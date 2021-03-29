Комерційна структура привласнила 5 млн грн, виділених на будівництво дитбудинку і реконструкцію парку відпочинку на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Луганській області співробітники Служби безпеки України викрили менеджмент комерційної структури на присвоєння 5 млн грн бюджетних коштів. Гроші передбачалися на будівництво дитячого будинку і реконструкцію парку відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що із обласного бюджету було виділено кошти на зведення у Білолуцьку дитячого будинку сімейного типу і реконструкцію у Рубіжному парку відпочинку. Тендер на проведення робіт виграла будівельна компанія, зареєстрована у Києві.

Зазначається, що менеджмент підприємства систематично завищував вартість будівельних матеріалів у 1,5-2 рази. Організатори виводили гроші у тінь через низку фіктивних комерційних структур.

Ініційована СБУ перевірка показала, що під час виконання лише частини запланованих робіт комерсанти привласнили майже 5 млн грн. Завдяки реагуванню Служби подальше фінансування об’єктів було заблоковано.

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Правоохоронці провели низку обшуків у помешканнях та в офісних приміщеннях фігурантів у Києві, Сєвєродонецьку і Рубіжному. Під час слідчих дій вилучено:

понад 2,2 мільйона гривень, незаконно отриманих від оборудки;

фінансову документацію;

електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі чотирьом керівникам і посадовцям будівельного підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 та 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх деталей протиправного механізму і можливої причетності до нього розпорядників фінансових ресурсів.









