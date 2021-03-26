Поліція склала адмінпротоколи на трьох учасників акції під ОП. ФОТО

На трьох учасників мітингу під Офісом Президента, який відбувся 20 березня в Києві, склали адміністративні протоколи.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" повідомив організатор акції Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

"Маляру і Лисому дають адмінки за паління фаєрів. Мусорська держава", - написав Філімонов, додавши відповідне фото.

Як повідомляє "Лівий Берег", ім'я активіста Маляра - Ігор Поташенков, Лисого - Олег Кобезький.

Протоколи складено за ч.1 ст. 195 (6) КУпАП - порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів - тягне за собою накладення штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів (595-1020 гривень).

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Ім'я Олега Кобезького фігурувало в оприлюдненому заступником міністра внутршніх справ Антоном Геращенком відео

Крім того, як повідомляється на сторінці "Самозахист" у Telegram, протокол вручили ще одному учаснику мітингу - Артуру Єфименку. Його звинувачують у нецензурній лайці в громадських місцях, що передбачає покарання від 51 до 119 грн штрафу або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.