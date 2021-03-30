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Новини Фото Пожежі в Україні
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Рятуючись від пожежі, жінка впала з навісу дев'ятого поверху і загинула, - ДСНС Одеської області. ФОТОрепортаж

Займання квартири на дев'ятому поверсі на проспекті Миру в місті Южному Одеської області ліквідували сьогодні співробітники ДСНС. Унаслідок пожежі загинула власниця квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області

"30 березня о 12:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на навісі на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в смт Южне на проспекті Миру, стоїть жінка.

По прибуттю на місце виклику встановлено загоряння домашнього майна в квартирі на дев'ятому поверсі на площі 1 м.кв. рятувальники локалізували пожежу о 12:36 та ліквідували 12:37", - сказано в повідомленні.

Рятуючись від пожежі, жінка впала з навісу девятого поверху і загинула, - ДСНС Одеської області 01

Зазначається, що в результаті падіння з навісу загинула жінка.

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Обставини події встановлює Національна поліція.

Рятуючись від пожежі, жінка впала з навісу девятого поверху і загинула, - ДСНС Одеської області 02

Фото: сайт ДСНС

Від ДСНС залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 7 рятувальників особового складу.

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Одеська область (3223) пожежа (4331) ДСНС (5116)


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ну и нафиг где пожар
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30.03.2021 16:48 Відповісти
Ну где, плевки на Авакова,за закупку/производсьво высотной пожарной техники?Ау спецы диванные?Пока петух в ж у не клюнул... .
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30.03.2021 17:44 Відповісти
 
 