На Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК у 87-му окрузі, - "ЧЕСНО". ФОТО

Приблизно о 2 годині ночі в місті Надвірна на Івано-Франківщині надійшло повідомлення про "замінування" ОВК у 87-му виборчому окрузі. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів, які відбулися 28 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Чесно".

За інформацією журналіста Руху ЧЕСНО, що перебував безпосередньо на місці події, членів дільничих виборчих комісій вивели на вулицю працівники поліції. У приміщення не запускали нікого. При цьому, ОВК ще протягом пів години проводила свою роботу, приймавши протоколи від членів ДВК, які, на той час перебували безпосередньо в залі засідань.

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.

Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.



О 3:30 до ОВК впустили журналістів. Поліція та сапери перед тим оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв. В цей же час відновила свою роботу і ОВК.

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