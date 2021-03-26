СБУ викрила корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з РФ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції під час транзитного перевезення іноземних товарів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі, оборудка завдала державі збитки на понад 5 млн грн.

За попередніми даними слідства, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від представників експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з РФ до однієї з країн Євросоюзу.

Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх у встановленому порядку.

Для одержання грошей поза "касою" посадовці вносили недостовірні відомості у відповідну звітну документацію.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання учасників оборудки правоохоронці виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі повідомлено про підозру одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводились за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури