Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Максим Абрамович, 1994 року народження, загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині. ФОТО
У п'ятницю, 26 березня, у районі населеного пункту Шуми Донецької області унаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ загинув Максим Абрамович, 1994 року народження, житель міста Дубровиця Рівненської області, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Дубровицької міської ради.
"Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на сході України загинув боєць із Дубровиці Максим Абрамович, 1994 року народження. Розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, патріот України.
Максим навчався у Дубровицькій ЗОШ №2, був гарним учнем, активним спортсменом, вихованцем школи "Бойового гопака" та представляв нашу громаду на різних змаганнях. Навчався в Харківському університеті. З 2017-го до 2020 року включно проходив службу в Збройних силах за контрактом та брав участь у бойових діях у зоні АТО. У грудні 2020 року знову став на захист України.
Щирі співчуття матері, яка виховала сина-героя! Ми поділяємо з вами гіркоту і біль непоправної втрати і низько схиляємо голови у скорботі за нашим захисником.
Вічна пам'ять герою України - Максиму Абрамовичу, який віддав своє молоде життя за мир і спокій на рідній землі.
Слава Україні!
Героям слава!"
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.
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