В Ізмаїлі затримали п'яного чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Ізмаїл Одеської області поліцейські затримали 48-річного чоловіка, який ходив по вулиці з пістолетом і погрожував перехожим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.

"В нетверезому стані чоловік ходив по вулиці з шумовим пістолетом, перезаряджав його і цілився в людей, які проходили повз", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника поліцейські доставили в райвідділ. Там він пояснив: ходив до знайомої по вино, але жінка алкогольний напій йому не дала, що його і розлютило.

Під процесуальним керівництвом Ізмаїльського окружної прокуратури слідчі поліції повідомили правопорушника про підозру по ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

З підозрюваним було укладено угоду про визнання провини. Згідно з санкцією статті, чоловікові загрожує покарання арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

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Фото: сайт поліції