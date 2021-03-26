На Буковині за три місяці побудували з нуля сучасне приймальне відділення. ФОТОрепортаж

У місті Сторожинець Чернівецької області нове приймальне відділення районної лікарні було за три місяці побудовано фактично з нуля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що приймальне відділення почне роботу найближчим часом. Зараз його облаштовують ліжками, меблями, встановлюють необхідний інвентар.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, відділення працюватиме за європейським принципом - не тільки як приймальне, але і як лікувально-реанімаційне.

"Це дозволить пацієнтам отримувати якісну невідкладну допомогу, як тільки вони переступлять поріг медичного закладу. Не буде необхідності людину у важкому стані возити з корпусу в корпус", - зазначив він.

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Так, лікарня отримала сучасне обладнання, в тому числі комп'ютерний томограф. Раніше, щоб пройти огляд на такому апараті, жителі громади змушені були їздити до Чернівців. Тепер томографію в Сторожинецькій лікарні можна буде зробити безкоштовно.

Протягом 2020 року в Чернівецькій області за програмою "Велике будівництво" відремонтували і оснастили медобладнанням приймальні відділення п'яти медичних установ - обласної лікарні, лікарні швидкої медичної допомоги, а також Сокирянської, Вижницької і Сторожинецької ЦРЛ.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив про перехід реалізації інфраструктурних проєктів держави і місцевої влади на "новий рівень". За його словами, в цьому році планується оновлення близько 200 прийомних відділень в лікарнях по всій Україні.





