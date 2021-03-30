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На Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК у 87-му окрузі, - "ЧЕСНО". ФОТО

Приблизно о 2 годині ночі в місті Надвірна на Івано-Франківщині надійшло повідомлення про "замінування" ОВК у 87-му виборчому окрузі. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів, які відбулися 28 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Чесно".

За інформацією журналіста Руху ЧЕСНО, що перебував безпосередньо на місці події, членів дільничих виборчих комісій вивели на вулицю працівники поліції. У приміщення не запускали нікого. При цьому, ОВК ще протягом пів години проводила свою роботу, приймавши протоколи від членів ДВК, які, на той час перебували безпосередньо в залі засідань.

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.

Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему. 

О 3:30 до ОВК впустили журналістів. Поліція та сапери перед тим оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв. В цей же час відновила свою роботу і ОВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК

На Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, замінували ОВК у 87-му окрузі, - ЧЕСНО 01
На Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, замінували ОВК у 87-му окрузі, - ЧЕСНО 02

Автор: 

мінування (1218) Івано-Франківська область (952) ЧЕСНО (111) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+2
Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.

НУ а запаковані у мішки і ішечки бюлетні за якийсь час випадково згорять... красиво зроблено..
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30.03.2021 09:54
+1
Нечистоплотность аж брызжет.Кому-то не нравится победа украинца Вирастюка.Вирастюк перетянул канат!!
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30.03.2021 09:51
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Влада щось мутитьНа Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2992
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30.03.2021 09:24 Відповісти
спотворення волевиявлення народу -НЕ СМІШНО ,"5 копійок" ((
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30.03.2021 09:55 Відповісти
Я цілком серйозно.
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30.03.2021 09:58 Відповісти
Подтасуют и разминируют )))
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30.03.2021 09:39 Відповісти
Нечистоплотность аж брызжет.Кому-то не нравится победа украинца Вирастюка.Вирастюк перетянул канат!!
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30.03.2021 09:51 Відповісти
вважаєш,що фальсифікація не за Вірастюка ?
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30.03.2021 09:56 Відповісти
Вот Аксенов(хай йому и його тезке грець!) победил убедительно,хотя там гречкосеев -пруд пруди.А тут даже достойно проиграть не могут.Ментальность не победить.Это, как Тупицкий пытается судиться!.Донецкая грязь и заколотник.Сразу видно заинтерованность всех избирательных комиссий в Прикарпатье.Выжигать это надо.30 лет никак не можем выжечь хитрость и алчность.
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30.03.2021 13:00 Відповісти
Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.

НУ а запаковані у мішки і ішечки бюлетні за якийсь час випадково згорять... красиво зроблено..
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30.03.2021 09:54 Відповісти
Стидобіщє((( нє, не адмінресурс.
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30.03.2021 10:08 Відповісти
А якщо не згорять?
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30.03.2021 13:46 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000941724671&__cft__[0]=AZUrpgTfILr9bUd7hUt4583zvLxjDcuBOkuIyf7-dZj1GsLasUut4KxxZkdzMRiUtfkULABIPnIdnUzDFSf9mWtjPYzS-h1ohBVeHzOPGGKlOxQFLlVDF2q8p3dOLwNUsvU&__tn__=-UC%2CP-R Майя Руденко

Є ще один цікавий і сумний водночас момент. Щойно завершила розмову з жінкою, у якої свого часу жила на Прикарпатті.
Вона та її родина - абсолютно проукраїнські, достатньо адекватні люди.
Проте, всі проголосували за кандидата від кучерявої бабусі.


Чому? Всі в цій родині, загалом 5 дорослих, працюють на підприємствах, які тим чи іншим чином пов'язані з турбізнесом на Буковелі. І всі мали в понеділок вранці пред'явити певному "наглядачу від керівництва" знімок бюлетеня з позначкою проти прізвища зазначеного кандидата.
Знаєте, скільки таких родин? І Я не знаю, але думаю, що багато.
Кажете, адмін ресурс був задіяний Порошенком на минулих президентських виборах?
Тоді ви нічого не знаєте про адмінресурс...
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30.03.2021 10:51 Відповісти
Щось нагадує підрахунок голосів по торішньому опитуванню президента з різницею, що відомо хто рахує, але хрін його знає який буде результат.
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30.03.2021 11:03 Відповісти
Значить будуть фальсифікації..І зе - наркоману і бені не зовсім не вигідно прогграти на цьому окрузі.
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30.03.2021 12:25 Відповісти
Самым большим манипулятором был Гепа.Ему даже Аваков в 2010 проиграл.Гепа свёз все мешки с бюллетенями и высыпал содержимое посреди поля во Дворце Спорта .Считайте.
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30.03.2021 13:05 Відповісти
 
 