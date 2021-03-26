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Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України.Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України

"У березні 2014-го ми створили критично важливу у той момент, єдину боєздатну структуру, що мала врятувати країну. Сьогодні відзначаємо 7-му річницю Національної гвардії України, вся історія якої – це історія героїзму та справжнього патріотизму. Дякую за службу!" - привітав нацгвардейцев глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

" Трохи цифр на 7 річницю Національної гвардії України:

  • понад 40 тисяч особового складу (скільки точно писати не можна, але законом про НГУ передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч);
  • 40526 учасників бойових дій (з них 1238 жінок);
  • 1536 відзначені державними нагородами, зокрема 196 посмертно;
  • п'ять Героїв України(посмертно): генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник Андрій Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергій Михальчук, солдат Євген Тельнов;
  • всього - 229 загиблих в АТО/ООС, 913 поранених і травмованих на війні, 13 зниклих без вісти.

Пам’ятаємо і шануємо усіх!"- розповів начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Також дивіться: Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ. ВIДЕО

Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 01
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 02
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 03
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 04
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 05
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 06
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 07
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 08
Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України 09

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3504) Національна гвардія (1543) Шевченко Артем (222)


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а где кандидат кива
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26.03.2021 11:06 Відповісти
за учебники засел . диссертацию пишет
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26.03.2021 11:09 Відповісти
Все понищене Аваковим.
Його прізвище ставить клеймо негативу та ганьби на всьому з чим він пов'язаний.
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26.03.2021 11:07 Відповісти
Без добробатов в 2014 году не было б сегодня никакой национальной гвардии.
Это вы их должны благодарить стоя на коленях, что спасли тогда страну до
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26.03.2021 11:14 Відповісти
С Нацгвардией все понятно, Аваков их вооружил похлеще ВСУ. Тут вопросов нет.
А как там выпердыши Авакова, нацжоны? Единственное, чем они отличились, так это в 19 году во время выборов президента, ходили хвостиком за Порохом и тихонечко гадили ему.
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26.03.2021 11:23 Відповісти
Аваков наливает?
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26.03.2021 11:30 Відповісти
Нацгвардією вони були у 2014 році.
Зараз - вевешники.
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26.03.2021 13:59 Відповісти
аваковской ложки мёда в аваковской бочке дёгтя давно уже и след простыл, но аваковских чертей дёготь вполне устраивает для поддержания уже не жизни, а огня, там где надо..(
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26.03.2021 14:00 Відповісти
"....єдина боєздатна структура в 2014р...." ??? Просто нема що бовкнути?
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28.03.2021 10:10 Відповісти
 
 