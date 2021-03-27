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"Слуга народу" Качура очолював осередок "Українського вибору" Медведчука в Солом'янському районі Києва до 2020 року, вже будучи нардепом від монобольшості, - Левченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

З 2012 року до 2020 року включно керівником Солом’янської районної у місті Києві організації "Українського вибору" був Олександр Качура - чинний народний депутат від фракції "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ

Він нагадав, що СБУ оголосила про те, що організація "Український вибір" сприяла російській окупації й анексії Криму.  Офіс Генерального прокурора також заявив, що повідомлено про підозру трьом керівникам ініціативних груп "Українського вибору" за фактом участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Криму.

"По-перше, варто зазначити, що відповідальність за антидержавну діяльність має понести насамперед засновник і керівник "Українського вибору" - Віктор Медведчук. Очевидно, що саме він координував діяльність всіх цих зрадників, про яких повідомляють СБУ і Офіс Генпрокурора. Тож насправді арешт Медведчука має бути закономірним продовженням розслідування цього кримінального провадження.  Але чомусь попри весь піар ми ще не бачимо цього кроку від влади "слуг".

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При цьому цей піар має вигляд доволі лицемірного, враховуючи той факт, що, починаючи з 2012 року, керівником Солом’янської районної у місті Києві організації "Українського вибору" був Олександр Качура – чинний народний депутат від фракції "Слуга народу", один із провідних спікерів правлячої партії, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Ба більше, як випливає з відомостей, оприлюднених Міністерством юстиції, Качура очолював осередок медведчуківської організації у Солом’янському районі навіть станом на 2020 рік, тобто вже будучи народним депутатом від монобільшості (документ у коментарях)", - пише Левченко, ставлячи запитання, чи "понесе хоч якусь відповідальність керівник одного з її осередків".

Слуга народу Качура очолював осередок Українського вибору Медведчука в Соломянському районі Києва до 2020 року, вже будучи нардепом від монобольшості, - Левченко 01

Слуга народу Качура очолював осередок Українського вибору Медведчука в Соломянському районі Києва до 2020 року, вже будучи нардепом від монобольшості, - Левченко 02

Крім цього, Левченко зазначає, що "ключові функціонери "Українського вибору", стосовно яких у ЗМІ є багато відомостей щодо їхньої участі у сприянні російській агресії в Україні та загалом їхньої антиукраїнської діяльності, нині цілком спокійно почуваються на підконтрольній Україні території. Крім того, окремі з них обрані депутатами місцевих рад різного рівня від ОПЗЖ на минулорічних місцевих виборах".

"Але щодо них немає повідомлень СБУ, а лише щодо тих, кого покарати вже фізично неможливо", - підкреслює екснардеп.

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Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. Офіс Генпрокурора оголосив про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Левченко Юрій (41) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+27
Багатовекторний - це той, хто готовий "принять в любом количестве и с любой стороны" (с)?
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27.03.2021 11:16
+22
Ну и что дивного?Там каждый второй такой патриот.Один только Козырь чего стоит.
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27.03.2021 11:16
+17
тот самый качура, который вместе с дубинскитм ссал зебилам в очи и моСхи о "пленках деркача")
что еще раз демонстриует уровень самих зебилов..
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27.03.2021 12:59
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у этого зеленскогог почти все вата медведчука
качура большая гнида уполномоченная ходить от зеленского на ТВ.
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27.03.2021 19:04 Відповісти
зеленым всосал в говнопартию всю рыгомразь, как кокаин
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27.03.2021 22:37 Відповісти
зеленый
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27.03.2021 22:40 Відповісти
ця качура таки справжнє лайно...дiйсний ЗеБiл...еталонний.


не дивно, бо шмаркля в свое збiговисько ЗеМанду зiбрала здебiльшого саме таких...
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28.03.2021 23:09 Відповісти
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