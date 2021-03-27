Локдаун - не для усіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями. ФОТОрепортаж

Парковки ресторанів в елітній Конча-Заспі в межах Києва (що перебуває у "червоній" зоні карантину) заповнені автомобілями відвідувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише журналіст Михайло Ткач, публікуючи відповідні фотографії.

"Відразу видно, що карантин суворий, а локдаун справедливий для всіх бізнесменів і верств населення. Тут вам відразу і перша, і друга, і третя хвилі відвідувачів і завдаток на четверту хвилю коронавірусу.

Взимку під час попереднього локдауну ми зняли матеріал і показали, що всі ресторани Конча-Заспи працювали, а поліція бездіяла. Чи була реакція відповідних органів? А якою могла бути реакція, якщо сам президент відзначав день народження в порушення канантинних обмежень і власним прикладом продемонстрував громадянам всю серйозність ставлення до пандемії.

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Мені знову відвідувачів у шубах змушувати тікати лісами, чи правоохоронці нарешті почнуть робити свою роботу?

АПД. Зупинив поліцейських, які просто проїхали повз оце, а вони кажуть: "Викликайте "102", і будемо реагувать". І поїхали собі".













