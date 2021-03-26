"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири. ФОТО
Рятувальники витягли з палаючої квартири в Києві кота, який практично не подавав ознак життя. Співробітникам ДСНС вдалося "відкачати" тварину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.
"На лінію Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Відрадному стрімко розвивається пожежа. Пожежники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули до місця виклику і приступили до гасіння. Поки одне відділення прокладало лінію і гасило пожежу ззовні, інші вже проводили деблокування вхідних дверей квартири, щоб гасити вогонь зсередини і не допустити поширення вогню на всю квартиру", - сказано в повідомленні.
Під час розвідки рятувальники помітили, що на дивані, в охопленому димом приміщенні, лежить кіт, і практично не подає ознак життя.
"Бійці винесли чотириногого на свіже повітря, відразу змочили водою і дали подихати за допомогою апарата на стисненому повітрі. Коли пожежу вже було повністю ліквідовано, на місце прибули власники квартири. Вони неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий, і подякувавши пожежникам за порятунок, попрямували з чотириногим у ветеринарну клініку, щоб остаточно переконатися, що життю котика ніщо не загрожує", - розповіли в ДСНС.
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Это же не разбитое стекло в двери зеленого главнокомандующего! Ему глубоко на все по$рен. Это видно, даже отсюда...
Даже в убогой и нищей раше есть президент.
наверное, за каждый твой выхлоп в сторону ЗЕ...
Рядом новина стоїть "Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов"........а ви тут про котів розганяєте....
Во первых природные коты европы не приручаются...так и остаются дикими и агрессивными...
Домашние коты являлись символами иудейской и исламской цивилизаций...их люто ненавидели, издевались. замучивали мучительной смертью дети в своих играх....
Для защиты дома от мышей держали куньих зачастую ласок...
А может это симол власти варягов на ближнем востоке где их очень часто нанимали?
тобто у кота залишилось ще 8 життів
спасателям респект
А от українська оселя, хоч хата хоч кватиря - дійсно затишна й гостинна із кицюнчиками :3