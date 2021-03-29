Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощаються завтра на Рівненщині. ФОТО

Завтра, 30 березня, у місті Дубровиця Рівненської області о 12:00 розпочнеться церемонія прощання з Максимом Олександровичем Абрамовичем, 1994 року народження, старшим сержантом, військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї.

Про це йдеться на офіційному сайті Дубровицької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тіло загиблого військовослужбовця Максима Абрамовича доставили до рідного міста. Попрощатися з Героєм можна у нього вдома по вул.Молодіжна, 17. Поховання Героя відбудеться завтра, 30 березня, о 12:00. Дубровицька громада глибоко сумує з приводу загибелі Максима Абрамовича та висловлює найщиріші співчуття мамі Олександрі Олександрівні, родині та близьким покійного", - зазначається в повідомленні.

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Максим Абрамович народився у Дубровиці. Навчався в Дубровицькій ЗОШ №2, був вихованцем школи "Бойового гопака". Навчався в Харківському університеті. З 2017 по 2020 рік проходив службу в Збройних Силах за контрактом та брав участь у бойових діях в зоні АТО. В грудні 2020 року знову став на захист України.

У нього залишилась мати.

З 28 по 30 березня на території Дубровицької громади оголошено дні жалоби.