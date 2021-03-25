Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО
Антимонопольний комітет вже тричі виносив рішення про скасування тендера, на якому ця компанія отримала право постачати продукти в армію, але рішення не виконуються.
Про це пише у Фейсбуці народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.
На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на постачання харчів виграє компанія фаворит – ВІйськсервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають в Збройні Сили України гниле м’ясо, овочі та фрукти з пліснявою", - написала нардепка.
За словами Бобровської, таких випадків дуже багато, але керівництво Міноборони ігнорує скарги на продукти, а глава відомства Таран у відповідь на її запитання заявив, що таких порушень давно немає.
"А тим часом у Міноборони - два невиконані рішення суду, три рішення АМКУ, і кілограми гнилих продуктів, які купують для армії за гроші платників податків.
Дуже чекаю засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки з цього питання ", - додала Бобровська.
Інформацію про гнилі продукти в армії підтверджує радник командувача Сухопутними військами Олена Шевцова.
"При цьому цькують зампотилів бригад, щоб це все брали. Якщо не прийняти одразу, виникають незручності, тому що заміна продуктів - це час, а годувати людей потрібно вже сьогодні, і штрафи для цих покидьків не страшні", - написала вона.
За словами Шевцової, це питання в армії порушували вже неодноразово, і нещодавно відбулася нарада за участю керівника компанії, який обіцяв виправити ситуацію, але нічого не змінилося.
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думаете почему дерьмак с зеленьским первыми хлебать стали???
потому как это то что они с собой привезли )))) а остальным - извините..
От якби рейтинг підняти, то вони б тут як тут відосик запиляли
Логика - ну блин железобетонная.
Когда все ворі - надо поцелолвать в задницу бедного еврейского мальчика и відать ему индульгенцию.
И сразу сцук.ну просто все сразу перестанут воровать! Все так просто! Как перестать стрелять...
"ЦАРЬ ХОРОШИЙ, ТО БОЯРЕ ПЛОХИЕ", верно?
Ті представления не имееш о том,о чем пітаешся патякать.
Чи вона присутня у ваших словах?
І де причинно-наслідкові зв'язки у ваших словоблуддях?
ПОЧИТАЙТЕ СПИСКИ ЗАГИБЛИХ на російсько-українській війні.
Ваше "...а жодний офіцер не ушкоджений" викриває вас, як мінімум, як недалеку людину!
"Якісне посвідчення на ЯБЛУКА від 02.10.2020 року"...
Что ЭТО?
Где ЭТО?
Откуда ЭТО?
На календаре конец марта, картофель ОДНОЗНАЧНО НЕ БУДЕТ ТОГО КАЧЕСТВА, КАКОГО ОН БЫЛ В сентябре!!!
Рыбу, изображенную на фото, поставляют в МАГАЗИНЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ, и вы, уважаемые, её покупаете! Да, это морская рыба. Да, её замораживают с таким количеством воды и продают в торговую сеть.
Субпродукты в пленку упаковывают и замораживают. Вам это не известно?
Да, есть вопрос к руководству об организации хранения продовольствия и переборке картофеля. Но делать выводы о том что это КРИМИНАЛ, я думаю, не стОит.
Вы видели ГНИЛЬЕ в тарелке у солдата?
Не делайте скандала...И так хватает плакальщиков-всепропальщиков.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС в другом,- насколько ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА продукции СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это есть поле деятельности контролирующих органов.