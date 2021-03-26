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"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири. ФОТО

Рятувальники витягли з палаючої квартири в Києві кота, який практично не подавав ознак життя. Співробітникам ДСНС вдалося "відкачати" тварину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

"На лінію Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Відрадному стрімко розвивається пожежа. Пожежники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули до місця виклику і приступили до гасіння. Поки одне відділення прокладало лінію і гасило пожежу ззовні, інші вже проводили деблокування вхідних дверей квартири, щоб гасити вогонь зсередини і не допустити поширення вогню на всю квартиру", - сказано в повідомленні.

Під час розвідки рятувальники помітили, що на дивані, в охопленому димом приміщенні, лежить кіт, і практично не подає ознак життя.

"Бійці винесли чотириногого на свіже повітря, відразу змочили водою і дали подихати за допомогою апарата на стисненому повітрі. Коли пожежу вже було повністю ліквідовано, на місце прибули власники квартири. Вони неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий, і подякувавши пожежникам за порятунок, попрямували з чотириногим у ветеринарну клініку, щоб остаточно переконатися, що життю котика ніщо не загрожує", - розповіли в ДСНС.

Читайте також: Місцеві жителі врятували чотирьох малюків і жінку з охопленого вогнем будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Не подавав ознак життя: Рятувальники в Києві відкачали кота, якого витягли з палаючої квартири 01
Не подавав ознак життя: Рятувальники в Києві відкачали кота, якого витягли з палаючої квартири 02

Автор: 

тварини (465) Київ (19541) кіт (21) пожежа (4342) порятунок (119) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+44
молодцы!
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26.03.2021 16:24
+44
плюс в карму спасателям
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26.03.2021 16:24
+32
О!!Це по людські !!!)))
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26.03.2021 16:26
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молодцы!
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26.03.2021 16:24 Відповісти
А в цей час ,через зраду зеленої плісняви ,без права на відповідь ,загинули чотири бійця ВСУ !!!))
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26.03.2021 16:32 Відповісти
Доброго дня, Украина!
Это же не разбитое стекло в двери зеленого главнокомандующего! Ему глубоко на все по$рен. Это видно, даже отсюда...
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26.03.2021 16:41 Відповісти
Напис на стіні ОП ,це замах на державність України ,а чотири загинувших воїна ,це лише статистика !!!)))
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26.03.2021 16:46 Відповісти
У вас есть воины, но нет президента! Вот в чем ваша беда.
Даже в убогой и нищей раше есть президент.
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26.03.2021 16:59 Відповісти
"Маємо те що маємо" ,так казав перший з обраних "мудрим нарідом" досвідченний політик !!!))))
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26.03.2021 17:02 Відповісти
к сожалению...
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26.03.2021 17:11 Відповісти
А что такое соболезнование семьям погибших ты, трольчатина знаешь? Тебе платят ,
наверное, за каждый твой выхлоп в сторону ЗЕ...
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26.03.2021 20:05 Відповісти
плюс в карму спасателям
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26.03.2021 16:24 Відповісти
О!!Це по людські !!!)))
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26.03.2021 16:26 Відповісти
Люблю котов,этих шерстяных питорасов.Пожарные - человеки👍👍👍
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26.03.2021 16:27 Відповісти
Я так свого кота називаю, коли він їсти просить ))
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26.03.2021 16:33 Відповісти
уявляєш як він тебе називає коли не даєш))
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26.03.2021 17:50 Відповісти
Він мовчки починає гризти мені ногу.
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26.03.2021 18:07 Відповісти
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26.03.2021 18:11 Відповісти
У меня два шерстяних подонка живут😀
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26.03.2021 18:12 Відповісти
моя кошка уже считает что Скотина - ее второе имя. Отзывается.
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26.03.2021 19:16 Відповісти
Цензор!
Рядом новина стоїть "Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов"........а ви тут про котів розганяєте....
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26.03.2021 16:27 Відповісти
Коти не винні ,що зебільний лохторат, обирає до влади кремлівську гидоту !!!)))
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26.03.2021 16:34 Відповісти
Куди дивились коти коли миші поїдали ешелони зерна з держрезерву?
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26.03.2021 16:51 Відповісти
Це вже конкретна пред"ява !!!)))
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26.03.2021 16:56 Відповісти
А що Ви хотіли, якщо
"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 3542
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26.03.2021 16:43 Відповісти
И правильно делают, что публикуют такие новости. Людям нужен не только негатив, а и позитив. Если ты этого не понимаешь, сдристни отсюда. Я так понял, ты бы печатал на сайте одну чернуху.
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26.03.2021 20:05 Відповісти
А не пішов би ти на йух бот галімий...ще будеш мені тут вказувати!!!!
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29.03.2021 08:06 Відповісти
Зелене перемир"я триває!!! Чотири героя загинули !!!! Де адекватна відповідь ???)))
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26.03.2021 16:30 Відповісти
спасти кота - улучшить карму!
"Не подавал признаков жизни": Спасатели в Киеве "откачали" кота, которого извлекли из горящей квартиры - Цензор.НЕТ 2725
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26.03.2021 16:31 Відповісти
Кіт котом, а на Донбасі чотири загиблих.
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26.03.2021 16:38 Відповісти
"Це не підстава вважати перемир"я порушеним!" ,вважає дЄрьмак !!!)))
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26.03.2021 16:41 Відповісти
Прикро...але війна людей особливо не цікавить, бо серед них більшість виборців зеленського "какая разніца"..
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26.03.2021 16:51 Відповісти
"А что если гаварить па украински,то калбаса дешевле станет?" !!!!))))
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26.03.2021 16:53 Відповісти
цитуєте розумні в лапках ідеї ЯнеЛоха ?
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26.03.2021 16:55 Відповісти
Це "народна мудрість" "мудрого наріду" ,тобто лохтората!!!)))
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26.03.2021 16:58 Відповісти
обстріл продовжується зараз ! наші не відповідають...
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26.03.2021 16:42 Відповісти
А чим вони мают відповісти ,з рогаток !!!)))
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26.03.2021 16:44 Відповісти
це питання до пузатих генералів і нелоха уклониста !
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26.03.2021 16:47 Відповісти
Я не питаю ,а лише констатую ситуацію,в якій опинились вояки ВСУ ,завдяки мудрій стратегіі Бонапарта Оманського !!!)))
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26.03.2021 16:51 Відповісти
а я вас питаю скільки воїнів проголосували за уклониста ?
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26.03.2021 16:56 Відповісти
Я що Держстат чи що ?? )))
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26.03.2021 17:00 Відповісти
тож чим допомогти воїнам , які обрали керівником уклониста ? я голосувала за сержанта ЗСУ, учасника АТО !
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26.03.2021 17:18 Відповісти
Коти це святе.
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26.03.2021 16:43 Відповісти
Хм. У Біблії це створіння не згадується взагалі, хоча у Корані є
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26.03.2021 16:51 Відповісти
Фрея, скандинавская богиня любви, красоты,и немножко войны. Ездит на колеснице, запряженной двумя гигантскими котами.

"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 8099
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26.03.2021 17:09 Відповісти
Навіть суворі вікінги цінують мімімішність :3
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26.03.2021 19:24 Відповісти
Язичницька богиня - не Богиня
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26.03.2021 20:15 Відповісти
Поклонникам древнееврейского фольклора виднее
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26.03.2021 20:18 Відповісти
Так усі пігли від євреїв Адама та Єви
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26.03.2021 21:29 Відповісти
Насчет Адама - неизвестно, но наша общая Ева - доказанный факт.
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26.03.2021 21:31 Відповісти
А кто ей сбил девственную плеву?
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26.03.2021 21:43 Відповісти
Ну, видимо,таки какой-то Адам, один из многих Адамов.
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26.03.2021 21:53 Відповісти
Если честно странно...
Во первых природные коты европы не приручаются...так и остаются дикими и агрессивными...
Домашние коты являлись символами иудейской и исламской цивилизаций...их люто ненавидели, издевались. замучивали мучительной смертью дети в своих играх....
Для защиты дома от мышей держали куньих зачастую ласок...
А может это симол власти варягов на ближнем востоке где их очень часто нанимали?
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26.03.2021 21:40 Відповісти
Хтозна...Тут кошки вполне спокойнo дичают, и прекрасно себя чувствуюt в дикой природе. Мне года 4 тому дикая кошка подкинула двух котят....Кошка(Цыля) выросла вполне себе домашней кошкой, а ее братец Мойша так и остался диким зверем, дома только ночует, никого к себе не подпускает - натурально дикий зверь...который любит спать на здоровезной хозяйской кровати, на пуховой перине
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26.03.2021 21:48 Відповісти
"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 3095
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26.03.2021 21:53 Відповісти
Тут хорьки в моде, как дом. зверушки. Только им в младенчестве железу вонючюю удаляют.
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26.03.2021 21:54 Відповісти
https://felidae-g2n.jimdofree.com/felis/felis-silvestris/f-s-silvestris/ Среднеевропейский лесной кот
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26.03.2021 21:59 Відповісти
Это Мойша! Ну один-в-один.Серьезно.
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26.03.2021 22:07 Відповісти
"Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири - Цензор.НЕТ 977https://felidae-g2n.jimdofree.com/felis/felis-silvestris/f-s-lybica/ А вот то что мусульмане завезли..
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26.03.2021 22:34 Відповісти
Библия и Коран - набор мифов для манипуляции быдлом. Какая разница, что там упоминается, а что нет?
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26.03.2021 20:06 Відповісти
А Ви вірите у Кота Безбожник
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26.03.2021 20:14 Відповісти
Поклонение трупам - истинная религия
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26.03.2021 20:20 Відповісти
Срочно кота на шоу Г+Г к Мосейчук. 73% электората даже на некоторое время забудут сколько им в конце месяца за газ платить надо!
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26.03.2021 16:58 Відповісти
9-1=8
тобто у кота залишилось ще 8 життів
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26.03.2021 17:10 Відповісти
Молодці! Це справді шляхетний вчинок - врятувати кицюнчика 👍🐈
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26.03.2021 17:12 Відповісти
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26.03.2021 17:23 Відповісти
Такими мають бути всі рятувальники! Спасибі вам, молодці!
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26.03.2021 17:26 Відповісти
няяшна!
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26.03.2021 17:41 Відповісти
не красна изба углами - а красна изба котами
спасателям респект
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26.03.2021 18:42 Відповісти
Ізба красна хіба що лаптями, онучами і суточними щами 🤢🤮
А от українська оселя, хоч хата хоч кватиря - дійсно затишна й гостинна із кицюнчиками :3
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26.03.2021 19:22 Відповісти
говноед кремлевский , свали нахер за поребрик ( хотя поребрики тротуарные и у нас есть )
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26.03.2021 20:39 Відповісти
Повезло котику, що добрі люди трапились. Хоч одна позитивна новина.
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27.03.2021 09:25 Відповісти
 
 