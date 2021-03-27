Вантажівка зіткнулася із таксі в Миколаївській області, три людини загинули, - Нацполіція. ФОТО

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю вантажівки та таксі. Унаслідок аварії три людини загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

ДТП з участю вантажівки Renault Magnum та автомобіля Opel Vectra сталася в суботу, 27 березня, близько 11:30 на 140-му км автодороги Одеса-Вознесенськ-Новий Буг у Вознесенському районі.

"Унаслідок зіткнення транспортних засобів 36-річний водій таксі і два його пасажири загинули на місці події. 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).



