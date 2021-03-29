Між Львівщиною та Волинню триває ремонт дороги протяжністю 62,4 км, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На трасі Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква у Львівській області після зими поновилися роботи. Нині на дорозі бригади підрядної компанії "Автомагістраль-Південь" ведуть кілька видів ремонтних робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи на 25-кілометровому відрізку Острів - кордон Волинської та Львівської областей. Дорожники розпушують старе дорожнє покриття, проводять регенерацію основи з додаванням щебенево-піщаної суміші з цементом, влаштовують вирівнюючий шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Зазначається, що вже відремонтовано 9 км дороги. Екскаватори вже облаштовують узбіччя та кювети.

Ремонт дороги Р-15 було розпочато ще в 2017 році в рамках поточного середнього ремонту. На сьогодні повністю відремонтовано 20 км колії на ділянці від міста Червоноград до міста Великі Мости.

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Як зазначає "Укравтодор", загальна протяжність автомобільної дороги Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква в межах Львівської області сягає 62,4 км. Зараз для того, щоб з'єднати якісним сполученням дві області, ремонтні роботи ведуться з обох сторін. Зокрема, у Волинській області вже відремонтовано майже 48 км шляху.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що за умови достатнього фінансування "Укравтодор" може оновити всю мережу державних доріг до кінця 2023 року.





