Вантажівка зіткнулася із таксі в Миколаївській області, три людини загинули, - Нацполіція. ФОТО
У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю вантажівки та таксі. Унаслідок аварії три людини загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
ДТП з участю вантажівки Renault Magnum та автомобіля Opel Vectra сталася в суботу, 27 березня, близько 11:30 на 140-му км автодороги Одеса-Вознесенськ-Новий Буг у Вознесенському районі.
"Унаслідок зіткнення транспортних засобів 36-річний водій таксі і два його пасажири загинули на місці події. 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав", - повідомили в поліції.
За цим фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).
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