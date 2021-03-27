На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони. ФОТО

Безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 здійснили польоти з материкової частини України до острова Тендрівська коса, який лежить у Чорному морі. Дрони відпрацьовували різні навчальні завдання з маневрування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє інформаційне агентство "АрміяІнфом".

На острові Тендрівська коса розташований військово-морський полігон. Цей полігон є багатофункціональним, на ньому тренуються і підвищують боєготовність різні підрозділи Військово-Морських Сил. Наприклад, відбуваються тренування з висадки морського десанту на необладнане узбережжя, катерні тактичні групи виконують артилерійські стрільби по берегових цілях. Крім того, на полігоні нещодавно відпрацьовували випробування бронетранспортера БТР-4, який спеціально адаптований для морської піхоти й планують прийняти на озброєння.

Нагадаємо, що цього року ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів Bayraktar TB2 із покращеними характеристиками, наприклад, збільшеною дальністю польоту, які будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил як на суходолі, так і на морі.

Що цікаво, нещодавно Туреччина задіяла свої ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 проти морських цілей на навчаннях Mavi Vatan-2021. Безпілотник вперше вразив надводну ціль високоточним боєприпасом. Навчання відбувалися у східній частині Середземного моря. Bayraktar TB2 використовував ракету MAM-L із лазерним наведенням, розроблену і вироблену в Туреччині. Ціль перебувала поблизу берегової лінії, між невеликими островами.

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