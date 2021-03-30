На Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК у 87-му окрузі, - "ЧЕСНО". ФОТО
Приблизно о 2 годині ночі в місті Надвірна на Івано-Франківщині надійшло повідомлення про "замінування" ОВК у 87-му виборчому окрузі. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів, які відбулися 28 березня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Чесно".
За інформацією журналіста Руху ЧЕСНО, що перебував безпосередньо на місці події, членів дільничих виборчих комісій вивели на вулицю працівники поліції. У приміщення не запускали нікого. При цьому, ОВК ще протягом пів години проводила свою роботу, приймавши протоколи від членів ДВК, які, на той час перебували безпосередньо в залі засідань.
Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.
Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.
О 3:30 до ОВК впустили журналістів. Поліція та сапери перед тим оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв. В цей же час відновила свою роботу і ОВК.
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НУ а запаковані у мішки і ішечки бюлетні за якийсь час випадково згорять... красиво зроблено..
Є ще один цікавий і сумний водночас момент. Щойно завершила розмову з жінкою, у якої свого часу жила на Прикарпатті.
Вона та її родина - абсолютно проукраїнські, достатньо адекватні люди.
Проте, всі проголосували за кандидата від кучерявої бабусі.
Чому? Всі в цій родині, загалом 5 дорослих, працюють на підприємствах, які тим чи іншим чином пов'язані з турбізнесом на Буковелі. І всі мали в понеділок вранці пред'явити певному "наглядачу від керівництва" знімок бюлетеня з позначкою проти прізвища зазначеного кандидата.
Знаєте, скільки таких родин? І Я не знаю, але думаю, що багато.
Кажете, адмін ресурс був задіяний Порошенком на минулих президентських виборах?
Тоді ви нічого не знаєте про адмінресурс...