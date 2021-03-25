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Новини Фото Репресії в Білорусі
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У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі в четвер затримали понад 80 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє незареєстрований в республіці правозахисний центр "Весна".

"За даними на 20.30 "Весні" відомі прізвища 35 затриманих сьогодні в Мінську. Також відомо про як мінімум 48 затриманих у 18 інших містах", - йдеться в повідомленні центру.

Як повідомлялося, Мінміськвиконком офіційно заборонив демонстрацію і мітинг на День Волі.

Заявка на проведення 25 березня ходи і мітингу, присвячених Дню Волі, була подана в Мінміськвиконком від імені трьох юридичних осіб - громадської організації БНФ "Адрадженне", БСДП і руху "За свободу".

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель раніше заявляв, що правоохоронцям "достовірно відомо, що в період 25-27 числа будуть здійснені спроби дестабілізації ситуації в країні". Щодо провокаторів, які хочуть ініціювати зіткнення учасників акцій з міліцією 25 березня, повідомляли і в ГУВС Мінміськвиконкому.

25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки (БНР). Білоруська опозиція відзначає цю дату як День волі. У Мінську 25 березня традиційно проходять вуличні акції.

БНР - політичне утворення, проголошене в 1918 році групою діячів національного руху. Як самостійна держава БНР існувала в 1918-1919 роках, пізніше уряд Білоруської народної республіки був змушений емігрувати. Серед істориків досі точаться суперечки, чи можна називати БНР державою, або це була тільки спроба державотворення.

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У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники 01
У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники 02
У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники 03
У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники 04

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Бо волі там немає.... і мало сподівань щось змінити.
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25.03.2021 20:10 Відповісти
"О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта" - не льстите терпилам какое столкновение?все что они могут максимум это кричать-уходи а потом этим мусорам цветы дарить
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25.03.2021 20:11 Відповісти
У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9581
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25.03.2021 20:44 Відповісти
будемо відверті, якісь вони трохи мляві, ті сябри.
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25.03.2021 21:01 Відповісти
Как для буднего дня 80 задержанных - это уже не плохо!
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25.03.2021 21:14 Відповісти
Страцiлi Гонар i Годнасць. У кагосьцi iх нiколi i не было.
Моўнае пытаньне - справа трэцяя.
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25.03.2021 23:51 Відповісти
Жыве Беларусь! BRUTTO : Беларусь! Гані быкоў - вярнецца доля!
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25.03.2021 21:51 Відповісти
План на день воли в следующем году: 1. Лежать на диване 2. Мечтать о светлом будущем 3. Кричать в потолок "город наш".
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25.03.2021 21:58 Відповісти
 
 