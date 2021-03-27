Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася днями в Донецькій області. У небо над окупованою територією запустили прапори України з емблемою Нацгвардії і батальйону "Донбас".
Про це 27 березня повідомили в пресцентрі операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Організували акцію військові ЗСУ і спецназівці Національної гвардії. Спочатку в повітря в напрямку окупованих територій запустили прапор Нацгвардії України.
"Такі подіії надзвичайно важливі. Вони підтримують моральний дух тієї частини населення окупованих земель, які чекають нашого повернення. Від початку року ми вже встигли запустити український прапор над Армянськом в Криму. Кілька десятків разів запускали прапори та листівки над окупованими землями Донбасу", – пояснив мешканець Донеччини Влад Борода.
Згодом в небо піднялася емблема добровольчого батальйону "Донбас".
Запуск прапорів провели поблизу пам'ятника Герою України Василю Сліпаку.
Того дня у бік позицій російських окупантів полетіли не лише прапори, а й листівки.
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Видно же, что через определённое время сработает китайский будильник и сбросит листовки.
Некоторых в мокшандию не впустили, поэтому в Украину рванули, ради более спокойного существования. Но и тут пальцы веером разводят, типо - мы особенные. Не все конечно, по личным наблюдениям, процентов 40-50. Видал таких "беженцев".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Містифікації прапора України
https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/12/131230_ukraine_flag_ko Жовтий зверху: чи потрібен Україні перевернутий прапор?
https://www.5.ua/fotogalereja/synozhovtyi-chy-zhovtoblakytnyi-istoriia-derzhavnoho-prapora-ukrainy-176072.html Синьо-жовтий чи жовто-блакитний?
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29082827.html Перевернутий синьо-жовтий. Правда чи міф?
"У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Віктор Янукович пише книжку. Після незабутнього «проффесора» й «Анни Ахмєтової» Віктор Федорович робить наукове відкриття і в царині державних символів. Поруч із ним на обкладинці книжки прапор. Але зображений - догори дриґом."