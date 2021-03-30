100-річна мешканка Чернівців поборола COVID-19: Жінка поступила в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень. ФОТО

У жінки була пневмонія, вона перебувала на дотації кисню. За словами медиків, мешканка Чернівців потрапила в лікувальний заклад вперше в житті і впоралася з недугою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "АСС".

У родині Марії Тихонівни на початку весни COVID-19 захворіли члени її великої родини. Два тижні тому 100-річну пацієнтку госпіталізували в міську лікарню №1

"Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", - розповідає старший лікар Олена Крапівіна.

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У жінки були супутні хвороби, втім у такому віці, за словами медиків, це не дивно. За бабусею доглядали цілодобово всі гуртом: медики лікарні, а також родичі пацієнтки, котрі в цей час лікувались у цьому закладі.

УЗД легень показало позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. Відомо, що пацієнтка колись сама працювала в цій лікарні медсестрою. І цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше в житті.



