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20-річного наркодилера затримали в Києві: вилучено кокаїну на 400 тис. грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Наркотики зловмисник зберігав у винайнятому гаражі. Вже встановлено, що фігурант був "співробітником" інтернет-магазину, через який збували наркотики. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Як повідомляється, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Святошинського управління поліції викрили незаконну діяльність 20-річного киянина.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік працює "кур'єром" в інтернет-магазині з продажу наркотичних засобів і займається відправкою наркотиків через поштові відділення. Вказівки щодо кількості та обсягу замовлень він отримував від так званого "куратора", з яким спілкувався виключно з допомогою месенджера.

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Дилер, намагаючись убезпечити себе від викриття, винайняв у столиці гараж, який використовував як склад. "Заробітну плату" отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім обготівковував у пунктах обміну валют.

Унаслідок обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить понад 400 тисяч гривень.

20-річного наркодилера затримали в Києві: вилучено кокаїну на 400 тис. грн, - Нацполіція 01
20-річного наркодилера затримали в Києві: вилучено кокаїну на 400 тис. грн, - Нацполіція 02
20-річного наркодилера затримали в Києві: вилучено кокаїну на 400 тис. грн, - Нацполіція 03

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

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За результатами експертизи буде вирішуватися питання про перекваліфікацію злочину за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі співробітники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.

Автор: 

затримання (4340) Київ (19502) наркотики (1448) Нацполіція (15182)


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Топ коментарі
+9
20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8511
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27.03.2021 10:28
+8
Бубачкин кур"єр спалився.
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27.03.2021 10:27
+7
Не чему удивляться. 73% смартфончиков довольны, В 2019 они думали. что заживут как при Голобородько а зажили как при Пабло Эскобаре.
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27.03.2021 10:48
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Писець хлопаку.
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27.03.2021 10:24 Відповісти
Павло Скобаренко
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27.03.2021 10:37 Відповісти
Точно. Потрапив у рабство... 400к вітдавати чи відробляти то доведеться.
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27.03.2021 12:18 Відповісти
Какая осень в лагерях
Кидает листья на запретку,
А я кричу кричу, кричу шнырям:
"Пускай лежат ещё недельку!"
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27.03.2021 10:24 Відповісти
опа подгон от арсена в ОПУ будет
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27.03.2021 10:26 Відповісти
Бубачкин кур"єр спалився.
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27.03.2021 10:27 Відповісти
20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8511
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27.03.2021 10:28 Відповісти
как его плющить крепко, дунул не по децки
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27.03.2021 11:05 Відповісти
Какой то кокаин разноцветный в ассортименте
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27.03.2021 10:38 Відповісти
специальный ,разноцветный ,для клоунов
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27.03.2021 11:10 Відповісти
Не для всяких, а только зебанутых и лично для бубочки.
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27.03.2021 11:13 Відповісти
для детского утренника
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27.03.2021 13:05 Відповісти
менты конкурентов зачищают
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27.03.2021 10:40 Відповісти
Не чему удивляться. 73% смартфончиков довольны, В 2019 они думали. что заживут как при Голобородько а зажили как при Пабло Эскобаре.
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27.03.2021 10:48 Відповісти
Щімлять і отжимають бізнес! Зарештували ділера та повністю винесли товар з ділершипу!
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27.03.2021 10:48 Відповісти
Все вернут, до грамма. Полиционэры не знали, что это заказ бубочки и его ОПы.
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27.03.2021 11:15 Відповісти
Как говорил товарисч Ленин:нужно делиться)
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27.03.2021 11:05 Відповісти
Кокаіно трафіканте.
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27.03.2021 11:05 Відповісти
зе-команда пока посидить на голодному пайку
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27.03.2021 11:09 Відповісти
Не хрен здесь ерничать ! Повода для зубоскальства нет. Наркомания -серьезная проблема и распространяется как вирус ,поражая молодежь в первую очередь. Если с этим не бороться, потеряем всё!
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27.03.2021 11:14 Відповісти
Та молодежь, что поражается, никому не нужна. Из них вырастет максимум зеленский. Пусть лучше умрут молодыми.
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27.03.2021 11:50 Відповісти
у тебя есть дети? когда их начнут присаживать так им и скажешь - вы никому не нужны. умирайте
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27.03.2021 13:51 Відповісти
Молодец пацан, зашлите его в рашку.
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27.03.2021 11:48 Відповісти
 
 