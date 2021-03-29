Коронавірус забрав життя подружжя Володимира і Діани Родікових: 11 дітей залишилися сиротами. ФОТОрепортаж
У понеділок, 29 березня, від наслідків коронавірусної хвороби померла багатодітна мати Діана Родікова. Її чоловік Володимир Родіков помер у лікарні 20 березня - 11 дітей залишилися сиротами.
Про це волонтер і медик Ірина Солошенко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Володя помер минулої неділі. Діана померла сьогодні. У реанімації, в комі на ШВЛ. Поліорганне ураження внаслідок ковіду. 12 дітей залишилися сиротами. У мене немає слів", - написала Солошенко.
У свою чергу журналістка Ольга Онищенко повідомила в своєму "фейсбуці", що ввечері 28 березня у Діани відмовили нирки, а сьогодні стало відомо про її смерть. Вона також зазначила, що старша дочка Діани і Володимира з чоловіком вирішили брати опікунство над дітьми. Зараз буде відкриватися збір, щоб викупити будинок, який їм давався для проживання всією сім'єю.
У родині Родікових виховувалося 11 дітей - 5 рідних і 6 прийомних.
12 лютого 2021 Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням мати-героїня.
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Як вважаєш, у 1918-1919 при епідемії іспанки були такі, як ти? Я впевнений, що їх не було, бо не було фейсбуку з тупими групами під керівництвом шизофреників про заперечення епідемії іспанки.
"То є ковід, чи ні? "
А дід Мороз є чи ні? За твоєю логікою є.
"Хворіють на нього люди, чи ні? "
Люди хворіють давно відомими хворобами. Більшість "інфікованих" нічим не хворіє (бо немає симптомів) Але знову фальшиві тести.
"Вмирають від нього, чи ні?"
Вмирають від пнвемонії, інсульту, великої кількості медичних помилок.
У 1918-1919 роках не було ніякої епідемії. Був мор після масової вакцинації від тифу, грипу і інших хвороб. Такий саме почнеться скоро після вакцинації "від ковіду".
І ще, сучище. Тебе ж ніхто допомагати не заставляє, не хочеш, проходь дальше. А ще краще дуже і дуже далеко, але тихесенько так, мовчки. Зрозуміла?
Надо же как тебя пробрало, кто бы мог подумать))) Если не муж, то точно из тех деятелей, которые любят "открывать сборы" в интернете по поводу, а лучше без. Пшёл вон, дебила кусок.
- чим грип відрязяєтся від короновірусу?
- чому в лікарнях грип "короновірус" "лікують" препаратами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 РЕМДЕЗЕВІР і
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІДРОКСІДОХЛОРОКІН у токсичних відсотках які відключать у людей
дихання і тому ШВЛ і кіслород це все що залишається
Відповів?
Як що казати ПНЕВМОНІЯ замість панічних слоганів "ковід і короновірус", то це
буде ближче до істини. PDRSтична ВОЗ постановила всім "короновірусним давати"
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІДРОКСІДОХЛОРОКІН , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 РЕМДЕЗЕВІР - у великих дозах які ТОКСИЧНі і смертельні.
Коли лікарі припинили давати ці експериментальні ліки то жертви від звичайнго
грипу і КОРОНОВІРУСУ СТАЛИ ОДНАКОВИМИ
Дуже жаль цих молодих людей - краще б вони місяць кожен хворів дома, принаймі
зараз були б живі і здорові з природним імунітетом.