ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро "Почайна", - соцмережі. ФОТО
Конфлікт на пр. Бандери в столиці закінчився нападом із ножем, стріляниною в повітря і дорожньо-транспортною пригодою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку dtp.kiev.ua.
На дорозі стався конфлікт між двома водіями. Один дістав ніж і побіг до іншого. Інший дістав пістолет і вистрілив у повітря. А потім, утікаючи з місця подій, зачепив автомобіль Toyota.
Повідомляється, що введено план "Перехоплення". За даними видання "Сегодня", водія, який стріляв, уже наздогнали.
На місці події утворився великий затор вниз у сторону м. Почайна.
У поліції поки не прокоментували подію.
Топ коментарі
+16 Антон Чигур
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+16 maravillo
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+13 Fly Flyiovich
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Так понту ты тут пяты обсыраешь если толку мало?
А мама наступного разу одягне бронежилет та купить кевларову коляску
И лет через двести (как в США) вышли бы два водителя, готовые убить друг друга, и улыбались бы один одному, потому что понимали - у обоих револьверы и оба могут быть убиты.
А почему в Израиле все ходят с оружием и никаких проблем?
Но таким как ты точно давать ствол нельзя, у тебя же в голове полный пиз...ц!
А с ножом наградили?
-Это означает, шо револьверт нашелся бы и у чвеня с ножиком. И у поцанов в "задетом автомобиле", и ишо много у кого в пробке. Вот картина и была бы такой. Недоумок с пистолем стреляет в воздух. Чвень с ножичком,в ответ достает револьверт и "с целью самозащиты"палит в ответ. Попададет или нет,но в стоящие в пробке авто попадает уж точно. Ввиду того, шо население в массе такие же неадекваты как двое стреляющих, начинается в поголовный отстрел на радость коронерам. И все стреляют в "порядке самозащиты".Так шо, посан с Узи, закупай "броники".
-до тебя-бы дошло, что холодняк тоже запрещён, но он у него был .
- я понимыю, украинцы быдло которым оружие низзя. Мыж не молдаване, правда? Ок . Я тебя понял
А теперь представим, что было бы, если бы у второго водилы не оказалось короткоствола(пистолета). Он, исходя из написанного, защищался от неадеквата, который тупо пер на него с ножом. Причем, стрелял не в нападавшего, а в воздух. Так в чем его вина? Он что, должен был ждать когда его зарежут как барана? С разрешением на ношение короткоствола, нужен еще справедливый закон о самозащите, где должно быть четко прописано в каких случаях можно применить оружие безнаказанно.