Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО

Антимонопольний комітет вже тричі виносив рішення про скасування тендера, на якому ця компанія отримала право постачати продукти в армію, але рішення не виконуються.

Про це пише у Фейсбуці народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на постачання харчів виграє компанія фаворит – ВІйськсервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають в Збройні Сили України гниле м’ясо, овочі та фрукти з пліснявою", - написала нардепка.

За словами Бобровської, таких випадків дуже багато, але керівництво Міноборони ігнорує скарги на продукти, а глава відомства Таран у відповідь на її запитання заявив, що таких порушень давно немає.

"А тим часом у Міноборони - два невиконані рішення суду, три рішення АМКУ, і кілограми гнилих продуктів, які купують для армії за гроші платників податків.

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Дуже чекаю засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки з цього питання ", - додала Бобровська.

Інформацію про гнилі продукти в армії підтверджує радник командувача Сухопутними військами Олена Шевцова.

"При цьому цькують зампотилів бригад, щоб це все брали. Якщо не прийняти одразу, виникають незручності, тому що заміна продуктів - це час, а годувати людей потрібно вже сьогодні, і штрафи для цих покидьків не страшні", - написала вона.

За словами Шевцової, це питання в армії порушували вже неодноразово, і нещодавно відбулася нарада за участю керівника компанії, який обіцяв виправити ситуацію, але нічого не змінилося.























