"Слуга народу" Качура очолював осередок "Українського вибору" Медведчука в Солом'янському районі Києва до 2020 року, вже будучи нардепом від монобольшості, - Левченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ
З 2012 року до 2020 року включно керівником Солом’янської районної у місті Києві організації "Українського вибору" був Олександр Качура - чинний народний депутат від фракції "Слуга народу".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ
Він нагадав, що СБУ оголосила про те, що організація "Український вибір" сприяла російській окупації й анексії Криму. Офіс Генерального прокурора також заявив, що повідомлено про підозру трьом керівникам ініціативних груп "Українського вибору" за фактом участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Криму.
"По-перше, варто зазначити, що відповідальність за антидержавну діяльність має понести насамперед засновник і керівник "Українського вибору" - Віктор Медведчук. Очевидно, що саме він координував діяльність всіх цих зрадників, про яких повідомляють СБУ і Офіс Генпрокурора. Тож насправді арешт Медведчука має бути закономірним продовженням розслідування цього кримінального провадження. Але чомусь попри весь піар ми ще не бачимо цього кроку від влади "слуг".
При цьому цей піар має вигляд доволі лицемірного, враховуючи той факт, що, починаючи з 2012 року, керівником Солом’янської районної у місті Києві організації "Українського вибору" був Олександр Качура – чинний народний депутат від фракції "Слуга народу", один із провідних спікерів правлячої партії, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Ба більше, як випливає з відомостей, оприлюднених Міністерством юстиції, Качура очолював осередок медведчуківської організації у Солом’янському районі навіть станом на 2020 рік, тобто вже будучи народним депутатом від монобільшості (документ у коментарях)", - пише Левченко, ставлячи запитання, чи "понесе хоч якусь відповідальність керівник одного з її осередків".
Крім цього, Левченко зазначає, що "ключові функціонери "Українського вибору", стосовно яких у ЗМІ є багато відомостей щодо їхньої участі у сприянні російській агресії в Україні та загалом їхньої антиукраїнської діяльності, нині цілком спокійно почуваються на підконтрольній Україні території. Крім того, окремі з них обрані депутатами місцевих рад різного рівня від ОПЗЖ на минулорічних місцевих виборах".
"Але щодо них немає повідомлень СБУ, а лише щодо тих, кого покарати вже фізично неможливо", - підкреслює екснардеп.
Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. Офіс Генпрокурора оголосив про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову.
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качура большая гнида уполномоченная ходить от зеленского на ТВ.
не дивно, бо шмаркля в свое збiговисько ЗеМанду зiбрала здебiльшого саме таких...