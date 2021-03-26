Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України.Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України

"У березні 2014-го ми створили критично важливу у той момент, єдину боєздатну структуру, що мала врятувати країну. Сьогодні відзначаємо 7-му річницю Національної гвардії України, вся історія якої – це історія героїзму та справжнього патріотизму. Дякую за службу!" - привітав нацгвардейцев глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

" Трохи цифр на 7 річницю Національної гвардії України:

понад 40 тисяч особового складу (скільки точно писати не можна, але законом про НГУ передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч);

40526 учасників бойових дій (з них 1238 жінок);

1536 відзначені державними нагородами, зокрема 196 посмертно;

п'ять Героїв України(посмертно): генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник Андрій Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергій Михальчук, солдат Євген Тельнов;

всього - 229 загиблих в АТО/ООС, 913 поранених і травмованих на війні, 13 зниклих без вісти.

Пам’ятаємо і шануємо усіх!"- розповів начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

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