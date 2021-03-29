Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста і добровольця Олександра Мандича, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України.

Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 року зазначені особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, майже годину утримували його проти волі та завдавали ударів у різні частини тіла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

"Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці одразу почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами. Зусиллями працівників Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києві, Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві та прокурорів Печерської окружної прокуратури ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати", - йдеться в повідомленні.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

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"У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.





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За даними соцмереж, убитий - активіст і доброволець з позивним Ташкент Олександр Мандич.







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