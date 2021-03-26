Блоковано схему контрабанди 170 кг ювелірних виробів та маже 1,3 тонн бурштину, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У процесі багатоетапної операції у зловмисників вилучено кілька партій "сонячного каменю" більш ніж на 11 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено:

майже 1300 кг бурштину різних фракцій;

понад 170 кг готових виробів;

технологічне обладнання для обробки бурштину;

комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності.

Документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час встановлено контрабандний канал та особи його організаторів.

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Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.

Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, 7-х мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин.

З частини придбаної продукції виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки камінню вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.

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