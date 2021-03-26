Блоковано схему контрабанди 170 кг ювелірних виробів та маже 1,3 тонн бурштину, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України блокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У процесі багатоетапної операції у зловмисників вилучено кілька партій "сонячного каменю" більш ніж на 11 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено:
- майже 1300 кг бурштину різних фракцій;
- понад 170 кг готових виробів;
- технологічне обладнання для обробки бурштину;
- комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності.
Документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час встановлено контрабандний канал та особи його організаторів.
Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.
Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, 7-х мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин.
З частини придбаної продукції виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки камінню вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.
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это, наверно, Порошенко купил в Австралии бурштын и подбросил.
чтоб оклеветать Бубачку.
и очернить Светлый Лик Нашего Вождя.
Що значить "вирішується питання"? Це можуть підозру не висунути?