Поліція звільнила викраденого в Одесі юнака, за якого вимагали 1 млн дол. викупу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники поліції звільнили юнака, якого зловмисники викрали в Одесі, вимагаючи 1 млн дол. викупу у батьків. Злочинці затримані.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Юнака в ніч з 23 на 24 березня викрали в Одесі. На взятому напрокат автомобілі його вивезли до Києва і тримали зв'язаним в орендованій квартирі. Від батьків викрадачі зажадали 1 млн дол. викупу.
Сьогодні в Одесі під час передачі частини грошей у розмірі 100 тис. доларів затримали двох спільників викрадачів. А вже через кілька хвилин в орендованій квартирі в центрі Києва поліцейські затримали 4 зловмисників. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв'язаними руками. На щастя, йому не нашкодили.
Всі викрадачі - вихідці з однієї з країн Закавказзя. Поліція перевіряє їхню кримінальну історію і законність перебування на території України. Замовник також затриманий.
Правова кваліфікація злочинів - вимагання та викрадення людини.
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им по 100€ в сутки нужно закидыватся
пока их не начнут пускать в расход
будут кайфовать на людскои горе
Не думаєте ви про державу😎