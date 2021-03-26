В ОК "Північ" вже провакциновано 2,5 тис. військовослужбовців, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Триває вакцинація особового складу в оперативному командуванні "Північ". Армійців вакцинують як в пунктах постійної дислокації, так і в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, ін'єкцію від коронавірусу отримали військові всіх підлеглих бойових бригад, підрозділів забезпечення, військових установ.

У Чернігівському гарнізоні вакцинацію проводили протягом трьох днів на базі Чернігівського військового шпиталю. Тут бригада лікарів спільно з медиками госпіталю вакцинувала тільки за один робочий день майже двісті військових з управління оперативного командування "Північ" та гарнізону загалом.

Для оперативної та мобільної роботи у госпіталі були організовані точки збору, очікування, реєстрації та безпосередньо вакцинації. Щеплювали армійців вакциною Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко

"Вакцинувалися військовослужбовці винятково за письмової згоди та після обстеження лікарів за відсутності протипоказань до ін’єкції. Після уколу всі перебували під наглядом на випадок скарг. Однак таких не виявилося, крім тих, що є нормою: слабкість, головний біль, підняття температури тіла та інше", - підкреслили в пресслужбі.











