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100-річна мешканка Чернівців поборола COVID-19: Жінка поступила в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень. ФОТО

100-річна мешканка Чернівців поборола COVID-19: Жінка поступила в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень. ФОТО

У жінки була пневмонія, вона перебувала на дотації кисню. За словами медиків, мешканка Чернівців потрапила в лікувальний заклад вперше в житті і впоралася з недугою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "АСС".

У родині Марії Тихонівни на початку весни COVID-19 захворіли члени її великої родини. Два тижні тому 100-річну пацієнтку госпіталізували в міську лікарню №1

"Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", - розповідає старший лікар Олена Крапівіна.

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У жінки були супутні хвороби, втім у такому віці, за словами медиків, це не дивно. За бабусею доглядали цілодобово всі гуртом: медики лікарні, а також родичі пацієнтки, котрі в цей час лікувались у цьому закладі.

УЗД легень показало позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. Відомо, що пацієнтка колись сама працювала в цій лікарні медсестрою. І цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше в житті.

100-річна мешканка Чернівців поборола COVID-19: Жінка поступила в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень 01
100-річна мешканка Чернівців поборола COVID-19: Жінка поступила в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень 02

Автор: 

карантин (18172) пенсіонери (889) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Ці покоління ще тієї закалки.
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30.03.2021 12:24 Відповісти
однозначно - были люди в то время
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30.03.2021 12:27 Відповісти
Коли з десяти дітей в сім'ї виживало двоє- самих міцних.
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30.03.2021 13:01 Відповісти
Саме так. Тоді природний відбір працював на повну і тому ті, хто вижив, по суті були маловразливими до усіляких болячок. А про решту, хто помер дитиною чи молодим, воліють не згадувати. Куди легше потім писати, які здорові були люди і яка була хороша екологія.
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30.03.2021 13:18 Відповісти
Ага.
;Раніше не було щеплень та хімії оцієї в усьому, вся їжа була натуральна.
Жили собі люди по 32, а то й по 38 років і горя не знали;.
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30.03.2021 13:31 Відповісти
Тем более женщины
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30.03.2021 12:27 Відповісти
Міцного здоров'я цій мужній бабусі 👍😊
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30.03.2021 12:29 Відповісти
 
 