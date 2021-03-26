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Новини Фото Силовики
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Поліція звільнила викраденого в Одесі юнака, за якого вимагали 1 млн дол. викупу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники поліції звільнили юнака, якого зловмисники викрали в Одесі, вимагаючи 1 млн дол. викупу у батьків. Злочинці затримані.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Юнака в ніч з 23 на 24 березня викрали в Одесі. На взятому напрокат автомобілі його вивезли до Києва і тримали зв'язаним в орендованій квартирі. Від батьків викрадачі зажадали 1 млн дол. викупу.

Сьогодні в Одесі під час передачі частини грошей у розмірі 100 тис. доларів затримали двох спільників викрадачів. А вже через кілька хвилин в орендованій квартирі в центрі Києва поліцейські затримали 4 зловмисників. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв'язаними руками. На щастя, йому не нашкодили.

Поліція звільнила викраденого в Одесі юнака, за якого вимагали 1 млн дол. викупу, - Клименко 01

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Поліція звільнила викраденого в Одесі юнака, за якого вимагали 1 млн дол. викупу, - Клименко 02

Всі викрадачі - вихідці з однієї з країн Закавказзя. Поліція перевіряє їхню кримінальну історію і законність перебування на території України. Замовник також затриманий.

Правова кваліфікація злочинів - вимагання та викрадення людини.

Автор: 

викуп (38) Одеса (5476) Нацполіція (15207) викрадення (821) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Клименко Ігор (488)


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Топ коментарі
+13
доярка и тракторист .
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26.03.2021 17:30
+9
авакянское землячество?
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26.03.2021 17:19
+4
Чурки припухли. Отстрелевать их надо.
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26.03.2021 19:06
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авакянское землячество?
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26.03.2021 17:19 Відповісти
деньги у подзащитного есть и деньги немалые... )
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26.03.2021 17:21 Відповісти
А кто родители этого юноши ?
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26.03.2021 17:21 Відповісти
доярка и тракторист .
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26.03.2021 17:30 Відповісти
пиковые на метадоне уже лет 20
им по 100€ в сутки нужно закидыватся
пока их не начнут пускать в расход
будут кайфовать на людскои горе
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26.03.2021 17:22 Відповісти
Непростой мальчик.
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26.03.2021 17:23 Відповісти
ага а главарь то скромно сидит на стульчике и переживает просекут аль нет его идея его план все так было гарно 1 лям с предков и такой облом полиция отработала.. не КАК ВЕРСИЯ чего не может быть??? ой ли??!!
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26.03.2021 17:23 Відповісти
малолетка договорился с бандой чурок? как он пользовался бы деньгами? не кинули бы они его? или ему денег не хватало? лечи голову
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26.03.2021 19:36 Відповісти
Видать еще остались видео кассеты 90-х боевиков с выкупом , и видак заберите.
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26.03.2021 17:36 Відповісти
Довольно чисто, пристойно. Не как у Стерненко на подвале, но там и выкуп был всего 300 гривен
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26.03.2021 18:40 Відповісти
Чурки припухли. Отстрелевать их надо.
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26.03.2021 19:06 Відповісти
Говоришь чурки припухли ? да ты сама и есть чурка, они ибут ваших мам сестер и жен и кто чурка)))))
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27.03.2021 17:54 Відповісти
Сажать этих тварей надо на огромные сроки, иначе такое будет творится без конца.
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26.03.2021 19:19 Відповісти
Нахріна... охороняти кормити плюс світло вода і т.д. дешевше при затриманні.
Не думаєте ви про державу😎
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26.03.2021 19:50 Відповісти
 
 