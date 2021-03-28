У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. ВІДЕО 18+

У селищі Подвірки Харківської області Mercedes на великій швидкості збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківщини.

Аварія сталася на вулиці Сумський шлях 27 березня близько 12:55.

"29-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Від травм дитина померла на місці ДТП", - повідомили в поліції.

На опублікованому відео видно, як дівчинка вибігає на дорогу і її на швидкості збиває машина. Після зіткнення автомобіль з'їхав із проїжджої частини.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

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Водія вже затримали. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).







Санкція статті передбачає до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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