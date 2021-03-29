УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7590 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 660 11

Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Луганській області співробітники Служби безпеки України викрили менеджмент комерційної структури на присвоєння 5 млн грн бюджетних коштів. Гроші передбачалися на будівництво дитячого будинку і реконструкцію парку відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що із обласного бюджету було виділено кошти на зведення у Білолуцьку дитячого будинку сімейного типу і реконструкцію у Рубіжному парку відпочинку. Тендер на проведення робіт виграла будівельна компанія, зареєстрована у Києві.

Зазначається, що менеджмент підприємства систематично завищував вартість будівельних матеріалів у 1,5-2 рази. Організатори виводили гроші у тінь через низку фіктивних комерційних структур.

Ініційована СБУ перевірка показала, що під час виконання лише частини запланованих робіт комерсанти привласнили майже 5 млн грн. Завдяки реагуванню Служби подальше фінансування об’єктів було заблоковано.

Також читайте: Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ. ФОТО

Правоохоронці провели низку обшуків у помешканнях та в офісних приміщеннях фігурантів у Києві, Сєвєродонецьку і Рубіжному. Під час слідчих дій вилучено:

  • понад 2,2 мільйона гривень, незаконно отриманих від оборудки;
  • фінансову документацію;
  • електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі чотирьом керівникам і посадовцям будівельного підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 та 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх деталей протиправного механізму і можливої причетності до нього розпорядників фінансових ресурсів.

Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ 01

Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ 02
Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ 03
Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ 04
Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ 05
Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (12847) крадіжка (658) Луганська область (4883)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Подведен итог "Великого будівництва":
Порошенко, 2018 год: отремонтировано 3800 км, потрачено 40 миллиардов
Зеленский, 2020 год: отремонтировано 4000 км, потрачено 120 миллиардов
показати весь коментар
29.03.2021 13:06
+1
Парк отдыха на Луганщине это конечно то без чего трудно жить.Те кто давал деньги на его "реконструкцию" рассчитывали не меньше чем на 50% откат
показати весь коментар
29.03.2021 13:08
+1
То слідчі щось наплутали. Ніяка то не крадіжка. То і є анонсована Зєлєнскім "Велике будівництво".
показати весь коментар
29.03.2021 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подведен итог "Великого будівництва":
Порошенко, 2018 год: отремонтировано 3800 км, потрачено 40 миллиардов
Зеленский, 2020 год: отремонтировано 4000 км, потрачено 120 миллиардов
показати весь коментар
29.03.2021 13:06 Відповісти
а куртка?
показати весь коментар
29.03.2021 13:23 Відповісти
куртка, то "КовидФонд" - другая кубышка Бюджета.
показати весь коментар
29.03.2021 13:31 Відповісти
Парк отдыха на Луганщине это конечно то без чего трудно жить.Те кто давал деньги на его "реконструкцию" рассчитывали не меньше чем на 50% откат
показати весь коментар
29.03.2021 13:08 Відповісти
Молодая поросль партии Регионов...)))Пока Зе у власти..будуть хапать как в не всебя халява не вечна..хотя к нашему региону это не относится..Хапают при любой власти )))
показати весь коментар
29.03.2021 13:11 Відповісти
ууууурррраааа....МОЙ ПРЕЗИДЕНТ ---АНТОН ГУРА!!!!!!!!!УУУУУРРРААА
показати весь коментар
29.03.2021 13:18 Відповісти
То слідчі щось наплутали. Ніяка то не крадіжка. То і є анонсована Зєлєнскім "Велике будівництво".
показати весь коментар
29.03.2021 13:18 Відповісти
Да такпо всей стране.
показати весь коментар
29.03.2021 13:18 Відповісти
Мало украли - не вышли на зеленый стандарт 40%.
Теперь огребают.
показати весь коментар
29.03.2021 13:24 Відповісти
Просто - не поділилися
показати весь коментар
29.03.2021 13:34 Відповісти
Даєшь реінтеграцію всього Даунбаса !!!)))
показати весь коментар
29.03.2021 13:27 Відповісти
 
 