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Повідомлено про підозру жінці, яка викинула в туалет новонародженого сина на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня цього року жінка поклала у пакет та залишила в ямі туалету біля залізничного вокзалу станції "Панютине" свою новонароджену дитину - хлопчика.

"Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні. Наразі стан здоров’я малюка задовільний, його здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Крім цього наголошується, що жінці повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

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Стосовно підозрюваної до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Повідомлено про підозру жінці, яка викинула в туалет новонародженого сина на Харківщині, - прокуратура 01

Автор: 

немовля (30) прокуратура (3685) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+4
...у вузьколобих одна печаль. Хто за кого голосував.
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30.03.2021 11:56
+3
Я даже не буду спрашивать за кого она голосовала и какие передачи по телевизору смотрит...
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30.03.2021 11:48
+1
стерилизовать таких надо
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30.03.2021 11:50
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Я даже не буду спрашивать за кого она голосовала и какие передачи по телевизору смотрит...
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30.03.2021 11:48 Відповісти
Харківщина... за кого голосувала - вибір у неї був виликий: ОПЗЖ, Шарій або ЗЕ....
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30.03.2021 11:53 Відповісти
Что вы имеете ввиду понятно, но навряд ли такие маргиналы вообще ходят на голосование. Единственный способ заманить на голосование такой биомусор это продажа своего голоса за наличные.
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30.03.2021 11:54 Відповісти
...у вузьколобих одна печаль. Хто за кого голосував.
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30.03.2021 11:56 Відповісти
А мне в этой новости нечего комментировать. Я б или коменты закрыл или бы вообще не постил такое. Ибо смысла и имформативности в этой новости абсолютный ноль
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30.03.2021 11:57 Відповісти
Смысл новости как раз огромный: неотвратимость наказания за бесчеловечный поступок.
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30.03.2021 12:33 Відповісти
Я помню сообщения о похожих случаях и в западных областях. Даже зверь любит и защищает своего ребенка, тут дело не в политике. Правильный ответ - не знаю.
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30.03.2021 12:12 Відповісти
Про зверей не разгоняйтесь - едят своих детенышей еще как
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30.03.2021 12:34 Відповісти
стерилизовать таких надо
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30.03.2021 11:50 Відповісти
Вот как раз для таких сегодня в Верховной раде голосовали за "пакет малыша"
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30.03.2021 11:55 Відповісти
По этой ублюдочной статье за убийство новорожденного матерью до пяти лет всего, тогда как за обычное убийство - до 15
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30.03.2021 12:02 Відповісти
мне вот еще интересно, а кто еще знал, что она ждет ребенка и что собирается с ним сделать?, например, отец, например, соцслужбы, может у нее психическое расстройство, может нужно было предложить ей альтернативу или помощь в принятии решения..., общество заточенное только на наказание, обречено..., так развалился совок...
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30.03.2021 12:10 Відповісти
 
 