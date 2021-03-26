Поліція звільнила викраденого в Одесі юнака, за якого вимагали 1 млн дол. викупу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники поліції звільнили юнака, якого зловмисники викрали в Одесі, вимагаючи 1 млн дол. викупу у батьків. Злочинці затримані.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Юнака в ніч з 23 на 24 березня викрали в Одесі. На взятому напрокат автомобілі його вивезли до Києва і тримали зв'язаним в орендованій квартирі. Від батьків викрадачі зажадали 1 млн дол. викупу.

Сьогодні в Одесі під час передачі частини грошей у розмірі 100 тис. доларів затримали двох спільників викрадачів. А вже через кілька хвилин в орендованій квартирі в центрі Києва поліцейські затримали 4 зловмисників. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв'язаними руками. На щастя, йому не нашкодили.

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Всі викрадачі - вихідці з однієї з країн Закавказзя. Поліція перевіряє їхню кримінальну історію і законність перебування на території України. Замовник також затриманий.

Правова кваліфікація злочинів - вимагання та викрадення людини.