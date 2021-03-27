Локдаун - не для усіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями. ФОТОрепортаж
Парковки ресторанів в елітній Конча-Заспі в межах Києва (що перебуває у "червоній" зоні карантину) заповнені автомобілями відвідувачів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише журналіст Михайло Ткач, публікуючи відповідні фотографії.
"Відразу видно, що карантин суворий, а локдаун справедливий для всіх бізнесменів і верств населення. Тут вам відразу і перша, і друга, і третя хвилі відвідувачів і завдаток на четверту хвилю коронавірусу.
Взимку під час попереднього локдауну ми зняли матеріал і показали, що всі ресторани Конча-Заспи працювали, а поліція бездіяла. Чи була реакція відповідних органів? А якою могла бути реакція, якщо сам президент відзначав день народження в порушення канантинних обмежень і власним прикладом продемонстрував громадянам всю серйозність ставлення до пандемії.
Мені знову відвідувачів у шубах змушувати тікати лісами, чи правоохоронці нарешті почнуть робити свою роботу?
АПД. Зупинив поліцейських, які просто проїхали повз оце, а вони кажуть: "Викликайте "102", і будемо реагувать". І поїхали собі".
Будь ласка, зачекайте...
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А лохам будем натряхивать про переполненные больницы, на камеру разворачивать палатки и карту в красный цыет красить.
лохизебилы
Ти типу аргументував... Сам "зонування" подивився?
https://images.cnscdn.com/images/1/f/9/a/1f9ae589d9ac45d2ef3d367740723f21/original.jpg
то шо мажорам Коран не писаний, то зрозуміло... настигне, ще їх кара господня...
Это кого этот чертик заставлял бежать лесами??? ОнО хто какое???
Парковки ресторанов в элитной Конча-Заспе в пределах города Киева (находящегося в красной зоне карантина) заполнены автомобилями посетителей.
То есть этому нищеброду муляет то что миллионеры в ресторанах сидят. А не то - где этот ресторан находится. Уверен, что без карантина он тоже мимо этих ресторанов просто так не ходит - то жопу покажет, то козьи рожки состроит.
А ти, що тим баригам зад підлизуєш?...
Эти ребята как раз ходят в перчатках, масках, и очень берегут свое здоровье. Потому что им есть что терять.
далеко
Не понимаю, почему богатые люди не имеют право покупать то что бедным не по карману.
Честно заработали или нет - второй вопрос. Если интересует - пусть журналист это и копает. А цепляться просто к тому что кто-то богаче тебя - то жлобство какое-то.
..А далі відро ,швабру * і *вперёд *
Ну шо сказать про немецкий локдаун? -- он держится исключительно на сознательности немцев. Везде жёстко маски, дезинфекторы, дистанция. Некоторые фирмы, даже запрещают водилам, шо груз привезли, заходить в помещения -- на улице под козырьками все вопросы решаются... ...биотуалеты выставлены, маски выдают приезжим, анкеты заполняем на предмет самочувствия и возможных контактов с больными. Замечания друг другу делают, если маска под носом висит... ...и всэ такэ...
Я поддерживаю народную самодисциплину.
...но от людей я отвык -- как из далёкого космоса вернулся -- прикольно снова вливаться в коллектив...*)
...расскажи подробней про "Розетку" -- я их огорчу...*)
Так, а шо, ті в шубах не повмирали від ковідли?
вакцинировались-теперь можно
за украденные деньги отдохнуть от грабежа народа
І вже половина населення провакцинувалася, а друга половина перехворіла...
далі думай сам