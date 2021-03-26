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В Ізмаїлі затримали п'яного чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Ізмаїл Одеської області поліцейські затримали 48-річного чоловіка, який ходив по вулиці з пістолетом і погрожував перехожим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.

"В нетверезому стані чоловік ходив по вулиці з шумовим пістолетом, перезаряджав його і цілився в людей, які проходили повз", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника поліцейські доставили в райвідділ. Там він пояснив: ходив до знайомої по вино, але жінка алкогольний напій йому не дала, що його і розлютило.

Під процесуальним керівництвом Ізмаїльського окружної прокуратури слідчі поліції повідомили правопорушника про підозру по ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

З підозрюваним було укладено угоду про визнання провини. Згідно з санкцією статті, чоловікові загрожує покарання арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

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В Ізмаїлі затримали пяного чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом 01
В Ізмаїлі затримали пяного чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

Одеська область (3243) Нацполіція (15207) погрози (489)


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Топ коментарі
+2
он увидел платежку за газ, и розачарувався в Зебилах
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26.03.2021 10:52
+2
Боєць синього, дурко чи нарко легіона та ще й кацап. Короче повний букєт
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26.03.2021 10:53
+2
П"яний придурок біля кіоска з шумовим пістолетом. А приїхало аж 5(!) поліц. машин. Був би пістолет справжнім - жоден на гарматний постріл би не приблизився. А так - скрутили, поклали і довго-довго фоткалися... показуха. А далі - ціле "процесуальне керівництво Ізмаїльської окружної прокуратури... (!)" - п-ц який злочин розкрили... Треба ж цій шоблі дармоїдів і лайдаків бодай щось робити на такі зарплати, пільги і пенсії.
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26.03.2021 14:21
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он увидел платежку за газ, и розачарувався в Зебилах
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26.03.2021 10:52 Відповісти
Это при Петре газ вырос с 70 копеек до 7 грн, протрезвись порохобот.
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28.03.2021 01:33 Відповісти
Зато при Зебилах газ вырос с 7 грн на две платежки за газ!
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28.03.2021 09:05 Відповісти
Патриот а кули, отпустить , дать печеньку и медальку.
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26.03.2021 10:52 Відповісти
Боєць синього, дурко чи нарко легіона та ще й кацап. Короче повний букєт
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26.03.2021 10:53 Відповісти
целился из пугача?
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26.03.2021 10:54 Відповісти
Кто нибудь осознаёт масштаб потенциальной трагедии после того, как разрешат ношение оружие? Кто нибудь знает сколько таких ублюдков у нас в стране? В моём переулке проживает 1/3 алкашей, а сколько их всего в Украине, плюс наркоманы? И если каждый будет в тебя целиться на улице, то как это будет вообще называться, ощущаться, и к чему это приведёт?
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26.03.2021 10:58 Відповісти
Ветеран? Участник? Просто сторож?
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26.03.2021 14:03 Відповісти
П"яний придурок біля кіоска з шумовим пістолетом. А приїхало аж 5(!) поліц. машин. Був би пістолет справжнім - жоден на гарматний постріл би не приблизився. А так - скрутили, поклали і довго-довго фоткалися... показуха. А далі - ціле "процесуальне керівництво Ізмаїльської окружної прокуратури... (!)" - п-ц який злочин розкрили... Треба ж цій шоблі дармоїдів і лайдаків бодай щось робити на такі зарплати, пільги і пенсії.
показати весь коментар
26.03.2021 14:21 Відповісти
 
 