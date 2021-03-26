З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення в РФ. Агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення.

Товар було затримано на митному посту "Запоріжжя". Експортувати його хотіли на підставі документів, які містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання.

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Таким чином, не допущено порушення чинного законодавства у галузі державного експортного контролю під час експорту контрольованих товарів для військових потреб РФ.

На цей час у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.



