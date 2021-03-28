На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення. ФОТОрепортаж

На довиборах до Верховної Ради України, які сьогодні відбуваються на двох округах (в Івано-Франківській та Донецькій областях) фіксують перші порушення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Повідомляється, що на окрузі №50 у Донецькій області всі дільниці відкрилися вчасно. На одній із дільниць у Покровську комісія поклала контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці цього міста спостерігачі виявили неоформлений список виборців для голосування за місцем перебування.

На ще кількох дільницях у Покровську не вели протокол ранкового засідання. А на дільниці у школі Добропілля лише три урни для голосування, одна з них - для людей з ознаками ГРЗ.

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Спостерігачі також повідомляють про недотримання карантинних заходів. На дільниці №140769 члени комісії наділи маски тільки після зауваження. А на дільниці в Мирнограді члени комісії не прикривають маскою ніс, а секретар взагалі без маски.

Водночас на окрузі №87 в Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася із затримкою на пів години, оскільки комісія вчасно не підготувала контрольні талони. А за даними обласної поліції, всі дільниці відкрилися о 8:00.

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Спостерігачі громадського руху "Чесно", зі свого боку, повідомляють про незначну явку виборців.

Про це йдеться на сторінці організації у фейсбуці.

Крім того, спостерігачі руху фіксують агітацію на обох округах.

"Політики свідомо використовують кольори і шрифти, впізнавані для виборців. Є й агітація, яку просто не зняли комунальники, ми її теж встигли пофотографувати. Також на обох округах на деяких дільницях біографії кандидатів висять не в алфавітному порядку", - розповіли в "Чесно" .















