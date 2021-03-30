УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10162 відвідувача онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
1 568 19

Підроблені довідки про відсутність коронавірусу продавала за 1 тис.грн мешканка Кривого Рогу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

За тисячу гривень замовник отримував сертифікат з негативним результатом без фактичного проведення відповідного дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

У березні в поліцію надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу.

Як з'ясувалося, зловмисниця розклеювала по місту оголошення про надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби, після чого реалізовувала їх. При цьому замовникам відповідне медичне дослідження не проводилося. Таким чином можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, які могли бути використані за місцем вимоги.

29 березня правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантки справи.

Дивіться також: Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У ході слідчих дій правоохоронці з приміщення квартири вилучили три довідки про проходження тестів з відбитками печатки лабораторій, понад 50 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони і банківську карту.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

У рамках досудового розслідування правоохоронцями призначено низку експертиз, вживаються заходи, спрямовані на встановлення причетності інших осіб до злочинної діяльності. Також вирішується питання про вручення жінці повідомлення про підозру.

Підроблені довідки про відсутність коронавірусу продавала за 1 тис.грн мешканка Кривого Рогу, - Нацполіція 01
Підроблені довідки про відсутність коронавірусу продавала за 1 тис.грн мешканка Кривого Рогу, - Нацполіція 02

Автор: 

карантин (18172) Кривий Ріг (1358) підробка (438) Нацполіція (15186) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3746)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Маму Ріму папалілі!
показати весь коментар
30.03.2021 13:15
+3
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество)

А степан максимов в курточке за 620 000 гривен мошенник или нет?
показати весь коментар
30.03.2021 13:20
+2
хороший бизнес... так и на курточку можно насобирать
показати весь коментар
30.03.2021 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хороший бизнес... так и на курточку можно насобирать
показати весь коментар
30.03.2021 13:15 Відповісти
Маму Ріму папалілі!
показати весь коментар
30.03.2021 13:15 Відповісти
небольшой семейный бизнес накрылся
показати весь коментар
30.03.2021 14:18 Відповісти
У Зелі шустрі землячки. Це не та що торгує косметикою в переході?
показати весь коментар
30.03.2021 13:16 Відповісти
"злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок..."

Совсем наглость потеряла!
показати весь коментар
30.03.2021 13:19 Відповісти
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество)

А степан максимов в курточке за 620 000 гривен мошенник или нет?
показати весь коментар
30.03.2021 13:20 Відповісти
700 грн стоит тест, в чем прикол?
показати весь коментар
30.03.2021 13:22 Відповісти
ну тут шоб время секономить, типа вот заболел ты ОРВИ реально:
1. можно купить больничный
2. можно пойти к терапефту, сдавать анализы, стоять в длинных очередях, где могут быть коронованные ковидоносцы, а потом опять к терапефту в очереди посидеть шоб забрать больничный.

Вы какой вариант выбрали бы если бы было не жаль косарь гриваков при условии що щас пандемия?
показати весь коментар
30.03.2021 13:25 Відповісти
та тест в частной клинике уже без очередей, ответ через пару часов. Бесплатный, да там очереди и ответ далеко не сразу дают. Не знаю, я бы точно не кормил эту ушлую тетю.
показати весь коментар
30.03.2021 13:29 Відповісти
Я привел пример не теста на корону, а немного другую ситуацию. Типа люди время экономят и никто тебе всякие штуки в носоглотку пихать не будет ибо процедура не очень то и приятная
показати весь коментар
30.03.2021 13:32 Відповісти
это не только бумажка или справка, это еще как бы и своя безопасность и безопасность близких, я бы выбрал легальный тест
показати весь коментар
30.03.2021 13:35 Відповісти
та там 50 \ 50

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявил, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были положительные, два отрицательные.
показати весь коментар
30.03.2021 13:38 Відповісти
мелочи жизни! они нам поддельного президента подогнали!
показати весь коментар
30.03.2021 13:25 Відповісти
41 годик. Считала себя не лохом. Кривой Рог. Может мы не узнаем кого-то в гриме?
показати весь коментар
30.03.2021 13:28 Відповісти
меня вот тоже заклинило - как будет "не лох" женского рода? "не лошица" или "не лохушка"?
показати весь коментар
30.03.2021 13:50 Відповісти
Скорее нелошара, подходит обоим полам)))
показати весь коментар
30.03.2021 14:36 Відповісти
*****.
показати весь коментар
30.03.2021 13:44 Відповісти
Дура!
Нужно делать справки с положительным тестом.
Отдохнуть, получить больничные ...
показати весь коментар
30.03.2021 14:03 Відповісти
Положительные - бесплатно в поликлиниках.
показати весь коментар
30.03.2021 14:38 Відповісти
 
 