ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Вказується, що чиновник вимагав хабаря від керівника приватного підприємства під час проведення податкової перевірки. Співробітник ГУ ДПС Київщини погрожував керівнику підприємства скласти акт ревізії з максимальними сумами штрафів, в обмін він вимагав понад 400 тисяч гривень.





Після затримання ДБР оголосило чиновнику підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі" (ч.3 ст. 368 КК України). Тепер хабарнику загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

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Нині працівники ДБР встановлюють можливу причетність інших осіб, зокрема й співробітників Управління ГУ ДПС у Київській області до здійснення злочину. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід виконує Головне оперативне управління ДБР.

У березні 2021 року співробітники ДБР скерували два обвинувальні вироки у суд щодо службовців ДПС. Вони звинувачуються у отриманні неправомірної вигоди та шахрайстві.

Зазначимо, у ЗМІ з’явилася інформація стосовно того, що голова ДПС Олексій Любченко виключений Мінюстом із переліку осіб, що підпадають під люстрацію. При цьому у листі, підписаному Мінюстом за добу до цього, наголошувалося на протилежному.