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Новини Фото ДТП
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Вантажівка зіткнулася із таксі в Миколаївській області, три людини загинули, - Нацполіція. ФОТО

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю вантажівки та таксі. Унаслідок аварії три людини загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

ДТП з участю вантажівки Renault Magnum та автомобіля Opel Vectra сталася в суботу, 27 березня, близько 11:30 на 140-му км автодороги Одеса-Вознесенськ-Новий Буг у Вознесенському районі.

"Унаслідок зіткнення транспортних засобів 36-річний водій таксі і два його пасажири загинули на місці події. 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Вантажівка зіткнулася із таксі в Миколаївській області, три людини загинули, - Нацполіція 01
Вантажівка зіткнулася із таксі в Миколаївській області, три людини загинули, - Нацполіція 02

Автор: 

ДТП (4468) Миколаївська область (2275)


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Лобове , жаль людей.
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27.03.2021 15:42 Відповісти
дорога наверняка пустая была. но что кто-то заснул тоже не верится. жаль людей
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27.03.2021 17:29 Відповісти
дорог нет, летают как сумашедшие, колесо стрельнуло и вот результат
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27.03.2021 17:38 Відповісти
Ёлки - палки, на трассе считай никого и не было, кроме этих двух машин, ну как могло такое случиться??? Соболезнование родным и знакомым.
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27.03.2021 19:23 Відповісти
по борозде- так 61-летний магнумовец проснулся в кювете...(((
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27.03.2021 21:13 Відповісти
да уж ....взял такси , съездить ...ну а шо , раньше водители первого класса (вроде бы ) должны были такси водить , а сегодня ....?
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30.03.2021 21:38 Відповісти
 
 