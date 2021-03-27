20-річного наркодилера затримали в Києві: вилучено кокаїну на 400 тис. грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Наркотики зловмисник зберігав у винайнятому гаражі. Вже встановлено, що фігурант був "співробітником" інтернет-магазину, через який збували наркотики. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Як повідомляється, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Святошинського управління поліції викрили незаконну діяльність 20-річного киянина.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік працює "кур'єром" в інтернет-магазині з продажу наркотичних засобів і займається відправкою наркотиків через поштові відділення. Вказівки щодо кількості та обсягу замовлень він отримував від так званого "куратора", з яким спілкувався виключно з допомогою месенджера.

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Дилер, намагаючись убезпечити себе від викриття, винайняв у столиці гараж, який використовував як склад. "Заробітну плату" отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім обготівковував у пунктах обміну валют.

Унаслідок обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить понад 400 тисяч гривень.







Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

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За результатами експертизи буде вирішуватися питання про перекваліфікацію злочину за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі співробітники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.