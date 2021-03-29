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ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

Фахівці КП "НВК "Іскра", яке входить до складу Укроборонпрому, виготовили і передали Збройним силам України нову трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укроборонпрому.

Військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. РЛС може також – за потреби – комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами. Та найважливіше – це спроможність 35Д6М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа передав ЗСУ "ловця дронів" - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам

ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості 01
ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості 02
ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості 03

"Ми маємо багаторічний досвід виготовлення та модернізації станцій типу 35Д6, 36Д6, – розповідає головний конструктор оглядових радарів підприємства Дмитро Семенов. – Висококваліфіковані фахівці "Іскри" забезпечують постійний технічний супровід роботи РЛС протягом усього циклу експлуатації станцій як на території України, так і за її межами. Це вкрай важливо для військової техніки, що цілодобово та безперервно перебуває на бойовому чергуванні та допомагає захищати повітряний простір держави. Конструктори нашого підприємства готові виконати роботи з додаткового оснащення або розробки унікальної версії радара з огляду на потреби замовника".

Продукція "Іскри", зокрема експортний варіант радара 36Д6М, – добре відома за кордоном. За словами директора підприємства Юрія Пащенка, здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення дуже високо цінується іноземними партнерами під час вибору постачальника.

Також дивіться: Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ. ФОТО

Автор: 

зброя (7472) Укроборонпром (1734) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+10
Я вижу, что в этом вопросе, вы из тех, кто уверен в том, что творог добывается из вареников.
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29.03.2021 15:39
+8
это те, которые должен был запустить ваш ту22 который на днях должен был взлететь из-под калуги? гы гы блд длб
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29.03.2021 15:23
+5
Нептун сделали очень быстро и провели испытания. Теперь все вопросы к зеленой пошести, почему совсем не финансируется производство
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29.03.2021 15:34
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Это есть очень хорошо. Были бы ракеты, которые можно наводить этой станцией.
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29.03.2021 15:00 Відповісти
Ну и, конечно, есть ракеты, которые умеют наводиться на станцию...
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29.03.2021 15:04 Відповісти
это те, которые должен был запустить ваш ту22 который на днях должен был взлететь из-под калуги? гы гы блд длб
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29.03.2021 15:23 Відповісти
кто не в курсе - https://a-engine.livejournal.com/286126.html я с этими п- ми не полечу
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29.03.2021 15:27 Відповісти
Наши ТУ-22 порезали в 1994 году.
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29.03.2021 15:28 Відповісти
Это РЛС не предназначена для наведения ЗУР. Это станция разведки и целеуказания для АСУ КП зенитно-ракетных полков и бригад, для и СНР ЗРДН в их составе.
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29.03.2021 15:34 Відповісти
" ..... Отже, за призначенням радіолокаційна станція 35Д6 використовується в радіотехнічних військах, як засіб для створення нижнього ярусу радіолокаційного поля в угрупованнях радіотехнічних військ і є елементом озброєння ротної ланки радіотехнічних військ...."

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29.03.2021 15:44 Відповісти
Я в курсе, за РТВ, ЗРВ и радиолокационное поле. Мне лекбез за это читать не надо. А вот вы разницу между СНР и РЛС вы видимо не знаете.
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29.03.2021 15:47 Відповісти
Каюсь
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29.03.2021 15:53 Відповісти
Так я вам поясню. Без терминов, подоходчивей. РЛС РТВ ротного или батальоного звена - предназначенна для ведения раведки и обнаружении противника на дальних растояниях. Выдаёт информацию на командный пункт полка или бригады. АСУ полка осуществляет целераспределение между зинитно-ракетными дивизионнами ЗРВ и выдаёт станции наведения ракет (СНР) дивизионна целеуказание. СНР обнаруживает цель, захватывает её на сопровождение и при входе цели в зону поражения, офицер наведения (пуска) осуществляет нажатие кнопочки "пуск", и дальнейшее наведение ракеты на цель. При этом РЛС РТВ ни какого участие в этом процессе не принемает. В составе ЗРДН так же может быть своя РЛС (П-15, П-18) для ведения самостоятельных боевых действий, при отсутствии целеуказания с КП полка (его уничтожения и т.д.). Но дальность обнаружения у них более скромная.
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29.03.2021 16:03 Відповісти
случаем не с ПО Искра?
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29.03.2021 16:59 Відповісти
Нет, я из военных врачей психиатров.
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29.03.2021 18:30 Відповісти
Гениальный ответ))))
Спасибо, поперхнулся пивом.
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30.03.2021 08:57 Відповісти
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30.03.2021 15:31 Відповісти
На самом деле все можно упростить для понимания (для этого не нужно вникать в дивизионы, оснащение бригад...). Можно просто разделить РЛС на 2 типа: те которые могут выполнять целеуказание и которые не могут.
Грубо говоря, кроме получения банальных координат как у обычных РЛС, на функции целеуказания лежит задача выдать дополнительные параметры цели (скорость, векторы....), а иногда и траекторию перехвата цели с упреждением для ПВО (для этого нужны параметры собственного ПВО). Собственно, возможность стыковки с любым ПВО, при наличии целеуказания есть априори и определяется исключительно наличием доп. блоков аппаратуры и/или ПО
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30.03.2021 11:19 Відповісти
Таки да. В СНР ЗРК ЗРВ в отличии от РЛС РТВ есть система определения координат цели и ракеты, система выработки команд управления ракетой и радиопередатчик передачи команд на борт ракеты. Ну и ещё немного типа СУС и т.д.
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Да, и основное, в составе роты или батальона на вооружении наоходятся РЛС, ПРВ, кабины сопряжения и связи, а вот ПУ с ЗУР на них, как в ЗРДН ЗРВ, их нет. Впрочем вы за то и так знаете.
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30.03.2021 15:31 Відповісти
Нет не знаю, я просто понимаю сам принцип взаимодействия РЛС и ПВО. Как они стыкуются то уже дело десятое (как разработчик/заказчик пожелал), могут напрямую, могут через отдельные пункты связи/управления, могут быть интегрированы (тот же БУК это РЛС+ПВО в одном флаконе). Просто при совке была одна концепция построения сил ПВО - делали одну комплектацию, сейчас немного другая - лепят другую, но принцип один
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30.03.2021 16:00 Відповісти
1. Бук, это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) или дивизион (ЗРДН). ЗРК основная огневая единица предназначенная для уничтожения воздушных (а в некоторых случаях и наземных с надводными) целей. И нет разницы, это Бук, Нева (С-125), Волхов М3 (С-75), Волхов М6 (С-300), Печора или Ангара (С-200), Оса, Куб и т.д. В составе ЗРК есть СНР (станция наведения ракет), ПУ (пусковые установки), кабина сопряжения ( с полковым АСУ) и связи, система распознования "свой-чужой и "дизельное хозяйство. Остальные средства ПРЕДАЮТЬСЯ ЗРК. Такие, как станция разведки и целеуказания (СРЦ), П-18 например или ранее П-12, П-15, передвижной радио-высотомер (ПРВ) ПРВ-13 например. Всё это составляющая зенитных ракетных войск (ЗРВ). А вот РЛС 36Д6, 19Ж6 и т.д., это техника радиотехнических войск (РТВ) ротного и батальонного звена, и предназначенны для обнаружения целей на дальних растояниях. Информацию они сбрасывают на командные пункты своих полков (бригад) или напрямую на КП ЗРВ, на коих их автоматизированные системы управления (АСУ) осуществляют целераспределение (с учётом скорости, потолка, азимута и т.д.) между ЗРДН, для их обнаружения ими и уничтожения. Это и называется - Войска Противовоздушной Обороны. Это если кратко.
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30.03.2021 16:36 Відповісти
Была рацуха оснащения этих станций противоракетами для защиты от противолокационных ракет.
Но КБ зарезало на корню, против современных беспилотников было б в самый раз
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29.03.2021 16:56 Відповісти
От ракет типа "Шрайк" и т.д., в своё время, применялись, как технические методы срыва их наведения, так и тактические. Но после оснащения противорадиолокационных ракет блоком "памяти", технические, в то, время, на советских зрк, утратили эффективность и смысл.
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29.03.2021 18:43 Відповісти
Это очень мало. нужна новая РЛС. ...пассивная. .....и в контейнерном авиационном варианте. Кароче кароче!!! ...нужен свой ДРЛО. Токо не так как делали Нептун 333 года. Быстро и качественно.
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29.03.2021 15:08 Відповісти
Нептун сделали очень быстро и провели испытания. Теперь все вопросы к зеленой пошести, почему совсем не финансируется производство
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29.03.2021 15:34 Відповісти
"Кольчуга" станция пассивной локации. На мой взгляд можно и систему "Тамара" переоборудовать для выдачи целеуказания на КП полка. Сельсин-передатчики сельсин-приёмник решают эту проблемму.
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29.03.2021 16:11 Відповісти
Отлично! Теперь можно освободить ЮБК, Уавказ и Урал! Главное, чтобы не в Карпатах...
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29.03.2021 15:10 Відповісти
А как эта станция относится к ракетам летящим по лучу??
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29.03.2021 15:17 Відповісти
А ни как. Это техника РТВ, а не ЗРВ.
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29.03.2021 15:35 Відповісти
А ракете до лампочки какая станция она летит по лучу и ее уничтожает.
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29.03.2021 15:37 Відповісти
Я вижу, что в этом вопросе, вы из тех, кто уверен в том, что творог добывается из вареников.
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29.03.2021 15:39 Відповісти
Старый , ну ты дока , однозначно ++++++
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29.03.2021 18:34 Відповісти
А за импульс зондирующий и опорный ещё могу рассказать. И за метод наведения "Трёхточка".
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29.03.2021 18:40 Відповісти
Старый , ты пост запили на цензоре , думаю многим бойцам и офицерам он пригодится ( в деле )
слог у тебя хороший , пишешь ровно и понятливо
тута на ветке таких мало
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30.03.2021 18:27 Відповісти
Спасибо.
Но в стране и без меня "экспертов" хватает. Вон, чего только стоит один генера-лейтенант, и сын генерала Игорёня Романенко.
Кто с ним служил, тот поймёт, за этого "полководца". Он вас "расскажет", и про тактику ПВО и про физический смысл проверки "ждущих стробов".
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30.03.2021 19:01 Відповісти
О-о-о стара знайома "жучка".............. тобто 19ж6.............
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29.03.2021 15:23 Відповісти
Ну теперь пингвины с эскимосами трепещите.
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29.03.2021 15:25 Відповісти
Модернизированная советская РЛС.

А ВИКО есть у всех, даже у П-12.
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29.03.2021 15:31 Відповісти
ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 5802
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29.03.2021 16:58 Відповісти
 
 