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Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. ФОТОрепортаж

У Дніпровській міській лікарні №9 завершується перша черга реконструкції приймального відділення. Ця лікарня стала однією з 13 подібних об'єктів області, на яких ведуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Так, в лікарню завезли нове обладнання - сучасні томограф та цифровий рентген-апарат. Нині закінчуються роботи з оновлення приміщень в діагностичному блоці. Після нього планується оновити лікувальний.

"Реконструйовані приймальні відділення стануть надійною опорою медикам. В одному місці будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. Працюватимуть цілодобово", – зазначив очільник області Валентин Резніченко.

Після реконструкції в лікарні з'являться нові оглядові, маніпуляційні, перев'язувальні, лікарняні кабінети, зал очікування, реєстратура. Також будуть зроблені сучасна лабораторія термінових аналізів, операційні та реанімація.

"Те, що взялися за реконструкцію – правильно. Зможемо протягом першої "золотої" години надавати екстреним пацієнтам допомогу", - сказала генеральна директорка Дніпровської міської лікарні №9 Олена Фінкова.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році почнеться будівництво величезного медичного містечка в Краматорську. Крім цього, планується реконструювати й обладнати медичною технікою близько 200 прийомних відділень у лікарнях по всій Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Буковині за три місяці побудували з нуля сучасне приймальне відділення. ФОТОрепортаж

Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка 01
Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка 02
Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка 03
Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка 04

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лікарня (1362) Дніпро (3282) реконструкція (331) Велике будівництво (741)


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Пыхтят короче , а людей где возьмут для работы в больнице медики не благодарные сбегают за границу , не хотят работать за высокие зарплаты Смысл работать в Украине если за туже работу они могут получать минимум 1500$
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29.03.2021 09:30 Відповісти
яша ,а в Украине ,нормальный врач зарабатывает гораздо больше той суммы шо ты написал - обдирая пациентов )))
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29.03.2021 09:41 Відповісти
Не говорите ерунды, не повторяйте чушь что все врачи дерут. Уже давно все оплаты идут через кассу, часто черную. Наверх, но никак не в карман врачу.
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29.03.2021 09:45 Відповісти
Алекс - вы таки в Украине живете? судя по тому, шо написали ,таки нет )
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29.03.2021 10:15 Відповісти
Работают. Не все могут уехать. Не все решаются.
Вот показали аппарат МРТ. С меня попросили 350 гр за услуги МРТ , привезла скорая с миниинсультом.
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29.03.2021 09:43 Відповісти
с вас взяли еще по божески - последнее время 500, а в частных до 2000 тысячи доходила - легкие при ковиде КТ
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29.03.2021 10:17 Відповісти
По поводу зарплаты врачей. Из недавнего интервью с Рыженко, главврачом днепровской больницы Мечникова:
- Хороший оперирующий хирург сколько у вас получает?
- В пределах 10 тысяч. Это максимум, что он может официально заработать, имея хорошую подготовку. Если он заведующий, доктор наук, кандидат - чуть больше, до 15 тысяч. А начинающие - 6-7 тысяч.

...И это, понятное дело, не в долларах или евро, а в наших родных гривнах.
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29.03.2021 12:22 Відповісти
Рыженко об оттоке медперсонала. Говорит, прямо напротив Мечникова открылась фирма, которая без стеснений начала вербовать сотрудников больницы для работы за границей. Причем упор на медсестер. В Мечникова зарплата медсестры - 6 000 грн (меньше 200 евро) (в ковид-отделениях больше, но то другая тема), а за кордоном условия предлагают - 700 евро в месяц зарплата со старта + еда + жилье. Только год уже 200 человек переманили, это почти 10% всего персонала больницы!
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29.03.2021 12:29 Відповісти
Тут справа не в тому що зп 10 000 грн, а в тому що для працевлаштування інколи треба підмазати сумою 5-10-15 тисяч доларів за одну людину яка має амбіції залишитися у великому місті для здобуття фаху поруч з добрими спеціалістами.
Ви жалієтесь на побори в лікарнях, але не розумієте що люди які відповідають за розподіл майбутніх спеціалістів та деякі з "приймаючих сторін", тобто головних лікарів лікарень, натякають на такі опції - а нє, так пздуй кудись на село з якого ти вже ніколи не виберешся.
А...ну ще видають ~1500 грн допомоги при заслані на село.
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29.03.2021 14:11 Відповісти
 
 