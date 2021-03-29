Із загиблим на Донбасі підполковником Сергієм Ковалем попрощалися в Кам'янці-Подільському. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 березня, у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області відбулася урочиста церемонія прощання із Сергієм Васильовичем Ковалем, 1977 року народження, уродженцем села Рихта Хмельницької області, мешканцем Кам'янця-Подільського, підполковником, командиром загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв 143-го центру розмінування, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області від смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї.

Про це йдеться на офіційному сайті Кам'янець-Подільської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кам'янчанин загинув під час бойових дій у зоні ООС. Усе своє життя він присвятив Збройним Силам України. Світла пам'ять!" - зазначається у повідомленні.

Сергій Коваль - випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту. Брав участь у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС.

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Поховали Героя на Алеї слави міського кладовища.

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