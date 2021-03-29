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Новини Фото Силовики
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Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста і добровольця Олександра Мандича, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України.

Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 року зазначені особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, майже годину утримували його проти волі та завдавали ударів у різні частини тіла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

"Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці одразу почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами. Зусиллями працівників Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києві, Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві та прокурорів Печерської окружної прокуратури ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати", - йдеться в повідомленні.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

Дивіться також: Поліція звільнила викраденого в Одесі юнака, за якого вимагали 1 млн дол. викупу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 01
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 02
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 03
Фото: kyiv.gp.gov.ua


Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 04

Також дивіться: Підозрюваному в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині загрожує довічне ув'язнення, - МВС. ВІДЕО

За даними соцмереж, убитий - активіст і доброволець з позивним Ташкент Олександр Мандич.

Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 05
Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 06
Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура 07

Також читайте: Причетного до знущань над людьми найманця РФ заочно засудили на 10 років, - СБУ

Автор: 

Київ (19525) викрадення (821) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3685) силовики (2514) вбивство (3095) активіст (312) добровольці (924)


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Топ коментарі
+32
Идёт целенаправленно уничтожение участников АТО, ООС и добровольцев. Инициаторы известны. Цель запугать и разубедить этим заниматься. Участникам АТО, ООС и добровольцам сейчас не следует себя афишировать, общаться с малоизвестными лицами, отдыхать в ресторанах и барах и даже перемещаться в тёмное время суток. Забудьте об этом на время! Берегите себя!
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29.03.2021 04:07
+30
а ведь должно быть наоборот... сепарня и всякая мразота должна исчезать.... нет слов.
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29.03.2021 07:10
+22
Відпустять як і вбивць Аміни
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29.03.2021 01:52
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Правила форума Рада форумчан
Відпустять як і вбивць Аміни
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29.03.2021 01:52 Відповісти
Идёт целенаправленно уничтожение участников АТО, ООС и добровольцев. Инициаторы известны. Цель запугать и разубедить этим заниматься. Участникам АТО, ООС и добровольцам сейчас не следует себя афишировать, общаться с малоизвестными лицами, отдыхать в ресторанах и барах и даже перемещаться в тёмное время суток. Забудьте об этом на время! Берегите себя!
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29.03.2021 04:07 Відповісти
А ничего что и обычного человека убивают и режут в тёмное время суток и в злачных местах?
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29.03.2021 09:28 Відповісти
А якщо б скажімо, якогось суддішку (продажного) так само, чи антошку гєращєнка - всі на вуха стали б, резонанс гримів би на всю країну. Так само, і вбивство атошника, коли ще війна триває - має бути резонанс. Аналогічний.
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29.03.2021 14:19 Відповісти
не треба світити обличчя та особисті дані наліво та направо.
Не полегшуйте роботу кремлемразоті
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29.03.2021 09:44 Відповісти
Що там казати якщо ( знайома) вдова боїться в своєму Маріуполі зайвий раз сказати що її чоловік був бійцем одного з добробатів ( загинув при виході з Іловайська ) і малому наказала нікому про батька не розказувати ...... , коли оформляла дотації субсидії то в тому соцзабезі тітки вовками дивилися на неї...
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29.03.2021 09:49 Відповісти
а ведь должно быть наоборот... сепарня и всякая мразота должна исчезать.... нет слов.
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29.03.2021 07:10 Відповісти
Для этого нужно хотя бы не выбирать малороссов.
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29.03.2021 07:47 Відповісти
А то при Рошенке было как-то иначе.
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29.03.2021 09:40 Відповісти
Досі не помічаєш різниці?

Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6680
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29.03.2021 10:16 Відповісти
Иии? При Рошенке с Мертведчуком ручкался лично он сам, Мертведчук его кум и неоднократно как кортеж Мертведчука приезжал во дворец Рошена, так и наоборот.
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29.03.2021 10:22 Відповісти
Покажи мне где они пускались тем более в такой форме?
Глава СБУ уж точно с ним не ручкался в отличии от этого московского чма и друга детства по совместительству!
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29.03.2021 10:41 Відповісти
Глава СБУ при Рошенке был рошенковским охранником.
А сам Рошен с Мертведчуком - лепшие друзья и кумовья. Мертведчук неоднократно был у Рошена дома в гостях в период 2014-2019 - ты правда думаешь, что они при этом не здоровались?
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29.03.2021 11:46 Відповісти
А сейчас что, Медведчука арестовали? Может прикрыли его азс? - Вчера видел там очереди авто, все работает. Для отвода молний из Вашингтона сделали видимость санкций. А что же в остальном- ватный реванш Ермака, Портнова, Венедиктовой, Татарова, Хомчак продолжать перечислять всех рыгов и сепаров которых ЗЕ поставил на высшие должности? Может Коломойского тоже посадили?
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29.03.2021 11:52 Відповісти
А я где-то писал, что сейчас на много лучше? Я писал, что тоже самое. Хотя на Мертведчука хоть как-то стали наезжать - при Рошенке для него была везде открытая дорога - нигде и не пытались ущемлять ни в чем.
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29.03.2021 12:04 Відповісти
Одни утверждения без реальных фактов.

Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4194
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29.03.2021 12:05 Відповісти
Ці ствобчики ні про що, це пропагандонські малюночкі для дебілів, бо по-перше: статки Мертведчука записні в основному на його дружину, а по-друге - більшість цих статків - в РФ і на них аж ніяк не впливає українська влада.
І так, я читав ту статтю у Фокусі - там взагалі ні про що - за 2018 рік взята одна компанія Мертведчука, за 2020й - інша компанія Мертведчука. "аналіз" від слова анал.
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29.03.2021 12:12 Відповісти
Правда очі коле?
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
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29.03.2021 12:40 Відповісти
Так, це та ж сама маніпулційна стаття, про яку я писав. Чи розуму не вистачає зрозуміти мій коммент?
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29.03.2021 14:35 Відповісти
Ага, тут теж маніпуляція!

https://focus.ua/rating/430862-100-samych-bogatych-lyudej-ukrainy-rejting-2020/list/1978/viktor-medvedcuk
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29.03.2021 15:22 Відповісти
Ще раз - думайте головою, а не голівкою - Мертведчуку ***** e 2014му відписав частину навтогазового комплексу РФ - на доходи від цих статків Мертведчук скуповує все, що може купити в інших приватних осіб. Це аж ніяк не залежить від особистості президента України і президент України аж ніяк не може тому завадити.
Єдине порушення, яки знайшли в оборудках Мертведчука - це отримання їм контролю над нафтопроводом із корупційною складовою - і сталося це саме під час правління Рошенки.
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29.03.2021 15:42 Відповісти
А оце справжня маніпуляція.
З першим реченням цілком погоджуюсь а далі брехня. Бо вплив він свій поширив саме за часів Блазня.
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29.03.2021 16:09 Відповісти
Ваше останьнє речення - 100% маніпуляція.
А от те, що нафтопровід Мертведчук віджав у України при Рошенці - це 100%й факт.
І так, всі телеканали Рошенківського і ************ кума (так, він є кумом для цих обох) закрили при Зелі - це - факт.
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29.03.2021 18:21 Відповісти
То якась сова, натягнута на глобус, бородатою жінкою.
За часів Петра він не мав стільки каналів які так відверто москві не підспівували. Незважаючи на те, що там його обсерали не меньш ніж Блазня, він їх не чіпав.
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29.03.2021 22:39 Відповісти
"То якась сова, натягнута на глобус, бородатою жінкою."
Та ні, то є факт.

"За часів Петра він не мав стільки каналів які так відверто москві не підспівували."

Він їх почав скуповувати саме за часів Рошенкі. А закінчив через пару тижднів після інагурації Зелі, коли всі люди на всіх позиціях ще були Рошенківські - тим же головою СБУ був охоронець Рошенкі, генпрокурором - кум Рошенкі і так далі.
І за всю свою каденцію Рошенка проти Мертведчука навіть пальцем не поворухнув.
А Зеля всі канали Мертведчука закрив - і це факт. Не забувай, що Мертведчук - хресний батько Порошенко як політика(окрім того, що він є хресним батьком сина Порошенка) - саме Мертведчук привів Рошенку у велику політику.
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30.03.2021 01:38 Відповісти
Факт, то є справна виплата окупаційній владі Криму різноманітних податків та інших зборів дружиною діючого президента. Факт, це бізнес президента на росії на "лізі сміху" де приймають участь команди з ОРДЛО та Криму.
Та к він почав їх скуповувати, ще коли Петро був діючим президентом але коли вже чітко було зрозуміло, що стадо обере Клоуна. Бо вся верхівка яку він був здатний тримати в покорі раптом почула вітер змін.
Тільки обмежені люди вважають, що голова СБУ не має піклуватися про головнокомандувача воюючої країни.
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30.03.2021 07:53 Відповісти
" Факт, це бізнес президента на росії на "лізі сміху" де приймають участь команди з ОРДЛО та Криму."

Бізнес президента? Це набагато бредовіше, ніж Липецька фабрика, бо по-перше - Зеля зараз навіть не є акціонером компанії (це вам не зрячий траст), а по-друге - права на розповсюдження "ліги сміху" взагалі передані скандинавській компанії, до якої Зеля ніколи не мав стосунку. Ось вони - ваші "факти" - один великий фейк.

"Та к він почав їх скуповувати, ще коли Петро був діючим президентом але коли вже чітко було зрозуміло, що стадо обере Клоуна"
Брехня. 112й він купив у грудні 2018го, коли геть ніхто ще Зелю за реального кандидата не сприймав. Саме ви тут намагаєтесь натягнути сову на глобус, ввівши Зелі у провину навіть те, що було зроблене до Зелі і за що на 100% відповідальний Рошенка.

Ще раз повторюю - при Порошенці проти Мертведчука і його антиУкраїнського вибору СБУ і пальцем не ворухнуло - а при Зелі Мертведчука реально почали пресувати
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30.03.2021 12:23 Відповісти
Єдиний канал, який він тоді придбав, але який тоді не вів такої жорсткої антиукраїнської діяльності.
Інші він вже придбав коли вся верхівка почала підлаштовуватися під наступну владу.
Нагадую, що саме завдяки Медведчуку, Петро повернув більш за 3000 полонених, без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко.
Вывчай :
https://censor.net/ru/news/3107033/u_zelenskogo_est_kinobiznes_v_rossii_hotya_on_ubejdal_chto_zakryl_ego_esche_v_2014_godu_programma_shemy
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30.03.2021 13:19 Відповісти
"Інші він вже придбав коли вся верхівка почала підлаштовуватися під наступну владу."

Дурня, причому повна. Такі справи не робляться з кандачка і ретельно плануються, перемовини йдуть інколи місяцями. Тому покупка всіх телеканалів піготовувалася ще за Порошенка. І навіть коли вони вже були придбані - всі керівники ще були порошенківські - Зеля почав розставляти своїх людей десь з липня - конкретно - голова СБУ був людиною Порошенкі, генпрокурор - людиною Порошенкі і так далі.
Більш того - власника ЗіКу непогано прижали саме при Порошенці (та сама сумнозвісна аварія) - то ж скоріш за все саме люди Рошенкі примусили його продати канал Мертведчукові.

"що саме завдяки Медведчуку, Петро повернув більш за 3000 полонених"
О, молодець. Тепер для тебе вже Медведчук хороший. Як ти так швидко перевбуваєшся?
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30.03.2021 16:14 Відповісти
Не петляй так тупо. Якщо його використовивали задля повернення полонених не означає, що він хорошій.
Ти ще скажи, що Аваков був людиною Порошенка... Я добре пам'ятаю як судьї почали перевзуватися... Та іньша наволоч... Чи по твоєму прокурор та голова СБУ мають на всіх вплив, особливо враховуючи, що всі розуміють, що їм не довго лишилося?
То як бізнес на росії? Бред?
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30.03.2021 18:01 Відповісти
"Я добре пам'ятаю як судьї почали перевзуватися... "



Не сміши. Суди геть не змінилися, хібащо у твоїх снах, бо при Рошенці суди так само воювали проти антикорупціонерів і добровольців і так само відпускали сепарів і коллаборантів. Більш того - Рошенка для всієї цієї наволочі завжди був "своєю людиною" - він у владі вже 25 років.
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30.03.2021 18:36 Відповісти
Що за тупа маніпуляція? Я десь писав, що вони змінилися по своїй суті? Я лише вказав на те, що вони відчувши що влада зміниться, стали меньш керованими діючою владою. А от такі потвори як Портнов, (повернувся сам знаєш коли) на них почали впливати саме завдяки твоєму вибору.
То як там бізнес клоуна на росії?
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31.03.2021 07:01 Відповісти
О, то коли суди скасовували відповідальність за незаконне збагачення, відпускали сепарів, та кидали за грати добровольців за порошенка - це якось відрізнялося від того, що вони роблять теж саме зараз?
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31.03.2021 09:44 Відповісти
Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії. Дебілам зайшло на ура!
А то як відпускали сепарів та кидали патріотів за ґрати тоді і зараз не бачать різниці лише упороті дебіли.
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31.03.2021 16:05 Відповісти
"Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії. Дебілам зайшло на ура!"

Ти хворе на голову. Подання на скасування відповідальності було від нардепів НФ і БПП (Блоку Петра Порошенка). Тому харе вже свої хворі фантазії плутати з реальністю..

"А то як відпускали сепарів та кидали патріотів за ґрати тоді і зараз не бачать різниці лише упороті дебіли."
Та ні, якраз навпаки, тільки упороті дебіли намагаються зробити вигляд, що при їх кумірові було чимось краще.
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31.03.2021 16:15 Відповісти
Конкретно по датам можеш навести, хто коли і що подавав а не брехливі маніпуляції ЗМІ?
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31.03.2021 23:11 Відповісти
Ти на приколі?
Чи пам'ять відшибло?
Подання 59 нардепів датовано груднем 2017 року.

Ось, читай подання і 59 підписів під ним: https://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_5846.pdf
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01.04.2021 09:11 Відповісти
Посилання зроби нормально.
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01.04.2021 12:06 Відповісти
А ctrl+c, а потім - ctrl+v релігія не дозволяє зробити? Мало того, що не здатний сам знайти лінк, ще й нездатний його скопіювати.

На, нездаро: https://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_5846.pdf
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01.04.2021 12:11 Відповісти
Ти ба який розумний! Напевно, сам тільки но здогадвся що к можно. Може ще похизуєшся, що 2+2 можеш скласти?
Документ сьогодні не завантажувався ні з мобілки ні з компа. Можливо проблеми з серваком були.
В цьому поданні звичайна практика вдосконалення законодавства, шляхом усунення суперечок з конституцією. Більш того, там наводиться багато витягів з європейського суду.
Не дивно, що неосвіченим лохам це згодували як зраду.
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01.04.2021 17:54 Відповісти


Ти тільки-но пару днів тому сам брехав, що то була " складова частина передвиборчої кампанії", а зараз знову щось придумав. Викручуєшся, як в'юн на сковорідці, намагаючись виставити абсолютно однакові ситуації при Рошенці і Зелі як щось геть різне. Тобі самому не гидко займатися цією муйнею?
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01.04.2021 18:19 Відповісти
Звідки я знаю яке саме подання ти маєш на увазі? Не петляй так тупо. Під час передвиборчої кампанії теж був яскравий випадок.
А оце вже прихильник "нових ліц" каже!
https://censor.net/ru/news/3257006/nardepy_do_sih_por_mogut_vrat_v_deklaratsiyah_potomu_chto_sereznoe_nakazanie_za_eto_im_ne_grozit_shabunin
Давай спробуй розтлумачити, як це так?
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01.04.2021 19:10 Відповісти


Яка убога спроба знову пропеляти.

"https://censor.net/ru/user/405676

Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії"

Ні про яке подання до цього твого коменту й мови не було.
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01.04.2021 19:24 Відповісти
Убого петляєш зараз ти, бо вже не знаєш за шо чіплятися. А тоді справді була схожа ситуація.
То шо там Шабунін бреше, чи як?
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01.04.2021 19:49 Відповісти
Та де ж я петляю - я весь час про одне й й те саме, це ти вже не знаєш, як вивернутися.

А стілки на Шабуніна - мимо, бо я, на відміну від тебе, стверджую, що зараз теж саме, а не краще. От і Шабунін підтверждує, що теж саме.
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01.04.2021 22:15 Відповісти
Безкінечно довго можна робити три речі:
Дивитися як горить вогонь 🔥
Дивитися як тече вода
Доводити зебілу, що не було так само.
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02.04.2021 07:01 Відповісти
Дуже типово - коли у сої не выходить пропетляти і її припирають фактами до стіни - соя переходить на образи.
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Факти, це коли можно їсти свіже засмажену форель а потім вибирати просрочену мойву. А потім говорити, що те і те смердить рибою.
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02.04.2021 10:25 Відповісти
Факти - це факти, а не ваші маніпулятивні алегорії.
От коли я нагадую вам про те, що КСУ скасовував відповідальніть за незаконне збагачення що при Рошенці, що при Зелі - це факти.
А ваші алегорії про мойву із фореллю до фактів не маєть жодного стосунку - це - ваши фантазії, а не факти - ви весь час плутаєте ці геть протилежні речі.
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02.04.2021 10:29 Відповісти
Це яскравий приклад саме ФАКТІВ, подібних тим, яким зебня намагається довести, що Петро був не кращій.
Відповідальність за незаконне збагачення при Петрі КСУ не скасовував. Це теж факт а не брехливі маніпуляції.
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02.04.2021 10:53 Відповісти
Ой дурне.
Почитай, що таке факт, а потім лізь сперечатися.
Алегорія, якою є твої фантазії на тему мойви, не може бути фактами, бо протирічить самому визначенню поняття "факт".
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02.04.2021 13:06 Відповісти
В тебе навіть не вистачає розуму збагнути, що в обох випадках, безперечним фактом є те, що смердить рибою.
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02.04.2021 13:28 Відповісти
Ще раз - почитай, що таке факти і чим вони відрязнються від аллегорії, не будь невігласом.
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02.04.2021 13:57 Відповісти
Тобто, те, що риба смердить рибою не є фактом?
Безглуздішого петляння годі й чекати.
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02.04.2021 14:08 Відповісти
"е, що риба смердить рибою не є фактом?"

Навіть це твердження не є фактом.
Свіжа морська риба пахне морем і тільки та, що полежала - пахне "рибою".
Але то таке. Головне, що згадування риби, коли ти говориш про геть інші речі, що риби насправді аж ніяк не стосуються - тобто про політику - це алегорія. А алегорія не може бути фактом - це протирічить самому визначенню понятть "факт" та "алегорія".
А тому, коли ти кажеш, що твої алегорії - це нібито факт - ти просто виставляєш себе невігласом.
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02.04.2021 15:11 Відповісти
З таким підходом можна спростувати факт сходу сонця на саме на сході.
Будь яка смажена риба тхне рибою.
Для опису незадоволення дебілів, приклад саме той.
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02.04.2021 15:46 Відповісти
Он дебил от рождения и не поймет никогда.
Наверное еще и дальтоник - жрет зеленое говно и вопит,что єто шеколад
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29.03.2021 12:27 Відповісти
Надеюсь ветераны ООС, общественные активисты, лучшие адвокаты Европейской Солидарности и проукраинские журналисты будут пристально следить за расследованием и судебным процессом..... Путинские мрази - убийцы не должны жить на свободе....
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29.03.2021 08:03 Відповісти
Не должньі жить...
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29.03.2021 09:39 Відповісти
Украинские судилища их выпустят. Судьи не на стороне народа. Хорошо если Ермак еще не наградит.
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29.03.2021 08:22 Відповісти
Все такого рода убийства военных, добровольцев, волонтеров на гражданке должны считаться военными потерями
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29.03.2021 08:40 Відповісти
А сколько якобы самоубийств..которые даже не расследуются....
100 процентов..это операции фбешников и гру *********..по зачистке атошников.
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Вот куда надо приложить сил Сорду и его друзьям.Чтобы не было повадно и другим даже замышлять такое.У семи нянек дитя без глазу.И вот тут надо выходить на улицы,чтобы у убийц и возможных покрывателей земля горела под ногами.
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29.03.2021 09:15 Відповісти
Ну, партнов же обіцяв...
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29.03.2021 11:30 Відповісти
порошенко...!?
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29.03.2021 12:05 Відповісти
 
 