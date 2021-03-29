Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Нацгвардії разом з представниками СБУ виявили схрон із боєприпасами в Луганській області.

Схрон виявили 28 березня на території однієї зі шкіл населеного пункту Привілля під час перевірки оперативної інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Серед знайденого - набої калібру 7,62 та постріли гранатометні ВОГ 25.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу, небезпечну знахідку передано представникам ДСНС для знищення.

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