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Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Нацгвардії разом з представниками СБУ виявили схрон із боєприпасами в Луганській області.

Схрон виявили 28 березня на території однієї зі шкіл населеного пункту Привілля під час перевірки оперативної інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Серед знайденого - набої калібру 7,62 та постріли гранатометні ВОГ 25.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу, небезпечну знахідку передано представникам ДСНС для знищення.

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Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія 01
Фото: ngu.gov.ua
Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія 02
Фото: ngu.gov.ua
Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія 03
Фото: ngu.gov.ua
Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія 04
Фото: ngu.gov.ua

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Автор: 

боєприпаси (2277) зброя (7471) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Національна гвардія (1541) Луганська область (4883)


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может этим и учицца?
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29.03.2021 00:28 Відповісти
разве это схрон? кто-то тупо утилизировал, зная, что если прийти с "добровольной сдачей" на очередном субботнике, то реформованые возьмут за жабра и высосут все деньги десятком уголовных дел, эти своего не упустят.
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29.03.2021 07:14 Відповісти
Это " ПИОНЕРЫ".. Но судя по состоянию боеприпасов.. то это еще тот схрон.. просто прикопали, в надежде быстро вернуться.
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29.03.2021 10:06 Відповісти
 
 