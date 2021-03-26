Схему підпільного виробництва спирту під виглядом антисептиків викрито на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській та Київській областях схему оптового збуту контрафактних підакцизних товарів. За оперативними даними, середньомісячний обіг "продукції" становив до 5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровської області.

За оперативною інформацією, частину речовин, необхідних для виготовлення контрафакту, ділки завозили з РФ.

Готову продукцію учасники схеми реалізовували за підробленими супровідними документами через власну мережу "оптовиків".

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Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також за місцями роботи і проживання організаторів та учасників оборудки виявлено:

45 тонн спирту сумнівної якості;

тару для фасування підроблених виробів;

чорнову бухгалтерію і документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Вартість вилученого контрафакту становить понад 2,5 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 190 (шахрайство), ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини правопорушення та інші особи, причетні до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо реалізації контрафактної продукції на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Донецької і Луганської областей.











