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На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення. ФОТОрепортаж

На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення. ФОТОрепортаж

На довиборах до Верховної Ради України, які сьогодні відбуваються на двох округах (в Івано-Франківській та Донецькій областях) фіксують перші порушення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Повідомляється, що на окрузі №50 у Донецькій області всі дільниці відкрилися вчасно. На одній із дільниць у Покровську комісія поклала контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці  цього міста спостерігачі виявили неоформлений список виборців для голосування за місцем перебування.

На ще кількох дільницях у Покровську не вели протокол ранкового засідання. А на дільниці у школі Добропілля лише три урни для голосування, одна з них - для людей з ознаками ГРЗ.

Читайте також: Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях

Спостерігачі також повідомляють про недотримання карантинних заходів. На дільниці  №140769 члени комісії наділи маски тільки після зауваження. А на дільниці в Мирнограді члени комісії не прикривають маскою ніс, а секретар взагалі без маски.

Водночас на окрузі №87 в Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася із затримкою на пів години, оскільки комісія вчасно не підготувала контрольні талони. А за даними обласної поліції, всі дільниці відкрилися о 8:00.

Читайте також: Зеленський і ОП використовують офіційні наради для агітації за Вірастюка, - "ОПОРА"

Спостерігачі громадського руху "Чесно", зі свого боку,  повідомляють про незначну явку виборців.
Про це йдеться на сторінці організації у фейсбуці.

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Крім того, спостерігачі руху фіксують агітацію на обох округах.

"Політики свідомо використовують кольори і шрифти, впізнавані для виборців. Є й агітація, яку просто не зняли комунальники, ми її теж встигли пофотографувати. Також на обох округах на деяких дільницях біографії кандидатів висять не в алфавітному порядку", - розповіли в "Чесно" .

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На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення 04
На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення 05
На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення 06
На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення 07

На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення 08

Автор: 

вибори (6694) Донецька область (8529) Івано-Франківська область (951) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+6
Ну, перечисленные нарушения- это фигня! Там уже (на 50-м) другое в ход пошло. Вот это:

"У 50 окрузі триває виборчий процес. Станом на 12:00 годину будь-яких порушень на дільницях зафіксовано не було", - повідомив голова окружної виборчої комісії №50 Віталій Барановський.
При цьому повідомляється, що в окрузі виникли певні труднощі зі збором інформації про явку виборців.
"Це сталося через відсутність мобільного зв'язку на деяких ділянках. Зараз це питання вирішується і вже найближчим часом в ОВК пообіцяли оприлюднити дані по явці", - йдеться у повідомленні.(с). Это- нечто новенькое, такого ранее не было.
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28.03.2021 13:02
+5
На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения - Цензор.НЕТ 5441
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28.03.2021 13:01
+3
А чому це на деяких бігбордах політична реклама кацапською???
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28.03.2021 13:09
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На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения - Цензор.НЕТ 5441
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28.03.2021 13:01 Відповісти
Это шо? Ядерный взрыв прямо по курсу? Или- чисто по корме?
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28.03.2021 13:03 Відповісти
Якщо по кормі, то надує як футбольні м"ячі. Батько розповідав що на під час війни вони їхали кудись в кузові полуторки. Двоє сиділо прямо в кузові, а він сів на пусту каністру що валялась там. Наскочили на міну і двох роздуло вибухом, а йому нічого не було. Отака у мухи срака.
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28.03.2021 13:13 Відповісти
О, как! Неслабая история, даже в башку бы не пришло. Наверное, те кто на фотке- тоже её не знают.
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28.03.2021 13:15 Відповісти
Залп пердаков
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28.03.2021 13:34 Відповісти
Это избирателям напоминают как они выбирали преза
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28.03.2021 13:25 Відповісти
Ну, перечисленные нарушения- это фигня! Там уже (на 50-м) другое в ход пошло. Вот это:

"У 50 окрузі триває виборчий процес. Станом на 12:00 годину будь-яких порушень на дільницях зафіксовано не було", - повідомив голова окружної виборчої комісії №50 Віталій Барановський.
При цьому повідомляється, що в окрузі виникли певні труднощі зі збором інформації про явку виборців.
"Це сталося через відсутність мобільного зв'язку на деяких ділянках. Зараз це питання вирішується і вже найближчим часом в ОВК пообіцяли оприлюднити дані по явці", - йдеться у повідомленні.(с). Это- нечто новенькое, такого ранее не было.
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28.03.2021 13:02 Відповісти
А чому це на деяких бігбордах політична реклама кацапською???
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28.03.2021 13:09 Відповісти
Тому що нынешняя власть не против
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28.03.2021 13:26 Відповісти
Ніколи не міг зрозуміти "дятлів" які реагують чи пітдаються впливу агітації чи реклами.
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28.03.2021 17:55 Відповісти
 
 