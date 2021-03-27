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Трагедія на Черкащині: унаслідок пожежі загинули дві дівчинки, 2015 і 2017 років народження, та їхня бабуся. ФОТО

У суботу, 27 березня, у селі Білозір'я Черкаського району на вулиці Богдана Хмельницького виникла пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули три людини, зокрема двоє дітей.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення управління ДСНС у Черкаській області.

"На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда з села Хацьки.

Унаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння 3 людини - літня жінка і 2 дитини.

Після тривалих реанімаційних заходів  медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна бабуся та  двоє  дівчаток, 2015 і 2017 народження", - йдеться в повідомленні.

Пожежу на площі 5 кв м було ліквідовано близько 10:00. За попередніми даними, причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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Трагедія на Черкащині: унаслідок пожежі загинули дві дівчинки, 2015 і 2017 років народження, та їхня бабуся 01
Трагедія на Черкащині: унаслідок пожежі загинули дві дівчинки, 2015 і 2017 років народження, та їхня бабуся 02
Трагедія на Черкащині: унаслідок пожежі загинули дві дівчинки, 2015 і 2017 років народження, та їхня бабуся 03

Автор: 

пожежа (4330) трагедія (119) ДСНС (5112) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+10
Це просто жах!!! Щирі співчуття батькам дівчаток і всім рідним!
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27.03.2021 11:48
+4
Какой ты умный, аж страшно
Правильно, всех под суд
Сочувствие ? А нах …
Да ?
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27.03.2021 12:16
+2
Говнострой загорівся, пічка розміщена з порушенням всіх будівельних норм та протипожежних та санітарних правил!
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27.03.2021 11:50
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Це просто жах!!! Щирі співчуття батькам дівчаток і всім рідним!
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27.03.2021 11:48 Відповісти
Ідіоти будують пічки в різних кінцях будинку а потім будують дерев'яні перестінки біля пічки, замість того щоб зробити одну піч в кухні та систему опалення від неї по всьому будинку. Скорше за все було холодно і бабка розпалила піч яку не можна було експлуатувати через близькість дерев'яного простінку і простінок нагрівся за ніч і почав тліти. Пожежа була невелика, але відсутність обов'язкової приточної та витяжної вентиляції, в приміщеннях де знаходиться піч, перетворили будинок на газову камеру і всі загинули. Тут правда ще питання до лікарів, чому не врятували? Лікарів потрібно віддавати під суд!
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27.03.2021 11:58 Відповісти
Какой ты умный, аж страшно
Правильно, всех под суд
Сочувствие ? А нах …
Да ?
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27.03.2021 12:16 Відповісти
Кому співчуття? Батькам які відправили двох малих дітей до бабки, яка не змогла забезпечити їх безпеку в холодному будинку і спалила дітей? Батьків під суд накуй за вбивство власних дітей!
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27.03.2021 13:55 Відповісти
угу, думаю это им сейчас и нужно, тюрьма это то что им поможет выйти с шока и апатии
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27.03.2021 14:55 Відповісти
Пора притягати до відповідальності батьків чиї діти загинули!
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27.03.2021 16:18 Відповісти
Да нет, лучше тебя.
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27.03.2021 19:58 Відповісти
Лучше жувати ніж говорити дурню
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27.03.2021 20:25 Відповісти
Лікарів - під суд, батьків - під суд. Так може вас ще під суд віддамо, за тупі коментарі?
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27.03.2021 15:55 Відповісти
Я розумію що Вас дратує що не всі такі як Ви.
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27.03.2021 16:19 Відповісти
Це вас дратує, а не мене. Нормальна людина в такій ситуації лише поспівчуває, а не буде казати, що кому робити, кого і куди саджати. Це улюблена забавка кацапів, а вони взагалі не люди.
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27.03.2021 22:22 Відповісти
Ты походу печь в доме никогда не топил и вообще далёк от понятия "кладка печи".
Пожар мог возникнуть и когда горящие угли выпадают из поддувала, и когда забывают пластиковую посуду на плите (горящий пластик стекает на пол сбоку и начинает гореть половик или занавеска возле двери).
Зато ты так безапелляционно выдал решение по причине пожара, как будто сам обследовал место пожара.
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27.03.2021 19:34 Відповісти
Навколо пічки не має бути ніяких дерев'яних простінків, а ми на фото бачимо що вони є і саме вони загорілись - це порушення протипожежних вимог та будівельних норм та правил! Тим більше не можна лишати відкритим піддувало, потрібно використовувати дверцята піддувала з вентиляційними отворами а краще за все підводити повітря до пічки з вулиці окремим воздуховодом.
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27.03.2021 20:00 Відповісти
А при чём здесь врачи, что ты на них бочку катишь, или у тебя не все дома???
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27.03.2021 19:55 Відповісти
Якщо діти були живі то їх можна було врятувати, тому це злочин лікарів які дали дітям померти!
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27.03.2021 20:01 Відповісти
Говнострой загорівся, пічка розміщена з порушенням всіх будівельних норм та протипожежних та санітарних правил!
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27.03.2021 11:50 Відповісти
І швець, і жнець, і на дуді грець...
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27.03.2021 12:36 Відповісти
Стройте из кирпича, перекрытия - ж.б. Скупой платит дважды.
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27.03.2021 12:41 Відповісти
Найболючіші новини,коли гинуть діти.Найщиріші співчуття всім рідним та близьким.
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27.03.2021 12:55 Відповісти
лепят с говна и палок, все равно война , бамбить будут или кулачить
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27.03.2021 16:20 Відповісти
Фух, как вспомню топку печи, аж типает, всё время боялся обратного хода и Травануться угарным газом. Уже несколь лет живу без этого кошмара, а сколько людей ещё с печным отоплением, и такие случаи ещё впереди.
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27.03.2021 19:40 Відповісти
 
 