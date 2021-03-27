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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася днями в Донецькій області. У небо над окупованою територією запустили прапори України з емблемою Нацгвардії і батальйону "Донбас".

Про це 27 березня повідомили в пресцентрі операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Організували акцію військові ЗСУ і спецназівці Національної гвардії. Спочатку в повітря в напрямку окупованих територій запустили прапор Нацгвардії України.

"Такі подіії надзвичайно важливі. Вони підтримують моральний дух тієї частини населення окупованих земель, які чекають нашого повернення. Від початку року ми вже встигли запустити український прапор над Армянськом в Криму. Кілька десятків разів запускали прапори та листівки над окупованими землями Донбасу", – пояснив мешканець Донеччини Влад Борода.

Згодом в небо піднялася емблема добровольчого батальйону "Донбас".

Запуск прапорів провели поблизу пам'ятника Герою України Василю Сліпаку.

Того дня у бік позицій російських окупантів полетіли не лише прапори, а й листівки.

Також читайте: "Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу", - в бік Донецька запустили червоно-чорний прапор. ВIДЕО

Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Також читайте: Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА

Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 02
Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 03
Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 04
Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук

Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 06
Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 07
Акція Привітай тих, хто чекає на тебе! відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС 08

прапор (482) Донбас (22356) Об’єднані сили (598)


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Топ коментарі
+3
Ракеты "Точка-У" смотрелись бы ещё лучше.
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27.03.2021 22:18
+1
Підтримую. Але навіщо використали перевернутий державний прапор?

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3939
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27.03.2021 23:51
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Методы прошлого века, как по мне. Ну вот кто и что из этого рассмотрит в небе?
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27.03.2021 22:06 Відповісти
Несколько десятков раз запускали флаги и листовки над оккупированными землями Донбасса"Источник: https://censor.net/ru/p3256011
Видно же, что через определённое время сработает китайский будильник и сбросит листовки.
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27.03.2021 22:24 Відповісти
Всі хто за Україну звідти вже виїхали,а ті шо там лишились на Україну не чекають.
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27.03.2021 22:10 Відповісти
Верно, но только отчасти...
Некоторых в мокшандию не впустили, поэтому в Украину рванули, ради более спокойного существования. Но и тут пальцы веером разводят, типо - мы особенные. Не все конечно, по личным наблюдениям, процентов 40-50. Видал таких "беженцев".
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28.03.2021 00:07 Відповісти
деньги на ветер
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27.03.2021 22:16 Відповісти
Ракеты "Точка-У" смотрелись бы ещё лучше.
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27.03.2021 22:18 Відповісти
До лампочки.
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27.03.2021 23:14 Відповісти
Підтримую. Але навіщо використали перевернутий державний прапор?

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3939
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27.03.2021 23:51 Відповісти
это сей час он у нас перевернутый, исторически он такой должен быть!
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28.03.2021 09:01 Відповісти
Бгг. Ти із містифікаторів?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Містифікації прапора України
https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/12/131230_ukraine_flag_ko Жовтий зверху: чи потрібен Україні перевернутий прапор?
https://www.5.ua/fotogalereja/synozhovtyi-chy-zhovtoblakytnyi-istoriia-derzhavnoho-prapora-ukrainy-176072.html Синьо-жовтий чи жовто-блакитний?
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29082827.html Перевернутий синьо-жовтий. Правда чи міф?
"У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Віктор Янукович пише книжку. Після незабутнього «проффесора» й «Анни Ахмєтової» Віктор Федорович робить наукове відкриття і в царині державних символів. Поруч із ним на обкладинці книжки прапор. Але зображений - догори дриґом."
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28.03.2021 23:38 Відповісти
Дуже змістовна акція. Особливо під час затримання за висмоктаними з пальця звинуваченнями фсбу та ув'язнення сепарським судом першого комбата батальону "Донбас" Семена Семенченко. Того самого, який звільняв Лисичанськ, блокував порошеньківське забезпечення "ордло" всім необхідним для існування разом з ахметівським вугіллям з оркостану та намагався створити бойовий підрозділ з атошників, який би крошив в Сирії та Лівії вагнерівців, врятованих від затримання в Україні силами грушників з АП.
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28.03.2021 02:51 Відповісти
Не туди вітер подув.
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28.03.2021 02:56 Відповісти
 
 