Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. ФОТОрепортаж

У Дніпровській міській лікарні №9 завершується перша черга реконструкції приймального відділення. Ця лікарня стала однією з 13 подібних об'єктів області, на яких ведуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Так, в лікарню завезли нове обладнання - сучасні томограф та цифровий рентген-апарат. Нині закінчуються роботи з оновлення приміщень в діагностичному блоці. Після нього планується оновити лікувальний.

"Реконструйовані приймальні відділення стануть надійною опорою медикам. В одному місці будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. Працюватимуть цілодобово", – зазначив очільник області Валентин Резніченко.

Після реконструкції в лікарні з'являться нові оглядові, маніпуляційні, перев'язувальні, лікарняні кабінети, зал очікування, реєстратура. Також будуть зроблені сучасна лабораторія термінових аналізів, операційні та реанімація.

"Те, що взялися за реконструкцію – правильно. Зможемо протягом першої "золотої" години надавати екстреним пацієнтам допомогу", - сказала генеральна директорка Дніпровської міської лікарні №9 Олена Фінкова.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році почнеться будівництво величезного медичного містечка в Краматорську. Крім цього, планується реконструювати й обладнати медичною технікою близько 200 прийомних відділень у лікарнях по всій Україні.

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