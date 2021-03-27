Трагедія на Черкащині: унаслідок пожежі загинули дві дівчинки, 2015 і 2017 років народження, та їхня бабуся. ФОТО

У суботу, 27 березня, у селі Білозір'я Черкаського району на вулиці Богдана Хмельницького виникла пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули три людини, зокрема двоє дітей.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення управління ДСНС у Черкаській області.

"На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда з села Хацьки.

Унаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння 3 людини - літня жінка і 2 дитини.

Після тривалих реанімаційних заходів медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна бабуся та двоє дівчаток, 2015 і 2017 народження", - йдеться в повідомленні.

Пожежу на площі 5 кв м було ліквідовано близько 10:00. За попередніми даними, причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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