ДТП в Києві: напад з ножем, стрілянина і затор у бік метро "Почайна", - соцмережі. ФОТО

Конфлікт на пр. Бандери в столиці закінчився нападом із ножем, стріляниною в повітря і дорожньо-транспортною пригодою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку dtp.kiev.ua.

На дорозі стався конфлікт між двома водіями. Один дістав ніж і побіг до іншого. Інший дістав пістолет і вистрілив у повітря. А потім, утікаючи з місця подій, зачепив автомобіль Toyota.

Повідомляється, що введено план "Перехоплення". За даними видання "Сегодня", водія, який стріляв, уже наздогнали.

На місці події утворився великий затор вниз у сторону м. Почайна.

У поліції поки не прокоментували подію.







