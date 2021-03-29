Реконструкція міськлікарні Дніпра підходить до завершення: Там будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. ФОТОрепортаж
У Дніпровській міській лікарні №9 завершується перша черга реконструкції приймального відділення. Ця лікарня стала однією з 13 подібних об'єктів області, на яких ведуться ремонтні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Так, в лікарню завезли нове обладнання - сучасні томограф та цифровий рентген-апарат. Нині закінчуються роботи з оновлення приміщень в діагностичному блоці. Після нього планується оновити лікувальний.
"Реконструйовані приймальні відділення стануть надійною опорою медикам. В одному місці будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. Працюватимуть цілодобово", – зазначив очільник області Валентин Резніченко.
Після реконструкції в лікарні з'являться нові оглядові, маніпуляційні, перев'язувальні, лікарняні кабінети, зал очікування, реєстратура. Також будуть зроблені сучасна лабораторія термінових аналізів, операційні та реанімація.
"Те, що взялися за реконструкцію – правильно. Зможемо протягом першої "золотої" години надавати екстреним пацієнтам допомогу", - сказала генеральна директорка Дніпровської міської лікарні №9 Олена Фінкова.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році почнеться будівництво величезного медичного містечка в Краматорську. Крім цього, планується реконструювати й обладнати медичною технікою близько 200 прийомних відділень у лікарнях по всій Україні.
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Вот показали аппарат МРТ. С меня попросили 350 гр за услуги МРТ , привезла скорая с миниинсультом.
- Хороший оперирующий хирург сколько у вас получает?
- В пределах 10 тысяч. Это максимум, что он может официально заработать, имея хорошую подготовку. Если он заведующий, доктор наук, кандидат - чуть больше, до 15 тысяч. А начинающие - 6-7 тысяч.
...И это, понятное дело, не в долларах или евро, а в наших родных гривнах.
Ви жалієтесь на побори в лікарнях, але не розумієте що люди які відповідають за розподіл майбутніх спеціалістів та деякі з "приймаючих сторін", тобто головних лікарів лікарень, натякають на такі опції - а нє, так пздуй кудись на село з якого ти вже ніколи не виберешся.
А...ну ще видають ~1500 грн допомоги при заслані на село.