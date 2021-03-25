У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі в четвер затримали понад 80 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє незареєстрований в республіці правозахисний центр "Весна".

"За даними на 20.30 "Весні" відомі прізвища 35 затриманих сьогодні в Мінську. Також відомо про як мінімум 48 затриманих у 18 інших містах", - йдеться в повідомленні центру.

Як повідомлялося, Мінміськвиконком офіційно заборонив демонстрацію і мітинг на День Волі.

Заявка на проведення 25 березня ходи і мітингу, присвячених Дню Волі, була подана в Мінміськвиконком від імені трьох юридичних осіб - громадської організації БНФ "Адрадженне", БСДП і руху "За свободу".

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель раніше заявляв, що правоохоронцям "достовірно відомо, що в період 25-27 числа будуть здійснені спроби дестабілізації ситуації в країні". Щодо провокаторів, які хочуть ініціювати зіткнення учасників акцій з міліцією 25 березня, повідомляли і в ГУВС Мінміськвиконкому.

25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки (БНР). Білоруська опозиція відзначає цю дату як День волі. У Мінську 25 березня традиційно проходять вуличні акції.

БНР - політичне утворення, проголошене в 1918 році групою діячів національного руху. Як самостійна держава БНР існувала в 1918-1919 роках, пізніше уряд Білоруської народної республіки був змушений емігрувати. Серед істориків досі точаться суперечки, чи можна називати БНР державою, або це була тільки спроба державотворення.

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