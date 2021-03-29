СБУ виявила на Луганщині два схрони найманців РФ. Серед вилученого - 15 снарядів далекобійної артилерії, що містять по 16 кг гексогену. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України виявила у Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань. Серед вилученого: 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен з яких містить 16 кг гексогену (вибухова речовина підвищеної потужності).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними спецслужби, ці боєприпаси зберігалися у підземній схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.
З іншого тайника, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили:
- понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
- два підривники;
- 3 гранати Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- понад 400 набоїв для великокаліберного кулемета КПВТ.
За оперативними даними, виявлені схованки, були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції у 2014 році.
Тривають невідкладні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль