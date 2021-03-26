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Новини Фото Агресія Росії проти України
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З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ. ФОТО

З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення в РФ. Агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення.

Товар було затримано на митному посту "Запоріжжя". Експортувати його хотіли на підставі документів, які містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання.

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Таким чином, не допущено порушення чинного законодавства у галузі державного експортного контролю під час експорту контрольованих товарів для військових потреб РФ.

На цей час у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.

З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ 01
З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ 02

Автор: 

ВМС рф (141) Запоріжжя (2283) контррозвідка (470) росія (65394) СБУ (12857) експорт (4485)


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Топ коментарі
+4
Вот, мля, дебилы СБУшные! А додуматься немного напильничком подработать детальки и отправить по назначению? Не, Ермак не одобрит?
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26.03.2021 11:42
+4
Кацапы что компрессор 80х не могут сделать.
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26.03.2021 11:47
+4
Ну если вы гусские воруете унитазы из украинских захваченных катеров, то я представляю, что у вас там за флот...одна кузя чего только стоит.
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26.03.2021 12:00
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кому война, а кому - полна мошна (мать родна)
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26.03.2021 11:36 Відповісти
Так вот оно какое кацапское "импортозамещение"
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26.03.2021 11:38 Відповісти
Вот, мля, дебилы СБУшные! А додуматься немного напильничком подработать детальки и отправить по назначению? Не, Ермак не одобрит?
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26.03.2021 11:42 Відповісти
А ще краще, можна було зсередини замінувати ці деталі з часовим детонатором, щоб від спрацював десь за пів року, коли деталі вже будуть стояти на кораблях.
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26.03.2021 11:52 Відповісти
Не, это палево. Может ответочка нехилая прилететь. А противостоять этой ответочке некому. Служба бабла, как известно, занята баблом.
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26.03.2021 12:05 Відповісти
товчене скло в масло добавити
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26.03.2021 12:01 Відповісти
Зеленский с Ермаком торгуют!Найдут ли они предателей или "замнут воршоу на крови"!
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26.03.2021 11:43 Відповісти
Кацапы что компрессор 80х не могут сделать.
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26.03.2021 11:47 Відповісти
а кто то получит очередное звание
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26.03.2021 11:56 Відповісти
Кацапы и крыльчатки для компрессоров сделать не в состоянии. Там кроме как петушков их говна ничего за последние тридцать лет не сделали.
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26.03.2021 15:03 Відповісти
вот это комплектующие? Это же спиз_енный клмпрессор))) Русский флот без них утонет?
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26.03.2021 11:55 Відповісти
Ну если вы гусские воруете унитазы из украинских захваченных катеров, то я представляю, что у вас там за флот...одна кузя чего только стоит.
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26.03.2021 12:00 Відповісти
интересно, кому это ты?
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26.03.2021 12:34 Відповісти
РАССТРЕЛЯЙТ, НАХЕР!
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26.03.2021 12:07 Відповісти
Это было бы шикарной и патриотичной новостью, если бы контрабандистов словили самолично грицак под чутким руководством Сивочолого гетьмана. А так сплошная зрада и фикция...)))
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26.03.2021 12:10 Відповісти
...от червонцв строгача падлам красноперым.. и в жовти воды... ..
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26.03.2021 12:22 Відповісти
Це не "порушення порядку передач товарів" , а це пряма співпраця з ворогом = Державнв зрада! А це вже зовсім інша стаття кодексу!!
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26.03.2021 14:37 Відповісти
Это не от "Захара" компрессор? Так надо им еще отгрузить такого металлома!
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25.06.2021 16:40 Відповісти
 
 