Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України.Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України
"У березні 2014-го ми створили критично важливу у той момент, єдину боєздатну структуру, що мала врятувати країну. Сьогодні відзначаємо 7-му річницю Національної гвардії України, вся історія якої – це історія героїзму та справжнього патріотизму. Дякую за службу!" - привітав нацгвардейцев глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
" Трохи цифр на 7 річницю Національної гвардії України:
- понад 40 тисяч особового складу (скільки точно писати не можна, але законом про НГУ передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч);
- 40526 учасників бойових дій (з них 1238 жінок);
- 1536 відзначені державними нагородами, зокрема 196 посмертно;
- п'ять Героїв України(посмертно): генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник Андрій Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергій Михальчук, солдат Євген Тельнов;
- всього - 229 загиблих в АТО/ООС, 913 поранених і травмованих на війні, 13 зниклих без вісти.
Пам’ятаємо і шануємо усіх!"- розповів начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
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Його прізвище ставить клеймо негативу та ганьби на всьому з чим він пов'язаний.
Это вы их должны благодарить стоя на коленях, что спасли тогда страну до
А как там выпердыши Авакова, нацжоны? Единственное, чем они отличились, так это в 19 году во время выборов президента, ходили хвостиком за Порохом и тихонечко гадили ему.
Зараз - вевешники.