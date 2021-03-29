Коронавірус забрав життя подружжя Володимира і Діани Родікових: 11 дітей залишилися сиротами. ФОТОрепортаж

У понеділок, 29 березня, від наслідків коронавірусної хвороби померла багатодітна мати Діана Родікова. Її чоловік Володимир Родіков помер у лікарні 20 березня - 11 дітей залишилися сиротами.

Про це волонтер і медик Ірина Солошенко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Володя помер минулої неділі. Діана померла сьогодні. У реанімації, в комі на ШВЛ. Поліорганне ураження внаслідок ковіду. 12 дітей залишилися сиротами. У мене немає слів", - написала Солошенко.

У свою чергу журналістка Ольга Онищенко повідомила в своєму "фейсбуці", що ввечері 28 березня у Діани відмовили нирки, а сьогодні стало відомо про її смерть. Вона також зазначила, що старша дочка Діани і Володимира з чоловіком вирішили брати опікунство над дітьми. Зараз буде відкриватися збір, щоб викупити будинок, який їм давався для проживання всією сім'єю.

У родині Родікових виховувалося 11 дітей - 5 рідних і 6 прийомних.













12 лютого 2021 Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням мати-героїня.

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