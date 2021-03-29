ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

Фахівці КП "НВК "Іскра", яке входить до складу Укроборонпрому, виготовили і передали Збройним силам України нову трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укроборонпрому.

Військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. РЛС може також – за потреби – комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами. Та найважливіше – це спроможність 35Д6М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.

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"Ми маємо багаторічний досвід виготовлення та модернізації станцій типу 35Д6, 36Д6, – розповідає головний конструктор оглядових радарів підприємства Дмитро Семенов. – Висококваліфіковані фахівці "Іскри" забезпечують постійний технічний супровід роботи РЛС протягом усього циклу експлуатації станцій як на території України, так і за її межами. Це вкрай важливо для військової техніки, що цілодобово та безперервно перебуває на бойовому чергуванні та допомагає захищати повітряний простір держави. Конструктори нашого підприємства готові виконати роботи з додаткового оснащення або розробки унікальної версії радара з огляду на потреби замовника".

Продукція "Іскри", зокрема експортний варіант радара 36Д6М, – добре відома за кордоном. За словами директора підприємства Юрія Пащенка, здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення дуже високо цінується іноземними партнерами під час вибору постачальника.

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