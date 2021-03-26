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ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро "Почайна", - соцмережі. ФОТО

Конфлікт на пр. Бандери в столиці закінчився нападом із ножем, стріляниною в повітря і дорожньо-транспортною пригодою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку dtp.kiev.ua.

На дорозі стався конфлікт між двома водіями. Один дістав ніж і побіг до іншого. Інший дістав пістолет і вистрілив у повітря. А потім, утікаючи з місця подій, зачепив автомобіль Toyota.

Повідомляється, що введено план "Перехоплення". За даними видання "Сегодня", водія, який стріляв, уже наздогнали.

На місці події утворився великий затор вниз у сторону м. Почайна.

У поліції поки не прокоментували подію.

ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро Почайна, - соцмережі 01
ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро Почайна, - соцмережі 02
ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро Почайна, - соцмережі 03
ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро Почайна, - соцмережі 04

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19490) стрілянина (1782)


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Топ коментарі
+16
Огнестрел говорите людям дать?
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26.03.2021 17:43
+16
"стрелявшего водителя уже догнали"
А с ножом наградили?
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26.03.2021 17:46
+13
Был бы огнестрел было бы два трупа (минус два ********) или был бы один труп. Но в обоих случаях ни ДТП ни пробки не было бы...
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26.03.2021 17:46
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Огнестрел говорите людям дать?
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26.03.2021 17:43 Відповісти
Нормальным людям . Кто их будет определять ? У нас кругом цирк и злые клоуны .
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26.03.2021 17:45 Відповісти
Нормальным давать нельзя - огнестрел только у бандитов и неадекватов, а нормальным если не здохли сразу - ждать прибытия полиции.
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27.03.2021 00:09 Відповісти
Был бы огнестрел было бы два трупа (минус два ********) или был бы один труп. Но в обоих случаях ни ДТП ни пробки не было бы...
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26.03.2021 17:46 Відповісти
Два чьих трупа было бы??! Один баран стреляет в другого, промахивается, пуля летит дальше и убивает случайного человека. Вот так оно будет скорее всего. Не надо иделизировать себе картинку, что дебилы только друг друга постреляют.
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26.03.2021 17:50 Відповісти
А почему пуля рекошетит в случайного прохожего а не в маму с ребёнком?
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26.03.2021 17:51 Відповісти
Я как пример привел. Может срекошетить и в маму и в ребенка. Я про то, что по закону подлости она прилетит в случайного человека.
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26.03.2021 17:54 Відповісти
То есть то что сейчас у каждого второго огнестрел и он нигде не зарегистрирован Вас это не беспокоит. Вы боитесь что это будет узаконено?
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26.03.2021 17:56 Відповісти
У каждого второго огнестрел ? Очень сомневаюсь. Сомневаюсь что каждый второй приобрел его легально, а нелегльное никому и никогда не узаконят.
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26.03.2021 18:00 Відповісти
Прочитайте внимательно мой комментарий. Я писал что у каждого что у многих людей сейчас есть огнестрел и он нигде не зарегистрирован то есть не легальный. И подавляющее большинство из них не дружат с головой. Оружия после событий последних лет больше чем предостаточно и дикого запада на улицах нет. Такие вот единичные случаи. Вся проблема в том что окажись Вы, ни дай Бог, участником подобной разборки, у Вас не будет права и возможности себя защитить.
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26.03.2021 18:07 Відповісти
Ты почитай что оно пишет? Ты таким тупорылым ничего не докажешь! Почти 1млн стволов на руках. Почти 4млн стволов незарегистрированого. Это официальная инфа и никто никого еще непоубивал. Но дебилоид выпучив глаза будет доказывать что все умрут!
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26.03.2021 18:12 Відповісти
Выступать против легализации оружия может либо мусор, либо терпила, который всего боится... У любого адекватного мужчины должно быть желание на уровне инстинкта иметь законное право защитить себя и свою семью.
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26.03.2021 18:14 Відповісти
А я нигде и строчки не написал, что я против легализации оружия.
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26.03.2021 18:16 Відповісти
Ты таки действительно тупой и умственно отсталый Рембо )
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26.03.2021 18:15 Відповісти
У меня справка есть что я нормальный! а у тебя есть справка, а дебил?
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26.03.2021 18:17 Відповісти
Мне никчему она, ибо я нормальный в отличии от тебя))) А если у тебя есть справка, значит не зря отправляли тебя на проверку твоей дурной башки Подотрись ней, она липовая ))
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26.03.2021 18:20 Відповісти
Каждый дебил думает что нормальный и ты в том числе. У тебя вообще никакой дебил!
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26.03.2021 18:22 Відповісти
Кто на ком стоял дебил ? ) Потрудись излагать свои высеры яснее))
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26.03.2021 18:31 Відповісти
нормальные не пишут "в отличие" с буквой И в конце.
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26.03.2021 19:11 Відповісти
Молодец, сбегай покажи своей мамке какой ты у нее умный, она тебя по головке погладит и даст конфетку
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26.03.2021 20:12 Відповісти
Хорошо, тебе разрешат короткосвтол и ограничат в рамках его применения ( места массового скопления людей и пр) применишь, получишь срок. Ограничительные рамки будут 100% Не стоит надеятся, что если разрешат ствол, то все, где хочешь там и шмаляй. Толку от него не сильно много будет.
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26.03.2021 18:13 Відповісти
Клоун, а на что надеяться? На полицию? На Джеки Чана?
Так понту ты тут пяты обсыраешь если толку мало?
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26.03.2021 18:15 Відповісти
Попей водички придурок ) ты взволнован.
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26.03.2021 18:22 Відповісти
********* на себя похожих настрогаешь и им будешь рассказывать что надо делать!
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27.03.2021 08:40 Відповісти
тоді поганий стрілець сяде або буде пристрілений гарним стрільцем.
А мама наступного разу одягне бронежилет та купить кевларову коляску
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26.03.2021 20:50 Відповісти
Какая пуля? куда летит? от резинки? клоун ты хоть иди почитай тему сначала!
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26.03.2021 18:03 Відповісти
Один баран летить, врізається у машину іншого- вже вдвох влітають у зупинку і вбивають 8 чоловік. Заборонити автомобілі!!!111
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26.03.2021 18:59 Відповісти
Правильно.
И лет через двести (как в США) вышли бы два водителя, готовые убить друг друга, и улыбались бы один одному, потому что понимали - у обоих револьверы и оба могут быть убиты.
А почему в Израиле все ходят с оружием и никаких проблем?
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26.03.2021 18:49 Відповісти
и в Молдавии тоже. С 1997(!!!) года
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26.03.2021 19:00 Відповісти
Большинство противников оружия не понимают что это сейчас, когда нет адекватного закона, большинство бычар с левым стволом в кармане, ходят и чувствуют себя козырными тузами. Однако, если бы он понимал что у любого задрота может быть ствол и тот может вполне законно применить, то поведение бычар кардинально изменилось, вплоть до употребления таких слов как «извините», «спасибо» и «пожалуйста»
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26.03.2021 19:35 Відповісти
да уж, - выдать таким дегенератам автоматические винтовки, - они устроят римейк "Схватки" прямо на Телигы
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26.03.2021 17:48 Відповісти
не было бы у мужика ствола, не исключено что завтра были бы похороны!
Но таким как ты точно давать ствол нельзя, у тебя же в голове полный пиз...ц!
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26.03.2021 18:02 Відповісти
Не суди о других по себе. Это спорный вопрос у кого из нас что в голове.
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26.03.2021 18:04 Відповісти
А он из водяного пистолета стрелял?
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26.03.2021 19:55 Відповісти
Не давать тем кто голосовал за Зе клоунов. Там одни идиоты
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27.03.2021 14:47 Відповісти
Нормально посоны разбираются! Я бы всем короткоствол раздал, дауны быстро друг друга перестреляют и будет спокойствие на дорогах!
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26.03.2021 17:45 Відповісти
Мысль-достойная исполнения👍
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26.03.2021 17:52 Відповісти
"стрелявшего водителя уже догнали"
А с ножом наградили?
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26.03.2021 17:46 Відповісти
с предметом похожим на нож не?
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26.03.2021 17:59 Відповісти
с предметом похожим на предмет
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27.03.2021 00:52 Відповісти
Самозащита рабов наказуема!
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26.03.2021 17:49 Відповісти
В воздух херли палить,прям в голову надо было.Замес,так замес,чего мелочиться.
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26.03.2021 17:51 Відповісти
и две закатить по каждой полосе
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26.03.2021 17:59 Відповісти
Кросава
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26.03.2021 18:08 Відповісти
Стрелял ввоздух потому что адекватный! был бы как ты то стерлял в голову!
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26.03.2021 18:05 Відповісти
Факт.Только в голову,контрольный тоже в голову.
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26.03.2021 18:07 Відповісти
и многих законтролил уже иди только язык почесать?
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26.03.2021 18:12 Відповісти
Та есть немного,за два года😉
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26.03.2021 18:13 Відповісти
МУЖИК!
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26.03.2021 18:18 Відповісти
Налезло куча троллей от лоббистов револьвертов, всю ветку загадили. Этот случай наглядно демонстрирует к чему приведет раздача пистолей "мудрому нариду". Гипететическая картина происходящего напоминала бы сюжет Звездных войн- из кажного окна авто палили бы в белый свет пистолями и револьвертами. Роту бы уложили, не меньше!
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26.03.2021 18:29 Відповісти
Этот случай наглядно демонстрирует что неадекват с ножичком быстро понял что к чему.
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26.03.2021 19:41 Відповісти
Да, да, среди палящих из револьвертов, случайно оказался бы один с ножичком. Но не беда, он полег бы смертью храбрых как и штук 40-50, с пистолями и револьвертами. В живых бы остались токо привыкшие постоянно ездить на работу в тяжелых бронежилетах и армейских касках. Так шо парнишка, тебе бы прибыльнее торговать не пистолями, а брониками.
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26.03.2021 20:12 Відповісти
Мы обсуждаем конкретное происшествие, или сферического коня в вакуме?
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27.03.2021 00:45 Відповісти
Да, конкретное. Ты же утверждаешь-"вот если бы у чвеня не было пистоля..." т,е пистоли на руках населения- и разрешение на продажу пистолетов-опупенное счастье. Если бы ум тебе позволял мыслить с малейшей логикой, то:
-Это означает, шо револьверт нашелся бы и у чвеня с ножиком. И у поцанов в "задетом автомобиле", и ишо много у кого в пробке. Вот картина и была бы такой. Недоумок с пистолем стреляет в воздух. Чвень с ножичком,в ответ достает револьверт и "с целью самозащиты"палит в ответ. Попададет или нет,но в стоящие в пробке авто попадает уж точно. Ввиду того, шо население в массе такие же неадекваты как двое стреляющих, начинается в поголовный отстрел на радость коронерам. И все стреляют в "порядке самозащиты".Так шо, посан с Узи, закупай "броники".
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27.03.2021 09:28 Відповісти
Если бы ум тебе позволял мыслить с малейшей логикой, то:

-до тебя-бы дошло, что холодняк тоже запрещён, но он у него был .
- я понимыю, украинцы быдло которым оружие низзя. Мыж не молдаване, правда? Ок . Я тебя понял
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27.03.2021 11:45 Відповісти
///На дороге произошел конфликт между двумя водителями. Один достал нож и побежал к другому. Другой достал пистолет и выстрелил в воздух/// Источник: https://censor.net/ru/p3255873
А теперь представим, что было бы, если бы у второго водилы не оказалось короткоствола(пистолета). Он, исходя из написанного, защищался от неадеквата, который тупо пер на него с ножом. Причем, стрелял не в нападавшего, а в воздух. Так в чем его вина? Он что, должен был ждать когда его зарежут как барана? С разрешением на ношение короткоствола, нужен еще справедливый закон о самозащите, где должно быть четко прописано в каких случаях можно применить оружие безнаказанно.
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26.03.2021 18:40 Відповісти
тут даже изобретать ничего не нужно - скопируйте закон в США про огнестрельное оружие!!!
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26.03.2021 19:02 Відповісти
наша влада вміє копіювати лише закони РФ
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26.03.2021 20:53 Відповісти
В США тижня не проходить, як стріляють як не в школах, то в церквах, то ще десь. Багато закони допомагають? І в нас такого хочеш?
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26.03.2021 21:06 Відповісти
А у нас не стреляют?) ты в какой стране живешь? Но человек должен иметь право на личную защиту! А там уже сам пусть решает, покупать оружие или нет
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29.03.2021 21:05 Відповісти
Теж так масово? В школах і церквах? З вогнепальної зброї з такою ж кількістю жертв кожного разу? Ти це серйозно? Чи ти не про Україну пишеш?
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30.03.2021 00:26 Відповісти
случаи там единичные! ты сравни количество населения у них и у нас! и второе - у них многонациональная и многорасова страна!!! у нас бы и без оружия в такой стране головы отрывали, поверь! народ злой на финансовую несправедливость! у нас олигархи жрут без тормозов! а там богатые делятся с населением!!!
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30.03.2021 10:14 Відповісти
сколько у нас людей за такое пересидело-сотни тысяч, а жили бы они в штатах =не посадили бы за такое .....ну подумаешь, родились не в штатах , ничего в следущей жизни повезет , что такое судьбы какихто двести тысяч псов ? на кону сорок семь миллионов
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26.03.2021 19:12 Відповісти
И каждая подобная тема забита однообразными сообщениями про раздачу оружия, причем всегда именно про раздачу, притом что так раз раздачи никто не просит. И хоть бы один поинтересовался, а откуда взялось оружие, которое уже есть у стрелявшего, и разрешение на него.
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26.03.2021 20:06 Відповісти
Нечего не понял, но было очень интересно.
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26.03.2021 21:16 Відповісти
 
 