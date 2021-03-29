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СБУ виявила на Луганщині два схрони найманців РФ. Серед вилученого - 15 снарядів далекобійної артилерії, що містять по 16 кг гексогену. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила у Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань. Серед вилученого: 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен з яких містить 16 кг гексогену (вибухова речовина підвищеної потужності).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, ці боєприпаси зберігалися у підземній схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.

З іншого тайника, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили:

  • понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
  • два підривники;
  • 3 гранати Ф-1;
  • гранату ВОГ-17;
  • понад 400 набоїв для великокаліберного кулемета КПВТ.

За оперативними даними, виявлені схованки, були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції у 2014 році.

Тривають невідкладні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ виявила на Луганщині два схрони найманців РФ. Серед вилученого - 15 снарядів далекобійної артилерії, що містять по 16 кг гексогену 01
СБУ виявила на Луганщині два схрони найманців РФ. Серед вилученого - 15 снарядів далекобійної артилерії, що містять по 16 кг гексогену 02
СБУ виявила на Луганщині два схрони найманців РФ. Серед вилученого - 15 снарядів далекобійної артилерії, що містять по 16 кг гексогену 03

СБУ виявила на Луганщині два схрони найманців РФ. Серед вилученого - 15 снарядів далекобійної артилерії, що містять по 16 кг гексогену 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12847) силовики (2514) сховок (125) Луганська область (4883)


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Перекинуть их обратно наёмникам РФ...
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29.03.2021 12:02 Відповісти
какой дебил придумал гексоген в снарядах?
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29.03.2021 12:18 Відповісти
ТЄН и гексоген в средствах инициации
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29.03.2021 12:22 Відповісти
А шо ж туда закладівать? Мятніе драже?
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29.03.2021 12:23 Відповісти
ТНТ.....и не закладывают а заливают
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29.03.2021 13:20 Відповісти
Тебе присваивается внеочередное звание "капитан очевидность".
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29.03.2021 14:38 Відповісти
 
 