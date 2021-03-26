УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5266 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
10 047 31

ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами 01

Вказується, що чиновник вимагав хабаря від керівника приватного підприємства під час проведення податкової перевірки. Співробітник ГУ ДПС Київщини погрожував керівнику підприємства скласти акт ревізії з максимальними сумами штрафів, в обмін він вимагав понад 400 тисяч гривень.

ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами 02

Після затримання ДБР оголосило чиновнику підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі" (ч.3 ст. 368 КК України). Тепер хабарнику загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Також читайте: На Вінниччині затримано адвоката, який вимагав для судді 15 тис. дол. хабаря за пом'якшення вироку, - ДБР

ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами 03
ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами 04

Нині працівники ДБР встановлюють можливу причетність інших осіб, зокрема й співробітників Управління ГУ ДПС у Київській області до здійснення злочину. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід виконує Головне оперативне управління ДБР.

У березні 2021 року співробітники ДБР скерували два обвинувальні вироки у суд щодо службовців ДПС. Вони звинувачуються у отриманні неправомірної вигоди та шахрайстві.

Зазначимо, у ЗМІ з’явилася інформація стосовно того, що голова ДПС Олексій Любченко виключений Мінюстом із переліку осіб, що підпадають під люстрацію. При цьому у листі, підписаному Мінюстом за добу до цього, наголошувалося на протилежному.

Автор: 

хабар (4704) Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Київська область (4028) ДБР (3495)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Чиновник налоговой службы Киевской области задержан на взятке 423 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 272
показати весь коментар
26.03.2021 16:41
+4
ничего он через год восстановится на службе и еще зарплату высудит за 13 месяцев
показати весь коментар
26.03.2021 19:11
+3
Чиновник налоговой службы Киевской области

======================================
Пропоную замінити слово "чіновнік" на хабарник. Треба ж правильно посаду держслужбовців називати.
показати весь коментар
26.03.2021 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем ему геймерское кресло на работе?)
показати весь коментар
26.03.2021 16:35 Відповісти
Чувак в свободное от вымогания взяток времени рубился в танчики
показати весь коментар
26.03.2021 21:55 Відповісти
Был пиратом жадным Билли...
показати весь коментар
26.03.2021 16:37 Відповісти
что не успел сожрать-выкинул в корзину
показати весь коментар
27.03.2021 17:09 Відповісти
НЕ в тему.
Скрин сделал только. Летают наши на беспилотниках, 2 шт. Как это радует. Руские свиньи, бойтесь твари
Чиновник налоговой службы Киевской области задержан на взятке 423 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2094
показати весь коментар
26.03.2021 16:39 Відповісти
Чиновник налоговой службы Киевской области задержан на взятке 423 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 272
показати весь коментар
26.03.2021 16:41 Відповісти
чтоб русню стращать их надо хотя бы на полтора порядка больше
показати весь коментар
26.03.2021 21:47 Відповісти
Чиновник налоговой службы Киевской области

======================================
Пропоную замінити слово "чіновнік" на хабарник. Треба ж правильно посаду держслужбовців називати.
показати весь коментар
26.03.2021 16:39 Відповісти
Створіть петицію
показати весь коментар
27.03.2021 09:21 Відповісти
а шо, так важко перевірити усе топ чиновництво яке живе дуже відверто не за заробітками?
показати весь коментар
26.03.2021 16:50 Відповісти
Їх охороняє Український суд, мабуть така його ціль
показати весь коментар
27.03.2021 09:23 Відповісти
Їх охороняє система, а "суд" лише її частина.
показати весь коментар
27.03.2021 09:29 Відповісти
Где давальщик взял 423т гр.
показати весь коментар
26.03.2021 17:38 Відповісти
Як де ,опери дали,для проведення опереціі по затриманню хабарника !!!)))
показати весь коментар
26.03.2021 21:47 Відповісти
У ГБР...
показати весь коментар
26.03.2021 21:48 Відповісти
$15 доларов это для нормального бизнесмена большие деньги?
показати весь коментар
28.03.2021 10:19 Відповісти
ничего он через год восстановится на службе и еще зарплату высудит за 13 месяцев
показати весь коментар
26.03.2021 19:11 Відповісти
Точно. И все взятки, которые за год не доберёт.
показати весь коментар
26.03.2021 21:46 Відповісти
Це звеця ,компенсація за нанесені збитки,в додаток ще моральна компенсація за моральну шкоду !!!))
показати весь коментар
26.03.2021 21:50 Відповісти
Та знаем. Упущенная выгода сюда же..
показати весь коментар
26.03.2021 21:51 Відповісти
налоговый нянь
показати весь коментар
26.03.2021 21:46 Відповісти
********.
показати весь коментар
26.03.2021 21:49 Відповісти
Та таку дрібноту в Україні мають сотню пакувати щодня !!!)))
показати весь коментар
26.03.2021 21:51 Відповісти
Полицию на место ставьте, а то они уже через суды научились взятки неправосудных методом получать выродки как всегда
показати весь коментар
26.03.2021 21:57 Відповісти
должен сесть с конфисацией всего движимого и недвижимого имущества, т.к. все это, очевидно, наворованно.
показати весь коментар
26.03.2021 21:58 Відповісти
податкову має бути ліквідовано, а усіх топ керівників (усіх часів) розстріляно, а майно конфісковано.
показати весь коментар
26.03.2021 21:59 Відповісти
Потрібен відповідний закон, а так ви дійсно праві
показати весь коментар
27.03.2021 09:20 Відповісти
Всі ,без будь-яких виключень,державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
показати весь коментар
26.03.2021 22:03 Відповісти
старое лысое толстое прогнившее на взятках мурло. пользы 0 усложняют жизнь пытаются запутать и запугать что бы потом вымогать и таких мразей вагон с тележкой .размазать по стенке с конфискацией
показати весь коментар
26.03.2021 22:04 Відповісти
******,ну почему он не в Китае попался?У нас поймут и простят!
показати весь коментар
26.03.2021 22:35 Відповісти
Отпустят под залог, потом суды несколько лет, восстановление в должности и выплата зарплаты за все время его НЕ работы. Клёвая страна, правосудие, законы. Взяточники обходятся стране в кругленькие суммы, приходится платить силовикам, Фемиде, две зарплаты чиновникам, тому кого задержали и тому кто на его месте во время судов "работает". Нема грошей говорите? Бідна країна, говорите? Та не, бедные в ней пенсионеры, врачи, учителя, инженеры, работяги... это для них нема нічого, а держимордам все ни по чём, они всегда в выигрыше, даже когда их за лапу ловят на взятках и казнакрадстве.
показати весь коментар
27.03.2021 09:03 Відповісти
 
 