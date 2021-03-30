Повідомлено про підозру жінці, яка викинула в туалет новонародженого сина на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня цього року жінка поклала у пакет та залишила в ямі туалету біля залізничного вокзалу станції "Панютине" свою новонароджену дитину - хлопчика.



"Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні. Наразі стан здоров’я малюка задовільний, його здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Крім цього наголошується, що жінці повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

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Стосовно підозрюваної до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.





