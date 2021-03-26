З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення в РФ. Агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення.
Товар було затримано на митному посту "Запоріжжя". Експортувати його хотіли на підставі документів, які містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання.
Таким чином, не допущено порушення чинного законодавства у галузі державного експортного контролю під час експорту контрольованих товарів для військових потреб РФ.
На цей час у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль