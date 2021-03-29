ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості. ФОТОрепортаж
Фахівці КП "НВК "Іскра", яке входить до складу Укроборонпрому, виготовили і передали Збройним силам України нову трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укроборонпрому.
Військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.
Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. РЛС може також – за потреби – комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами. Та найважливіше – це спроможність 35Д6М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.
"Ми маємо багаторічний досвід виготовлення та модернізації станцій типу 35Д6, 36Д6, – розповідає головний конструктор оглядових радарів підприємства Дмитро Семенов. – Висококваліфіковані фахівці "Іскри" забезпечують постійний технічний супровід роботи РЛС протягом усього циклу експлуатації станцій як на території України, так і за її межами. Це вкрай важливо для військової техніки, що цілодобово та безперервно перебуває на бойовому чергуванні та допомагає захищати повітряний простір держави. Конструктори нашого підприємства готові виконати роботи з додаткового оснащення або розробки унікальної версії радара з огляду на потреби замовника".
Продукція "Іскри", зокрема експортний варіант радара 36Д6М, – добре відома за кордоном. За словами директора підприємства Юрія Пащенка, здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення дуже високо цінується іноземними партнерами під час вибору постачальника.
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Спасибо, поперхнулся пивом.
Грубо говоря, кроме получения банальных координат как у обычных РЛС, на функции целеуказания лежит задача выдать дополнительные параметры цели (скорость, векторы....), а иногда и траекторию перехвата цели с упреждением для ПВО (для этого нужны параметры собственного ПВО). Собственно, возможность стыковки с любым ПВО, при наличии целеуказания есть априори и определяется исключительно наличием доп. блоков аппаратуры и/или ПО
Но КБ зарезало на корню, против современных беспилотников было б в самый раз
слог у тебя хороший , пишешь ровно и понятливо
тута на ветке таких мало
Но в стране и без меня "экспертов" хватает. Вон, чего только стоит один генера-лейтенант, и сын генерала Игорёня Романенко.
Кто с ним служил, тот поймёт, за этого "полководца". Он вас "расскажет", и про тактику ПВО и про физический смысл проверки "ждущих стробов".
А ВИКО есть у всех, даже у П-12.