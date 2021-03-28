Понад 3,5 тисячі правоохоронців забезпечують правопорядок на довиборах у Раду, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

До забезпечення правопорядку під час голосування на довиборах у Верховну Раду України від 28 березня залучено понад 3,5 тисячі правоохоронців. На території країни створено 91 територіальну виборчу комісію і 235 дільничних виборчих комісій.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Сьогодні, 28 березня, відбуваються проміжні і повторні вибори депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад із кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів. Всі дільниці перебувають під цілодобовою охороною правоохоронців. Вибори відбуваються в усіх областях України.

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Зокрема, в Донецькій та Івано-Франківській областях відбуваються проміжні вибори народних депутатів України. На території цих областей створено дві окружні виборчі комісії і 229 дільничних виборчих комісій.

Для гарантування громадської безпеки та порядку залучено понад 3,5 тис. поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також створено мобільні резерви правоохоронців.









"Основне завдання поліції - гарантувати безпеку громадян і проведення чесних виборів. Правоохоронці оперативно реагують на заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом. Водночас поліцейські стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень на дільницях", - підкреслили в пресслужбі Нацполіції.