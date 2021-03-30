Підроблені довідки про відсутність коронавірусу продавала за 1 тис.грн мешканка Кривого Рогу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
За тисячу гривень замовник отримував сертифікат з негативним результатом без фактичного проведення відповідного дослідження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
У березні в поліцію надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу.
Як з'ясувалося, зловмисниця розклеювала по місту оголошення про надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби, після чого реалізовувала їх. При цьому замовникам відповідне медичне дослідження не проводилося. Таким чином можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, які могли бути використані за місцем вимоги.
29 березня правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантки справи.
У ході слідчих дій правоохоронці з приміщення квартири вилучили три довідки про проходження тестів з відбитками печатки лабораторій, понад 50 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони і банківську карту.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
У рамках досудового розслідування правоохоронцями призначено низку експертиз, вживаються заходи, спрямовані на встановлення причетності інших осіб до злочинної діяльності. Також вирішується питання про вручення жінці повідомлення про підозру.
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Совсем наглость потеряла!
А степан максимов в курточке за 620 000 гривен мошенник или нет?
1. можно купить больничный
2. можно пойти к терапефту, сдавать анализы, стоять в длинных очередях, где могут быть коронованные ковидоносцы, а потом опять к терапефту в очереди посидеть шоб забрать больничный.
Вы какой вариант выбрали бы если бы было не жаль косарь гриваков при условии що щас пандемия?
Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявил, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были положительные, два отрицательные.
Нужно делать справки с положительным тестом.
Отдохнуть, получить больничные ...