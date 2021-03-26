УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4352 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 512 9

Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській та Київській областях схему оптового збуту контрафактних підакцизних товарів. За оперативними даними, середньомісячний обіг "продукції" становив до 5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровської області.

За оперативною інформацією, частину речовин, необхідних для виготовлення контрафакту, ділки завозили з РФ.

Готову продукцію учасники схеми реалізовували за підробленими супровідними документами через власну мережу "оптовиків".

Читайте також: Біля Костянтинівки виявлено автомобіль, який перевозив 1 тис. літрів контрафактного спирту, - пресцентр ОС. ФОТО

Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також за місцями роботи і проживання організаторів та учасників оборудки виявлено:

  • 45 тонн спирту сумнівної якості;
  • тару для фасування підроблених виробів;
  • чорнову бухгалтерію і документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Вартість вилученого контрафакту становить понад 2,5 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 190 (шахрайство), ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини правопорушення та інші особи, причетні до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо реалізації контрафактної продукції на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Донецької і Луганської областей.

Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ 01
Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ 02
Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ 03
Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ 04
Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ 05
Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ 06

Автор: 

Київська область (4047) СБУ (12857) спирт (404) антисептик (27) Дніпропетровська область (3775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люди хоть как-то пытаются бороться с корона вирусом в отличии от зевлады и перезедента
показати весь коментар
26.03.2021 13:25 Відповісти
чому СБУ знову займається не мертвячуками та бойками, а спиртягою?
показати весь коментар
26.03.2021 13:26 Відповісти
они же КРЫША - это их специализация.
показати весь коментар
26.03.2021 14:22 Відповісти
Бабло , бабло , бабло . Благодаря Ослу и его корешу Бакану , даже возможно и что то хорошее , которое делает СБУ выглядит ,как очередной способ набивания карманов.
показати весь коментар
26.03.2021 13:39 Відповісти
К слову - погонах. Как бабки на горизонте мусора поганые -тут как тут ! когда приходишь к ним с заявлением уже чуть ли не все факты сам изложил -кто -шо- где - так оно ***** рожу недовольную корчит - в нас нема часу на таке ! (но я знаю денег ска хочет тварь ) а потом на трех листах пишут ответ - проверка ничего не обнаружила ) и так из года в год. Перемога. Куда тем европам сраным и америкам до Украины!
показати весь коментар
26.03.2021 13:48 Відповісти
Всё по делу - мордахи отъетые хабарникив надо вовремя заретушировать! Бан от вас мне за это будет, панове "цензоры"? - спасибо от народа!
показати весь коментар
26.03.2021 14:02 Відповісти
Всё по делу - мордахи отъетые хабарникив надо вовремя заретушировать! Я и ваши симові ввел. Что дальше? Бан от вас мне за это будет, панове "цензоры"? - спасибо от народа!
показати весь коментар
26.03.2021 14:03 Відповісти
учитывая, что почти любой антисептик должен состоять из не менее 80% спирта - обвинение выглядит минимум натянутым.
показати весь коментар
26.03.2021 14:26 Відповісти
А что, от него микробы только пьянеют и устраивают пьяные дебоши?
показати весь коментар
26.03.2021 16:50 Відповісти
 
 