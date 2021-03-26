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Блоковано схему контрабанди 170 кг ювелірних виробів та маже 1,3 тонн бурштину, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У процесі багатоетапної операції у зловмисників вилучено кілька партій "сонячного каменю" більш ніж на 11 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено:

  • майже 1300 кг бурштину різних фракцій;
  • понад 170 кг готових виробів;
  • технологічне обладнання для обробки бурштину;
  • комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності.

Документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час встановлено контрабандний канал та особи його організаторів.

Також дивіться: СБУ на Рівненщині запобігла контрабанді бурштину на суму близько 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.

Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, 7-х мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин.

З частини придбаної продукції виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки камінню вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.

Також дивіться: З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Блоковано схему контрабанди 170 кг ювелірних виробів та маже 1,3 тонн бурштину, - СБУ 01
Блоковано схему контрабанди 170 кг ювелірних виробів та маже 1,3 тонн бурштину, - СБУ 02
Блоковано схему контрабанди 170 кг ювелірних виробів та маже 1,3 тонн бурштину, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (1823) СБУ (12857) ювелірні вироби (92) бурштин (509)


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А куди дівають вилучений бурштин ?
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26.03.2021 12:38 Відповісти
Запихують знов в землю.
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26.03.2021 12:42 Відповісти
Тепер бурштин закопати,працівників на заробітки,медалі сбушникам,всім щастя
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26.03.2021 12:47 Відповісти
не может быть! - наша-бубачка поборола бурштыновую мафию еще летом 2019 г.

это, наверно, Порошенко купил в Австралии бурштын и подбросил.
чтоб оклеветать Бубачку.
и очернить Светлый Лик Нашего Вождя.
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26.03.2021 12:50 Відповісти
Успеть к сентябрю
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26.03.2021 13:05 Відповісти
"...Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки..."

Що значить "вирішується питання"? Це можуть підозру не висунути?
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26.03.2021 17:04 Відповісти
сергей кулик - лахтинський.
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27.03.2021 00:29 Відповісти
 
 