти
Нет, конечно.
"ЦАРЬ ХОРОШИЙ, ТО БОЯРЕ ПЛОХИЕ", верно?
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26.03.2021 08:19 Відповісти
Совковий хавчик для бидла. Цікаво, шо там сьогодні на вечерю у Янелоха?
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25.03.2021 21:30 Відповісти
Во время совка таких продуктов не было, не надо нагло врать... сам чистил картошку видел... было просто ограниченное меню, но все продукты были качественные. То что вы видите это постсовковая картина разрушенной системы продовольственного обеспечения 90-х годов... в котором застряла современная Украина. Вы просто не можете понять, что такая картина выглядит дикой даже в ************ странах бывшего СССР... таких как Армения, Киргизия Таджикистан... Это просто вопрос достоинства !!!
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25.03.2021 23:28 Відповісти
Вот скажи мне, амєріканєц: А українською на українському сайті слабо?
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26.03.2021 00:31 Відповісти
В марте месяце картошку чистили?) И какая она была?))) Да на этих фотках ИДЕАЛЬНАЯ картошка))) Мы в июне чистили, а с нее бежало))) И чистили, ибо сушенная совковая картошка была еще хуже))) Откуда вы такие сказочники беретесь?)
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26.03.2021 01:23 Відповісти
Ко-ко-ко... салабон лахтинский иди какать уродец.
Ті представления не имееш о том,о чем пітаешся патякать.
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26.03.2021 08:03 Відповісти
Точно не дві пачки "Мівіни" з кетчупом "Торчин".
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26.03.2021 02:36 Відповісти
Гнидо-мародери...сволота...
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25.03.2021 21:37 Відповісти
где видео где пресса? такого добра я могу вагон заснять на мусорке...тьфу! дешевки!
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25.03.2021 21:42 Відповісти
От замість "мусорки" вони везуть солдатам, а гроші з Оборонпрому ділять по кишенях. Оце і є мародерство на крові.
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26.03.2021 07:15 Відповісти
Ребята жизнью рискуют,здоровьем,чтоб остальные мирно жили,и в благодарность им гнилье подсовывать?подонки...
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25.03.2021 21:52 Відповісти
З 2014 по 2019 рік було інакше, але їм не сподобалося. За результатами виборів 2019 року стало видно що хлопці скучили за гнилицями у тарілках.
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25.03.2021 23:36 Відповісти
Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено) - Цензор.НЕТ 588
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25.03.2021 22:58 Відповісти
Я бачу, йде повернення до стандартів "до 2014 року"
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25.03.2021 23:01 Відповісти
Знову почалась та сама пісня, що була при Кучмі-Януковищу
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25.03.2021 23:18 Відповісти
Не рівняйте Кучму з Януковищем. Чому не згадали пісню Кравчука?
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26.03.2021 07:20 Відповісти
Ну, за що голосували те й жеруть.
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25.03.2021 23:34 Відповісти
а хто ж якорний пайщик в цій гопоті. так страшно назвати осіб, причетних до крадіжок.? А про палатки сухумського кипариса забули ? Гудеріан в своїх спогадах солдата описував появу гітлера в його корпусі під час польської кампанії,яка трапилась в обідню перерву. адольф спитав, і ви це їсте - гудеріан відповів, що офіцер в німецькій армії харчується разом із солдатами і за затвердженим раціоном. Ніякої реформи не потрібно, закрити в столових офіцерські зали і вперед за один стіл, і туди ж тарана із шантеклером. Порядок буде наведний швидко. і спаяність особового складу дуже швидко настане.
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26.03.2021 00:14 Відповісти
О-о!!! То ще й окремі офіцерські зали?! Дискримінація. Тепер ясно, чому солдати на фронті гинуть, підриваються на мінах, а жодний офіцер не ушкоджений(с).
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26.03.2021 07:25 Відповісти
А скажіть, вам відоме поняття логіки?
Чи вона присутня у ваших словах?
І де причинно-наслідкові зв'язки у ваших словоблуддях?
ПОЧИТАЙТЕ СПИСКИ ЗАГИБЛИХ на російсько-українській війні.
Ваше "...а жодний офіцер не ушкоджений" викриває вас, як мінімум, як недалеку людину!
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26.03.2021 08:05 Відповісти
..як у Вас з головою!! ?? Мозок не витікає крізь вуха? Чи там нема чому витікати?
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26.03.2021 08:41 Відповісти
А ВР созывают и 9 следователей пашут из за графити.
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26.03.2021 00:58 Відповісти
Оце така наша "гідність".
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26.03.2021 07:27 Відповісти
В названии компании-поставщика настораживает слово "волонтер". Не в этом ли секрет ее непотопляемости?
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26.03.2021 02:18 Відповісти
ТарГану на заседание следует принести эти продукты. Пусть отведает.
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26.03.2021 02:30 Відповісти
ТАК НАКОРМИТЕ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ЭТОЙ КОМПАНИИ ПРИВСЕЛЮДНО !!!
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26.03.2021 03:22 Відповісти
гандонье млять квартальное, что тут еще можно сказать. Пора не говорить, а к стенке ставить, начиная с квартального недотраха.
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26.03.2021 05:52 Відповісти
На фотографиях вижу подпорченную плодовоовощную продукцию в ящиках...
"Якісне посвідчення на ЯБЛУКА від 02.10.2020 року"...
Что ЭТО?
Где ЭТО?
Откуда ЭТО?
На календаре конец марта, картофель ОДНОЗНАЧНО НЕ БУДЕТ ТОГО КАЧЕСТВА, КАКОГО ОН БЫЛ В сентябре!!!
Рыбу, изображенную на фото, поставляют в МАГАЗИНЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ, и вы, уважаемые, её покупаете! Да, это морская рыба. Да, её замораживают с таким количеством воды и продают в торговую сеть.
Субпродукты в пленку упаковывают и замораживают. Вам это не известно?

Да, есть вопрос к руководству об организации хранения продовольствия и переборке картофеля. Но делать выводы о том что это КРИМИНАЛ, я думаю, не стОит.
Вы видели ГНИЛЬЕ в тарелке у солдата?
Не делайте скандала...И так хватает плакальщиков-всепропальщиков.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС в другом,- насколько ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА продукции СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это есть поле деятельности контролирующих органов.
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26.03.2021 07:49 Відповісти
"Столичний «Військсервіс-Волонтер» належить директору Сергію Вітру, а підписантом є Володимир Анатолійович Скороходов (особа з такими ПІБ донедавна https://declarations.com.ua/declaration/nacp_445338f5-86b7-477d-bf5a-d37047703629 була головним спеціалістом з оборонно-мобілізаційної роботи Чугуївської міськради Харківської області). Компанія входить в одну групу з ТОВ «Геус-Групп», «Ректан», «Військторг», ТОВ «Продвсесвіт», ТОВ «Транс Логістик Центр» і ТОВ «Час мрій», яких у квітні 2019 року АМКУ http://nashigroshi.org/2019/04/04/amku-naklav-rekordnyy-shtraf-869-mln-hrn-na-zmovnykiv-iaki-rozihraly-kharchovi-torhy-minoborony-vartistiu-2-2-mil-iardy/ оштрафував разом з іншими фірмами на 869,27 млн грн за змову на харчових тендерах армії на загальну суму 2,20 млрд грн. Раніше «Наші гроші» назвали групу «http://nashigroshi.org/2015/04/07/skandalni-hoduvalnyky-soldativ-22-heneral-enakijivski/ Генерал -http://nashigroshi.org/2015/03/29/skandalni-hoduvalnyky-soldativ-21-heneral-enakijivski/ Єнакіївські » через зв'язки з вищим генералітетом Міноборони часів Михайла Єжеля і зв'язки з угрупуванням нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка."
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26.03.2021 07:57 Відповісти
признать врагами народа и расстрелять...
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26.03.2021 09:46 Відповісти
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