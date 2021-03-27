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Новини Фото Оборона
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На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони. ФОТО

Безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 здійснили польоти з материкової частини України до острова Тендрівська коса, який лежить у Чорному морі. Дрони відпрацьовували різні навчальні завдання з маневрування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє інформаційне агентство "АрміяІнфом".

На острові Тендрівська коса розташований військово-морський полігон. Цей полігон є багатофункціональним, на ньому тренуються і підвищують боєготовність різні підрозділи Військово-Морських Сил. Наприклад, відбуваються тренування з висадки морського десанту на необладнане узбережжя, катерні тактичні групи виконують артилерійські стрільби по берегових цілях. Крім того, на полігоні нещодавно відпрацьовували випробування бронетранспортера БТР-4, який спеціально адаптований для морської піхоти й планують прийняти на озброєння.

Нагадаємо, що цього року ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів Bayraktar TB2 із покращеними характеристиками, наприклад, збільшеною дальністю польоту, які будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил як на суходолі, так і на морі.

Що цікаво, нещодавно Туреччина задіяла свої ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 проти морських цілей на навчаннях Mavi Vatan-2021. Безпілотник вперше вразив надводну ціль високоточним боєприпасом. Навчання відбувалися у східній частині Середземного моря. Bayraktar TB2 використовував ракету MAM-L із лазерним наведенням, розроблену і вироблену в Туреччині. Ціль перебувала поблизу берегової лінії, між невеликими островами.

Також читайте: Науседа передав ЗСУ "ловця дронів" - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам

 На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони 01

безпілотник (4170) оборона (4783) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+29
Беспилотники Bayraktar TB2 провели учения на Тендровской косе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8356
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27.03.2021 16:10
+21
Про тушонку от Америки в 1941 то сказки для расеян, которые "и без помощи всех победили".
А так везли ВСЕ, от пуговиц до самолетов и танков.
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27.03.2021 16:46
+20
Не ерзай на бутылке, мокша. Прямую кишку поранишь
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27.03.2021 16:15
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Беспилотники Bayraktar TB2 провели учения на Тендровской косе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8356
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27.03.2021 16:10 Відповісти
Не ерзай на бутылке, мокша. Прямую кишку поранишь
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27.03.2021 16:15 Відповісти
Не кормите эту русскую свинью.
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27.03.2021 16:18 Відповісти
что нельзя было их вчера использовать чтобы предотвратить гибель наших воинов ?
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27.03.2021 16:15 Відповісти
Байрактары подавляют ваши РЭБ как показал Карабах Ливия и Сирия
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27.03.2021 16:20 Відповісти
когда Байрактар приближается к Панцирю ,Панцирь слепнет
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27.03.2021 16:21 Відповісти
Идиот?
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27.03.2021 17:11 Відповісти
"И это правильно ,товарищи!" ( м.с.горбачев.)
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27.03.2021 16:18 Відповісти
и кули толку ,гибнут наши ребята
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27.03.2021 16:18 Відповісти
Українські безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 декілька діб «працюють над Тендрівською косою»..

На Тендровской косе прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar TB2, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7336
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27.03.2021 16:20 Відповісти
Най хлопці вчаться, аби в слушну мить не замислювались, як і що треба робити!
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27.03.2021 16:30 Відповісти
можно было бы и над Джарылгачом полетать,что бы у кацапни полыхнуло,все таки ближе к Крыму.20 км.
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27.03.2021 20:22 Відповісти
судя по траектории движения, наверно учились стрелять по морским целям.. и давать целеуказание наземным..
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27.03.2021 20:32 Відповісти
можно было бы и поближе к Крымсу поучиться. хай бы кацапня понервничала
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27.03.2021 20:37 Відповісти
С почином так сказать. Теперь формирование полноценных эскадрилий и постановка их на боевое дежурство над Лугандоном и вблизи Крыма. А также что-то не слышу о запуске производства своих боеприпасов к ним и кооперации с поляками по дронам-камикадзе. Азеры показали класс в этом деле. Это нам на ближайшее будущее, вместо корветов и F-35
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27.03.2021 16:27 Відповісти
Учения это всегда хорошо.нужно штук 100 байракторов!
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27.03.2021 16:31 Відповісти
учится надо на лаптях
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27.03.2021 16:34 Відповісти
Эрдоган по братски подарил Украине 100 Байрактаров,РАБссия против милитаризации Украины,но Байден военную утвердил помощь Зелемойским по браццки...300 лямов долларов,это вам не тушонка Рузвельта советским баранам в 1941 году
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27.03.2021 16:32 Відповісти
Про тушонку от Америки в 1941 то сказки для расеян, которые "и без помощи всех победили".
А так везли ВСЕ, от пуговиц до самолетов и танков.
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27.03.2021 16:46 Відповісти
Одним из таких баранов был твой дед, или оно в сс служило?
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28.03.2021 08:54 Відповісти
.. а чего тогда Шойгу отменил приказ о рассекречивании архивов ВОВ? Наверное дидывоевали в совсем не человеческом образе начали всплывать? Да и оказывается ещё нашли планы нападения на Турцию... строго секретные... как же их рассекретить? Так что в стаде начались волнения.. Вожаки начали бояться, что стадо много узнает..??!!!
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28.03.2021 12:25 Відповісти
SS, вермахт, люфтваффе, крігсмаріне не отримували подачок ні від кого. Жодних. І громили всіх силами врази меншими.
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28.03.2021 15:52 Відповісти
Сейчас в Черном море проходят учения стран НАТО,в них участвует куча кораблей самолетов и прочих ракет до 29 марта...
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27.03.2021 16:35 Відповісти
При сцикливом жиденыше, какие-либо учения ВСУ высокоточным оружием - это как нонсенс. В его тупорылой голове, украинская армия сложила оружие и отступила ближе к Чопу и Шегини, а он продолжает продавать лигу смеха и сватов - кацапам.
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27.03.2021 16:38 Відповісти
Покакал?
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27.03.2021 17:57 Відповісти
.. на Вас точно и очень удачно!!!))) А вопрос задали в ожидании следующего?
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28.03.2021 12:53 Відповісти
Жри меньше шЫколада, может и глаза откроются....
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28.03.2021 12:55 Відповісти
.. ну на тебя нас@рать можно и с закрытыми глазами.... )))) Ты не успеваешь считать сходивших на тебя..!!!))))
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28.03.2021 13:10 Відповісти
Да, патриотизм из тебя прямо прёт!
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28.03.2021 13:12 Відповісти
..и представляешь...прямо на тебя... и с закрытыми глазами!!! А сколько таких как я на вас..зелёную падаль ...ходят....))) Да и сами обсе@аетесь каждый божий день по самое нехочу. Так что вам... не привыкать...)))
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28.03.2021 13:17 Відповісти
Написал и удалил... Понял, что https://censor.net/ru/user/219571 это козёл-провокатор!
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28.03.2021 13:22 Відповісти
.. о...зелёное обгаженное чучело думает что что то понимает???? Как там поезд с вагнеровцами.... ? Когда прибывает?
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28.03.2021 13:48 Відповісти
Добавлю тебе эпитетов, можно ещё писать: ДовбоЗЕби, ЗЕлебобіки,Зеботы ****** !!! 73процентные ******** в кубе, ЗЕ-сепары,ЗЕленомордые сволочи, Членосос подкацапный, грязное рузькэ, вонючка рузька,ЗЕскот, ЗАсраки, ЗЕфилитик,ЗЕублюдок,ЗЕмразь. Когда это запомнишь напишу ещё.... А то у тебя словарь как у дикаря из племени мумбо-юмбо, а ведь входишь в 25% самых образованных и умных......
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28.03.2021 14:04 Відповісти
.. о да ты все кликухи свои фиксируешь?! Уважение!!! Гордишься Заслугами?! А у 25 процентов туговато.. Порохоботы.. Шоколадники... ну ещё там что то...незначительное!!!))) А по вагнеровцам что промычишь? ЗЕскот...?! ( не придумал. Ты сам обозначился!!)
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28.03.2021 14:19 Відповісти
Гуляй козёл-провокатор! Раздувай "винигрет"!
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28.03.2021 14:26 Відповісти
.. ну прощавай...сидящий по горло в дерьме!! Не переживай...Всё будет по прежнему. Гадить люди на мразь будут постоянно...Так что благоприятная среда тебе обеспечена...))))
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28.03.2021 16:15 Відповісти
Скорее так и козёл и провокатор... Но похоже остался без премии!
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28.03.2021 16:29 Відповісти
Историк Андрей Зубов : РАБссия находится в ужасающем положение...Путлер убийца и это Крах для кремля,правильно дед Зубов сказал...Финита ля комедия
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27.03.2021 16:39 Відповісти
СССр был намного круче сраной РАБссии да и тотс сдох без единого выстрела от стан НАТО...
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27.03.2021 16:43 Відповісти
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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27.03.2021 16:46 Відповісти
Гетьман Порошенко положил на лопатки Путлерскую РАБссию... поэтому и воют Крысы ********** Салавьева Сикелева...мы обосрались с Новороссией...
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27.03.2021 16:48 Відповісти
На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1680
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27.03.2021 16:51 Відповісти
Не секретная уже информация.Британия создала элитный Спецназ по уничтожению ВагнерНетов РАБссии в любой точке Мира...,а это значит мочить будут тихо и молча...
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27.03.2021 16:58 Відповісти
ну, это ты Швеца повторил
тогда повтори и то, что он про Пороха сказал
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27.03.2021 19:28 Відповісти
По сути и содержанию Фултонская речь Уинстона Черчилля в 1946 году о начале Холодной войны,и интервью Байдена недавно,это почти одно и тоже,с учетом современных реалий...
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27.03.2021 17:07 Відповісти
А воз и ныне там.
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27.03.2021 17:18 Відповісти
Тут пришла сравнительная информация по экономике за 2011 год и за сегодня,что имела РАБссия тогда и сейчас... Но санкции не работают,то Путлер обсерон...а РАБссия встала с кален...
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27.03.2021 17:23 Відповісти
Средняя пенсия по РАБссии за 2011 год ,285 долларов в месяц,сейчас 175...Путлер не вор...,
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27.03.2021 17:25 Відповісти
Сенатор,когда даешь сравнительные цифры,то сравнивай их и с пенсией Украины.Всех пенсионеров Украины грохнули на все лопатки сразу же после выборов номера 5.При злочинном Яныке в 2013 была пенсия 200 долларов,а при "гидном" сразу же стала 66,6.И никто не вор...
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27.03.2021 18:19 Відповісти
Супер!
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27.03.2021 18:42 Відповісти
А в совке, когда у него оккупировали 8% территории, на неоккупированных территориях, люди от голода умирали... А Украины оккупировано 13% территории... Но тебе малоросу все равно ничего не дойдет...
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27.03.2021 19:57 Відповісти
Заробитчане видимо и валят с неньки, чтоб не дохнуть с голоду.
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27.03.2021 20:19 Відповісти
Пойди лучше своих бабулек накорми, что бы по мусоркам не лазили... Переживалец фигов... Чего тряпки своей власовской стесняешься?)
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27.03.2021 22:04 Відповісти
РАБ на галерах устал.... На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 455
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27.03.2021 17:33 Відповісти
Шойгу обеспокоен
На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8896
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27.03.2021 17:34 Відповісти
На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4036
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27.03.2021 18:13 Відповісти
Когда цапов тыкаеш в это носом, они говорят, И чё?
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27.03.2021 19:43 Відповісти
Доказательство что советское быдло Сралина было дерьмом...
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27.03.2021 18:16 Відповісти
Сенатор,когда даешь сравнительные цифры,то сравнивай их и с пенсией Украины.Всех пенсионеров Украины грохнули на все лопатки сразу же после выборов номера 5.При злочинном Яныке в 2013 была пенсия 200 долларов,а при "гидном" сразу же стала 66,6.И никто не вор...
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27.03.2021 18:20 Відповісти
Сенатор,когда даешь сравнительные цифры,то сравнивай их и с пенсией Украины.Всех пенсионеров Украины грохнули на все лопатки сразу же после выборов номера 5.При злочинном Яныке в 2013 была пенсия 200 долларов,а при "гидном" сразу же стала 66,6.И никто не вор...
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27.03.2021 18:23 Відповісти
ну, рано или поздно ведь используют... массированно
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27.03.2021 19:27 Відповісти
А у нас, что, бои идут на Тендровской косе? Или не знаете, где обезьян приложить? Маразм.
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27.03.2021 18:41 Відповісти
.. а что Вы тоже своего первоклашку сразу на аттестат в десятый класс ведёте? Или обучаться надо сразу на передовой? Может хоть немножко думать попытаемся!?
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28.03.2021 13:06 Відповісти
Наконецто!
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27.03.2021 18:51 Відповісти
Да когда уже по прямому назначению будут применять?
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27.03.2021 19:26 Відповісти
могли б полететь зафигарить в симферополь рэкэтира гоблина
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27.03.2021 19:46 Відповісти
А если ответка прилетит??
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27.03.2021 20:20 Відповісти
тебе по жопе нано балалайкой и кококшником из говна и веток)
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27.03.2021 22:11 Відповісти
"Біля берегів Болгарії проходять міжнародні військові навчання "Sea Breeze 2020", за участю 10 країн - самої Болгарії, а також Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини і США."

Ми що вже навіть не кандидати? Браво Зе, що сказати..
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27.03.2021 21:00 Відповісти
Страна которая выпускает ракеты, свои выпускать беспилотники не может?
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27.03.2021 22:25 Відповісти
Дело не в планере, а в начинке...
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28.03.2021 14:21 Відповісти
 
 