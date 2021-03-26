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На Буковині за три місяці побудували з нуля сучасне приймальне відділення. ФОТОрепортаж

У місті Сторожинець Чернівецької області нове приймальне відділення районної лікарні було за три місяці побудовано фактично з нуля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що приймальне відділення почне роботу найближчим часом. Зараз його облаштовують ліжками, меблями, встановлюють необхідний інвентар.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, відділення працюватиме за європейським принципом - не тільки як приймальне, але і як лікувально-реанімаційне.

"Це дозволить пацієнтам отримувати якісну невідкладну допомогу, як тільки вони переступлять поріг медичного закладу. Не буде необхідності людину у важкому стані возити з корпусу в корпус", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію. ФОТОрепортаж

Так, лікарня отримала сучасне обладнання, в тому числі комп'ютерний томограф. Раніше, щоб пройти огляд на такому апараті, жителі громади змушені були їздити до Чернівців. Тепер томографію в Сторожинецькій лікарні можна буде зробити безкоштовно.

Протягом 2020 року в Чернівецькій області за програмою "Велике будівництво" відремонтували і оснастили медобладнанням приймальні відділення п'яти медичних установ - обласної лікарні, лікарні швидкої медичної допомоги, а також Сокирянської, Вижницької і Сторожинецької ЦРЛ.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив про перехід реалізації інфраструктурних проєктів держави і місцевої влади на "новий рівень". За його словами, в цьому році планується оновлення близько 200 прийомних відділень в лікарнях по всій Україні.

На Буковині за три місяці побудували з нуля сучасне приймальне відділення 01
На Буковині за три місяці побудували з нуля сучасне приймальне відділення 02
На Буковині за три місяці побудували з нуля сучасне приймальне відділення 03

Автор: 

лікарня (1362) Буковина (851) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
А вы прикиньте сколько больниц можно было построить и реконструировать на короновирусные 30лярдов, которые украл из бюджета зеленский!
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26.03.2021 18:00
+3
Китайцы такое за неделю строят.
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26.03.2021 17:08
+3
"Екстрений" пишеться з однією літерою "н". Невже так складно зазирнути у словник?
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26.03.2021 17:36
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Китайцы такое за неделю строят.
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26.03.2021 17:08 Відповісти
не такое! там типа секционных контейнеров!
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26.03.2021 17:10 Відповісти
модульная только с виду проще
технологии намного выше, чем классическое строительство
но дилетантам этого не понять
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26.03.2021 17:16 Відповісти
Быстро строить из говна и палок - такое себе удовольствие. Поэтому немцы или шведы строят качественно, а не быстро.
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26.03.2021 18:02 Відповісти
Вас приняли,вы в шоке от ремонта!, и отправили ДАЛЬШЕ. А вот дальше вы попадаете в ад, конечно не везде и не для всех.
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26.03.2021 18:34 Відповісти
"Екстрений" пишеться з однією літерою "н". Невже так складно зазирнути у словник?
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26.03.2021 17:36 Відповісти
За скорость респект, но время покажет, каким было качество строительства.
У нас никогда не умели строить и быстро, и качественно.
Может, научились?
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26.03.2021 17:49 Відповісти
безкоштовно зробити компьютерну томографію?гарна казочка- в райцентрах буковини де є томографи деруть в три шкіри за обстеження-
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26.03.2021 17:54 Відповісти
А вы прикиньте сколько больниц можно было построить и реконструировать на короновирусные 30лярдов, которые украл из бюджета зеленский!
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26.03.2021 18:00 Відповісти
Аж цілу приймальню усього за три місяці? Ну, прямо як китайці якісь!
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26.03.2021 19:33 Відповісти
Почитав коменти. Новина хороша, але Зрада таки мусить бути...
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26.03.2021 19:57 Відповісти
Що значить "з нуля" ? Безкоштовно?
Чи вони хотіли будувати це додатковим поверхом на школі чи на трупарні, але передумали і побудували "з нуля"?
Може там нема фундамента, побудовано на землі "з нуля"?
Висловлюйтеся коректніше, недожурналюхи.
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26.03.2021 20:09 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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28.03.2021 00:58 Відповісти
 
 