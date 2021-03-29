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Між Львівщиною та Волинню триває ремонт дороги протяжністю 62,4 км, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На трасі Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква у Львівській області після зими поновилися роботи. Нині на дорозі бригади підрядної компанії "Автомагістраль-Південь" ведуть кілька видів ремонтних робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи на 25-кілометровому відрізку Острів - кордон Волинської та Львівської областей. Дорожники розпушують старе дорожнє покриття, проводять регенерацію основи з додаванням щебенево-піщаної суміші з цементом, влаштовують вирівнюючий шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Зазначається, що вже відремонтовано 9 км дороги. Екскаватори вже облаштовують узбіччя та кювети.

Ремонт дороги Р-15 було розпочато ще в 2017 році в рамках поточного середнього ремонту. На сьогодні повністю відремонтовано 20 км колії на ділянці від міста Червоноград до міста Великі Мости.

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Як зазначає "Укравтодор", загальна протяжність автомобільної дороги Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква в межах Львівської області сягає 62,4 км. Зараз для того, щоб з'єднати якісним сполученням дві області, ремонтні роботи ведуться з обох сторін. Зокрема, у Волинській області вже відремонтовано майже 48 км шляху.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що за умови достатнього фінансування "Укравтодор" може оновити всю мережу державних доріг до кінця 2023 року.

Між Львівщиною та Волинню триває ремонт дороги протяжністю 62,4 км, - Укравтодор 01
Між Львівщиною та Волинню триває ремонт дороги протяжністю 62,4 км, - Укравтодор 02
Між Львівщиною та Волинню триває ремонт дороги протяжністю 62,4 км, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (3065) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Волинська область (863) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+3
Велике крадівницьтво триває !!!)))
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29.03.2021 16:36
+2
Вообще-то дороги это артерии экономики, а при слабой экономике и пенсии будут такими же. Чтобы что-то получить, нужно сначала вложить.
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29.03.2021 16:43
+1
Скоро пенсии платить нечем, а они бабло как пилили, так и продолжают.
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29.03.2021 16:34
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Скоро пенсии платить нечем, а они бабло как пилили, так и продолжают.
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29.03.2021 16:34 Відповісти
Велике крадівницьтво триває !!!)))
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29.03.2021 16:36 Відповісти
Вообще-то дороги это артерии экономики, а при слабой экономике и пенсии будут такими же. Чтобы что-то получить, нужно сначала вложить.
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29.03.2021 16:43 Відповісти
Як приклад закатати під асфальт Ковідфонд,пенсії пересічних пенсів,з/п рядовим держбюджетнікам(мед і пед) !!!!)))
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29.03.2021 16:47 Відповісти
Это примитивно-обывательская точка зрения, вы ведь не экономист?
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29.03.2021 21:56 Відповісти
Оце так новина!Почали ремонтувати дорогу!Запланували відремонтувати цілих шістдесят два кілометри чотириста метрів і навіть вже подужали десять кілометрів!І це не просто десь там в Задупщині,а між Львівщиною і Волинню,і не просто бо так си захтіло,а по "плану і в рамках большого строїтєльства"...Правда,конкретно не сказано де саме,думаю,то десь за Жвіркою,там дорога традиційно хрєнова була завжди...
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29.03.2021 17:17 Відповісти
Я тоже думал,что на дорогах пилят много бабла.Но для прикола почитайте новости Каменского (быв.Днепродзержинск),там периодически есть выдержки трат бюджета.Вот там вы увидете как пилять бюджет по настоящему.Почти все расходы это или озеленение улиц в мороз (-20) когда снега по колено (8,7 млн.),или очистка лавочек от пыли,или ручная мойка (около 6 млн.грн) плюс сотни оплат совсем стремных (и фиктивных назквозь) счетов самых разных ФОП с такими услугами,которых вы вряд ли найдете.
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29.03.2021 17:57 Відповісти
...или ручная мойка бетонных урн....
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29.03.2021 17:58 Відповісти
БЕТОНКА ДА !?
Твари, опять деньги зарывают...
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30.03.2021 00:03 Відповісти
 
 